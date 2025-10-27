Concentración express: fin de semana de acción de los Pumas, que volvieron a juntarse

Los Pumas ya están juntos en Londres en un camp que durará tres días como preparación a la ventana de noviembre. Una de las dos concentraciones que permite World Rugby anualmente, que servirá como preparación para la ventana de noviembre, que arrancará el 9 de ese mes, en Cardiff, ante Gales. Mientras tanto, las ligas europeas siguen su rumbo y los argentinos se mantienen con rodaje en sus clubes.

La gran figura del fin de semana fue Juan Cruz Mallía, con una actuación descollante en la victoria de Toulouse sobre Toulon por 59-24. El cordobés abrió el triunfo de su equipo con una intercepción y una carrera de 70 metros en su regreso al club luego de su participación en el Rugby Championship. Como wing se despachó con un hattrick, el primero en su carrera profesional. Además, aportó una asistencia en el try de Thomas Ramos y completó los 80 minutos en uno de los líderes del Top 14. Santiago Chocobares sufrió una tarjeta amarilla en el ganador, mientras que Efraín Elías sigue acumulando rodaje e ingresó a los 15´ del segundo tiempo. El segunda línea es una de las novedades de la concentración de los Pumas en Londres y tiene grandes chances de estar en la lista definitiva de noviembre.

Juan Cruz Mallia (con la N° 11) festeja con el wing Teddy Thomas y el ala Romain Ntamack en la victoria de Toulouse sobre Toulon VALENTINE CHAPUIS� - AFP�

Los tries de Mallía

Otra de las noticias en el plantel de Londres es la incorporación de Matías Moroni, que reemplazó a Lucio Cinti, ausente por un esguince en el tobillo. El experimentado centro, omitido durante todo el Rugby Championship, estuvo más de tres meses sin club profesional, volvió a CUBA por un puñado de partidos, pero hace unas semanas firmó un contrato a corto plazo con Bristol Bears y ya empezó a rendir. Si bien su equipo perdió 40-15, Moroni volvió a cumplir un buen trabajo y su entrenador pidió públicamente que el club lo retenga para lo que resta de la temporada.

Por lo pronto, se sumó al plantel de los Pumas, tras un partido en el que compartió cancha con varios de sus compañeros; en Bath fue titular Santiago Carreras, muy correcto como fullback, mientras que, en Bristol, además de Moroni jugaron Pedro Rubiolo, Benjamín Elizalde y los hermanos Santiago y Benjamín Grondona: los dos recibieron tarjeta amarilla.

El try de Juan Martín González

En la liga inglesa volvió a apoyar un try Juan Martín González, en la caída de Saracens ante Northampton Saints, mientras que Rodrigo Isgró marcó uno en la goleada de Harlequins sobre Newcastle Red Bulls por 52-14. Con inteligencia y olfato goleador, el wing punteó la pelota que intentó cubrir su compatriota Simón Benítez Cruz y se zambulló en el ingoal. Al mendocino, además, le anularon un try por un pase forward previo en un equipo que también contó con la presencia de Guido Petti, Pedro Delgado y Boris Wenger.

En el Top 14, Ignacio Ruiz apoyó un try de maul en Perpignan, que no levanta cabeza: perdió ante Montauban, aún no suma unidades en la tabla tras ocho fechas y el equipo fue abucheado por los hinchas a la salida de la cancha. Facundo Bosch fue capitán en Bayonne por primera vez, en la derrota como visitante ante Bordeaux Begles.

El try de Rodrigo Isgró

El hooker de 34 años está lejos de la consideración de Contepomi y sin embargo se mantiene en un nivel alto: durante la semana le renovaron el contrato hasta 2027 en un club que está en franco ascenso y lucha en los primeros planos del rugby francés. Mateo Carreras y Rodrigo Bruni (recuperó cuatro pelotas) fueron otros de los puntos altos del conjunto vasco, que además contó con Lucas Paulos.

En Pau debutó Julián Montoya, en la derrota ante Racing 92 por 15-10. El capitán de los Pumas descansó las últimas dos semanas y el sábado fue titular en su nuevo club, junto a Facundo Isa. En el equipo de París, Gerónimo Prisciantelli completó los 80 minutos como fullback. Por unos días, los convocados se olvidarán de sus equipos y se centrarán en los Pumas. Contepomi intentará exprimir al máximo esas jornadas para no arrancar de cero cuando vuelvan a juntarse en noviembre.