En un deporte de jugadores voluminosos, Cheslin Kolbe y sus 171 centímetros llaman la atención, sobre todo en la siempre corpulenta Sudáfrica. Crédito: @Cheslin_Kolbe11

Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 04:42

Si el rugby sudafricano se caracteriza por tener jugadores grandes y potentes en todas sus líneas, Cheslin Kolbe viene a ser la excepción que confirma la regla. Con 1,71 metros y 80 kilos, el diminuto wing de Springboks rompe el preconcepto. Y las defensas, también. Una temporada consagratoria en Toulouse lo llevó al seleccionado nacional y hoy el back está en Buenos Aires, preparándose para el partido del sábado con los Pumas en Salta (16.40), al que Sudáfrica llega con la chance de coronarse en el Rugby Championship por primera vez.

De chico, cuenta él, tenía dos ídolos: su padre, Andrew Kolbe, un centro o fullback de buen tamaño, y Christian Cullen, fullback legendario de los All Blacks, de características similares a las de Cheslin. "En primer lugar siempre miraba jugar a mi papá, un fin de semana tras otro. Era un jugador físico; yo no heredé esa parte", narra. Si un curioso se lo cruzara por los pasillos del hotel Emperador, donde transcurre la charla para LA NACION, difícilmente lo identificaría como springbok, y menos sin su casquito característico. "También seguía a Christian Cullen", continúa. "Es alguien a quien siempre admiré desde que juego al rugby. No es un jugador grande, y podía crear cosas de la nada gracias a su velocidad y su habilidad. Era chico, pero fuerte. Desde el momento en que lo vi dije «este es bueno»", agrega.

La velocidad es, coincidentemente, la mayor virtud de este rugbier de 25 años. Un atributo que descansa en sus genes: es primo de Wayde Van Niekerk, ganador de la medalla dorada en la prueba de 400 metros llanos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y oriundo de Kraapfontein, Western Province, como Cheslin. El wing posee, además, habilidad y visión de juego, que le permiten identificar los espacios y explotarlos.

Luego de jugar cinco años en Western Province, equipo de la Currie Cup, y Stormers, del Súper Rugby, sin tener la posibilidad de actuar en el seleccionado mayor, a fines de 2017 optó por emigrar al rugby francés, al poderoso aunque entonces alicaído Stade Toulousain. "No fue una decisión sencilla para mí, especialmente siendo joven. Pero tenía que salir de la zona de confort, especialmente en Ciudad del Cabo, donde tenía una buena vida y tenía cerca a mi familia. Necesitaba un desafío diferente en ese momento. Mudarme a Francia me permitió entrenarme bien y mejorar mi juego", recuerda.

A tal punto creció que en su segunda temporada terminó siendo distinguido como el mejor back del Top 14 y resultó figura clave para que Toulouse volviera a consagrarse luego de siete años. "No se trata de mí. Todos alrededor me hicieron un mejor jugador", aclara con humildad. "Todo lo que tenía que hacer era terminar la jugada y cruzar el in-goal. Les doy crédito a todos los que están alrededor en cuanto a ponerme en posición de terminar las jugadas", destaca.

En Francia tuvo la posibilidad de enfrentarse con algunos de los argentinos que tendrá enfrente este sábado en Salta. ¿Quién lo sorprendió más? "Sánchez", responde. "Juego contra él desde que estoy en Stormers y nos enfrentamos con Jaguares. Asume el control del partido, guía a los forwards y al resto de los backs y no le tiene miedo al contacto. Es muy inteligente, alguien de quien debemos cuidarnos el sábado. Los Pumas son un equipo diferente con él", elogia al apertura tucumano.

De aquello al seleccionado avanzó en un solo paso. Debutó en septiembre pasado frente a Australia luego de que Sudáfrica quitara la veda a los que actuaban en el exterior, y hoy aparece como uno de los tantos jugadores de Europa que posicionan a los Springboks como uno de los favoritos para el título mundial, especialmente después de que en dos de los últimos tres enfrentamientos contra All Blacks ganaran uno y empataran otro, dos semanas atrás.

"Siempre es un honor y un privilegio vestir la camiseta verde y oro", afirma orgulloso Kolbe, de 25 años. Crédito: Springboks.rugby

"Siempre es un honor y un privilegio vestir la camiseta verde y oro. Es un sentimiento que nunca va a diluirse. Hay tantos jugadores que tienen capacidad para estar en la posición en la que estoy, que uno intenta dar lo mejor que tiene y agregar valor al equipo. Simplemente trato de disfrutar cada segundo y de aprovechar la oportunidad de representar al país", afirma Kolbe orgulloso.

Para Sudáfrica, este partido implica la posibilidad de quedarse por primera vez con el Rugby Championship, que nació en 2012; su última conquista en el Tri Nations fue la de 2009. Un triunfo con punto de bonus le garantizaría el título. No obstante, Kolbe evita dar trascendencia a eso. "Tenemos que tomarlo como a un partido más. No creo que debamos pensar en ello, aunque sí saber que es algo que podemos lograr, especialmente teniendo en cuenta que desde hace diez años no se lo consigue", aclara. "Tenemos que asegurarnos de llegar al sábado bien preparados y jugar el mejor rugby posible. El resultado va a ser una consecuencia. Obviamente, si ganamos el título eso va a ser un gran impulso para nosotros con miras al Mundial", sostiene.

Ah, el Mundial. Imposible abstraerse a poco más de 40 días del inicio. ¿En qué parte de su cabeza está? "Obviamente, todos tienen los ojos en él, pero yo prefiero mantener los pies sobre la tierra e ir partido por partido", advierte, y agrega: "Tenemos otro desafío esta semana, que es jugar contra Argentina y en la Argentina, lo cual es una gran oportunidad para nosotros como equipo. Creo que tenemos que enfocarnos en el sábado, y lo que venga después será una consecuencia".

Cheslin Kolbe escapa del molde tradicional del rugbier sudafricano. Que no se les escape a los Pumas en Salta no será una tarea sencilla.

Vuelve Creevy y aparece Urdapilleta

El seleccionado argentino retomará este jueves los entrenamientos en Salta luego de un día de descanso. El equipo está confirmado desde la tarde del martes, tras una novedosa decisión de Mario Ledesma en cuanto a la anticipación. Las mayores noticias son el regreso de Agustín Creevy, recuperado de una lesión en una clavícula y la aparición de Benjamín Urdapilleta en el banco de suplentes, con la posibilidad de vestir la camiseta celeste y blanca por primera vez en seis años.

El equipo constará de Emiliano Boffelli; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Facundo Isa y Pablo Matera (capitán); Marcos Kremer y Matías Alemanno; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Los suplentes serán Joaquín Tuculet, Urdapilleta, Gonzalo Bertranou, Tomás Lezana, Guido Petti Pagadizábal, Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas. Sudáfrica mantiene la base que igualó con Nueva Zelanda en la fecha anterior. Cambiará solamente la primera línea, con los ingresos de Tendai Mtawarira, Bongi Mbonambi y Trevor Nyakane.