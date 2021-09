Cuando Los Pumas prenden la luz, meten los dedos en el enchufe

Es más difícil cuando se prende tenuemente la luz para empezar a salir y viene uno propio y la apaga de nuevo. Hay que retratar esos instantes que terminaron en una autodestrucción: los Pumas estaban 9 puntos abajo (17-8), dominaban a unos Wallabies desconcertados y erráticos, venían de marcarles un try de maul y tenían un penal a favor con opciones para anotar más puntos. Marcos Kremer, que ya venía pasado de rosca en distintas acciones, fue indebidamente con su pierna en alto cuando el árbitro había detenido el juego. Penal en contra, uno menos y chau posibilidades, si es que las había.

Los Pumas mostraron algunas mejoras de equipo e individuales, pero los múltiples errores –de disciplina, de obtención y de manejo de la pelota- empinaron el tobogán en el que vienen cayendo a lo largo de este Rugby Championship. Cinco derrotas, todas categóricas. Con un detalle que refleja el momento por el que pasa el seleccionado argentino: en este torneo le han marcado tries al comienzo y al final de cada partido. Empieza y termina golpeado.

Hay, a través de las lecturas que ofrecen estos enfrentamientos ante las tres potencias mundiales, un síntoma riesgoso: los Pumas dan señales de ser un equipo ganable, lejos de aquel que hizo historia hace apenas un año atrás. Casi que no le provoca daño al rival y, en consecuencia, ofrece agujeros por todos lados.

A eso debe agregársele una cuestión ajena, que es la generada por la pandemia. El seleccionado lleva más de un año encerrado en una burbuja. Lejos de todo. Pero no se han ejecutado acciones que contrarresten esa situación. A este torneo la UAR ni siquiera llevó a alguien encargado de comunicación que pueda acercar un poco al equipo hacia el afuera. Lo poco interno que se mostró es porque un sponsor puso dinero para contar algo del día a día del staff. Los Pumas se están quedando peligrosamente fuera de la foto, como ocurrió en verdad el viernes, en la presentación oficial de la Sanzaar, en la cual estuvieron los tres capitanes, menos Julián Montoya.

Queda un partido, el del próximo sábado de vuelta con los australianos. Es imperioso irse con otra cara. No se trata ya del resultado, sino del juego y de la imagen. De empezar a encontrar de nuevo el camino que se perdió en estos cinco partidos. Está claro, por lo que se ve en la cancha, y lo de Kremer es un ejemplo contundente, que al seleccionado le sigue faltando un trabajo serio desde lo mental. En este duelo con los Wallabies hubo un promisorio arranque, con control de pelota y yendo hacia adelante. Parecía que se extendía el envión que traía algunos buenos minutos del segundo tiempo contra los All Blacks. Pero, en un instante, se cometieron cuatro errores seguidos: penal factible errado, line perdido, penal en un scrum, falla en el tackle. ¿Consecuencia? Try en contra. Entonces, se perdió aquella iniciativa y se volvió a lo malo conocido: defender y defender. Imposible en el rugby actual. Es insólito que en un staff de 19 personas, los Pumas no tengan alguien que haya estudiado y se haya preparado para trabajar el tema de la cabeza. No es de ahora, viene de años.

Dentro de este panorama que parece haber entrado en zona de riesgo, hay aspectos positivos. La sangre nueva que necesitan los Pumas está respondiendo y se está ampliando. Carreras, Chocobares, Mallía, González, Cinti, por nombrar los que hoy fueron titulares, respondieron a lo que depara este nivel. Matera,

Lavanini (a pesar de un par de pelotas que perdió), Alemanno y Montoya mantienen la categoría y el fuego Puma. Pero no alcanza para terminar de encontrar a un equipo compacto, que le genere problemas al rival, que meta miedo, que sea competitivo los 80 minutos. Es un momento difícil para los Pumas, porque, además, cuando se prende la luz, como hoy en un partido que parecía que se podía ganar, meten los dedos en el enchufe.

