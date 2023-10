escuchar

Los Pumas jugarán este viernes su último partido en el Mundial de Rugby Francia 2023 y será ante Ingalterra en el Stade de France de Saint Denis por el tercer puesto, es decir la medalla de bronce. El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online a través de Star+ y Cont.ar mientras que los canales deportivos están disponibles en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. LA NACION llevará a cabo un liveblog, mientras que en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el australiano Nic Berry, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.36 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate, un resultado poco habitual en este deporte, paga por hasta 29.0.

Argentina vs. Inglaterra

Mundial de Rugby Francia 2023 - Partido por el tercer puesto

Día: Viernes 27 de octubre.

Hora: 16 (hora argentina).

Estadio: Stade de France (Saint Denis).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

TV: ESPN y TV Pública.

Streaming: Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

La Argentina jugará un partido por la medalla de bronce por tercera vez en su historia. En 2007 le ganó a Francia de visitante 34-10 y logró su mejor ubicación histórica en citas ecuménicas mientras que en 2015 cayó ante Sudáfrica 24-13 y se ubicó cuarta. El equipo dirigido por Michael Cheika llegó a este encuentro luego de seis partidos en los que logró cuatro triunfos y de derrotas. En la primera etapa fue segundo en el grupo D por detrás de la Rosa, ante la que perdió por 27-10 en el debut. En el resto de los compromisos consiguió tres victorias: 19-10 vs. Samoa, 59-5 vs. Chile y 39-27 vs. Japón. Cosechó 14 unidades y culminó la primera instancia con una diferencia de puntos de +58. En cuartos de final su víctima fue Gales 29-17 y en semifinales fue ampliamente superada por los All Blacks 44-6.

Inglaterra dominó la misma zona en la primera etapa con triunfos sobre los Pumas 27-10, Japón 34-12, Chile 71-0 y Samoa 18-17. En cuartos de final eliminó a Fiji 30-24 y en semifinales perdió ante Sudáfrica 16-15.

Será la quinta vez que ambos combinados se crucen en una Copa del Mundo, con el reciente antecedente en este mismo torneo en el que se impuso el combinado inglés 27-10. Previamente se vieron las caras en 1995, 2011 y 2019, siempre con triunfo de los europeos.

Las formaciones

Michael Cheika anunció la formación inicial de los Pumas para el encuentro vs. Inglaterra con tres cambios respecto de los que iniciaron la derrota frente a los All Blacks en semifinales 44-6. El entrenador australiano sustituyó a Tomás Lavanini por el segunda línea Pedro Rubiolo, al medio-scrum Gonzalo Bertranou por Tomás Cubelli, quien había sido titular frente a Gales en cuartos de final; y a Santiago Chocobares por Jerónimo de la Fuente. Los tres jugadores salientes no fueron convocados porque el banco de suplentes estará conformada de la misma manera.

La Rosa tiene ocho modificaciones con respecto al XV que inició la derrota ante Sudáfrica en semifinales. Sobresalen las presencias de Sam Underhill, quien jugará su primer partido en el torneo, y Marcus Smith, recuperado de una conmoción cerebral. George Ford, autor de todos los puntos de Inglaterra en la victoria ante la Argentina en el debut, estará en el banco de suplentes por la presencia del capitán, Owen Farrell, mientras que el histórico Courtney Lawes no fue convocado porque anunció su retiro del plano internacional luego de la caída frente a los Springboks.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa, Tomás Cubelli, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Jerónimo De la Fuente, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Inglaterra: Marcus Smith, Freddie Steward, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Henry Arundell, Owen Farrell (capitán), Ben Youngs, Ben Earl, Sam Underhill, Tom Curry, Ollie Chessum, Maro Itoje, Will Stuart, Theo Dan y Ellis Genge. Suplentes: Jamie George, Bevan Rodd, Dan Cole, Dave Ribbans, Lewis Ludlam, Danny Care, George Ford y Ollie Lawrence.