Cuarto podio consecutivo: por qué se volvió una sana costumbre para los Pumas 7s estar entre los mejores

El festejo fue mesurado, no porque despreciaran un tercer puesto, sino porque estaban exhaustos. ¿O acaso se acostumbraron a subirse al podio? A diferencia de las preseas anteriores, la medalla de bronce que ganaron los Pumas 7s en el Seven de Sevilla es producto más del carácter y la entrega que del buen juego que destila este equipo. La doble etapa de España fue inusualmente desgastante y dejó secuelas físicas en el seleccionado argentino de seven, que aun así volvió a subirse al podio, como ocurrió en cada uno de los cuatro certámenes de esta temporada.

¡Once podios consecutivos!



Con tries de Gastón Revol y Rodrigo Isgró, más una conversión de Felipe Del Mestre, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora derrotó a Irlanda y se finalizó tercero en el Seven de Sevilla.#SeVenComoNunca #VamosArgentina pic.twitter.com/dNmFPUhDJQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 30, 2022

Luego de dos años casi completos de parálisis por el Covid-19, el Circuito Mundial de Seven recuperó la normalidad casi al 100%, aunque todavía quedan algunos resabios pandémicos que obligan a adaptarse constantemente a los cambios de status. En esta oportunidad, los argentinos pagaron por haber resignado dos jugadores en el certamen de Málaga la semana previa, lo que redundó en una mayor carga para el resto.

Así, fue perdiendo soldados en el camino (Tomás Elizalde, primero; Lautaro Bazán Vélez, esta vez) y otros notoriamente disminuidos, como la gran figura Marcos Moneta.

La unión hizo la fuerza en Sevilla para los Pumas: otra vez arriba de un podio internacional Juan Gasparini

“Pagamos muy caro jugar con varios menos la semana pasada. Dos jugadores con Covid-19 y las lesiones hicieron que algunos jugaran minutos récord en la cancha. El cansancio es parte del juego”, explicó el entrenador Santiago Gómez Cora.

Aun con este handicap, la Argentina llegó al podio por cuarta vez en cuatro certámenes de la temporada 2021/22. En semifinales, no pudo con Australia, que mantuvo su paternidad en esta instancia (cuarto éxito en igual cantidad de enfrentamientos) y se impuso 28-12. En el partido por la medalla de bronce, pese al cansancio, el equipo mostró una enorme actitud para vencer 12-5 a Irlanda, con más garra que lujos.

Los Pumas 7s volvieron a lucirse en Europa, esta vez fue en Sevilla, donde consiguieron la medalla de bronce Juan Gasparini

“Es un estilo de trabajo, de darlo todo por el otro. A veces con más o menos juego, a veces con más o menos suerte, pero siempre dándolo todo”, aceptó Gómez Cora. “Se logró ampliar la base y mantener el ADN del equipo. Eso es lo que nos reconforta después de estos cuatro torneos.”