Los Pumas cayeron ante Australia, perdieron su quinto partido seguido y su presente es cada vez más oscuro

Un pasaje del partido alcanza para ilustrar la desorientación que guía a los Pumas. Después de un primer tiempo absolutamente fallido habían comenzado en gran forma la segunda parte, acercándose en el marcador, imponiendo su juego y adueñándose del momento del partido. Tuvo dos chances de quedar a tiro, las dos veces la jugada terminó con penal de Marcos Kremer, que terminó amonestado. Australia salió así airosa de ese aprieto, recuperó el control y terminó asestándoles a los argentinos una nueva derrota.

Antes que al mérito del rival, los Pumas bien pueden atribuirse a sí mismos esta caída. Fue primero su propia impericia la que desencadenó en la derrota 27-8 ante los Wallabies en Tonwnsville, la quinta en cinco partidos en el Rugby Championship 2021. A la inconsistencia mostrada en los partidos anteriores se le sumaron nuevas fallas que profundizan el mal momento del equipo. La defensa, una de las banderas que todavía mantenía erguida el equipo, se derrumbó.

La imagen de impotencia de Emiliano Boffelli y Julián Montoya, tras un nuevo try de Australia ap - AP

Los errores en el tackle (sólo 83% de efectividad, según Opta) le allanaron el camino a Australia tras un promisorio inicio de partido de los argentinos . La falta de coordinación en el line-out se sumó a la inconsistencia en el scrum y le cedió posesión y territorio al rival. La poca contundencia en los últimos metros se agravó ante la carencia de un pateador natural: Emiliano Boffelli falló dos penales accesibles en momentos críticos (además de una conversión difícil desde la bandera, uno de cuatro en total para un 25% de efectividad). La apuesta de Santiago Carreras con la 10, con el vértigo que aporta cuando toma la pelota (además fue contundente a la hora de tacklear), se pagó esta vez con puntos desperdiciados.

El signo de mayor preocupación, después de un partido en que se había bajado notoriamente la cuenta de penales en contra, fue la falta de disciplina, signo de que el equipo está fuera de sintonía. Cada vez que se cortaba una jugada había una manada de Pumas prepoteando a los rivales. Los excesos de Kremer al inicio del segundo tiempo, cuando los argentinos parecían tomar el control del partido, están en esa línea.

Primero limpió un ruck haciendo contacto en la cabeza de un rival, pero se salvó porque pasó inadvertido. Luego, ya con el partido 17-8 gracias a un try de line-out y maul apenas dos minutos antes, frustró otra posibilidad de ir al lateral por embestir a un rival cuando la jugada ya había terminado. Enseguida, otra vez jugando con ventaja de penal, le metió una zancadilla al medio-scrum rival: penal en contra y amarilla. Allí se acabaron las ilusiones de los Pumas.

La tarjeta puede puede haber parecido exagerada, pero fue consecuente con las advertencias que había impartido el árbitro varias veces ante las reacciones de los argentinos cuando las jugadas ya habían terminado.

Los Pumas se habían propuesto edificar sobre la mejoría insinuada en los últimos 40 minutos del último partido ante Nueva Zelanda, pero lo que ocurrió en el primer tiempo fue lo opuesto: lo más frágil e inconsistente de los argentinos en el certamen. Cuatro tackles errados en una misma acción propiciaron el primer try del rival, una jugada que comenzó con una pelota perdida en pleno ataque (pase al piso de Tomás Lavanini). Un line-out propio mal concebido derivó en el segundo try de los locales.

Australia llegó a la tercera conquista en el minuto 70, cuando ya el partido estaba fuera de alcance. Mientras tanto, el entrenador Mario Ledesma apostó por varias caras jóvenes e hizo debutar a tres jugadores más: Rodrigo Martínez, Joaquín Oviedo y Mateo Carreras vistieron por primera vez la camiseta de los Pumas. En el año, ya son nueve los debutantes. Además, varios jóvenes se muestran a la altura, como Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Juan Martín González.

El futuro puede que augure cosas mejores. El presente es cada día más oscuro.

Ledesma: “Me duelen las infracciones”

El entrenador argentino mostró su preocupación porque el equipo, en lo que va del torneo, nunca pudo superar los 15 puntos a favor. De hecho, el máximo tanteador lo logró en la caída por 36-13 contra los All Blacks. “Es cierto, en los últimos partidos tuvimos falta de eficacia con el pie y en las oportunidades para marcar. No transformamos esas ocasiones en puntos y no es un dato que nos ponga contentos. Principalmente hoy, en un encuentro en el que ellos marcaron los dos primeros tries sin trabajar demasiado”.

Mario Ledesma asume un momento difícil de su ciclo ap - AP

Con el tanteador 17-8, los Pumas tuvieron dos chances de quedar a tiro, y las dos veces la jugada terminó con penal de Marcos Kremer, que terminó amonestado. Un punto de quiebre que terminó por derrumbar a los argentinos. “Me duelen las infracciones, porque hubo dos jugadas puntuales en las que teníamos las ventajas de los penales. Estábamos dominando territorialmente el partido y les terminamos dando esa ventaja a ellos. Por otro lado, nunca planteamos un partido pensando en que vamos a tener menos obtención. Creo que hubo errores en el canto y en las ejecuciones. Ese aspecto lo corregimos en el segundo tiempo, pero es algo que nos sucede en varios partidos. Perdemos el norte en ese sentido”.