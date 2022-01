Los Leones golearon a Chile y se consagraron en la Copa Panamericana

SANTIAGO DE CHILE.- El plan integral de los seleccionados argentinos de hockey sobre césped se cumplió en su totalidad: ayer, las Leonas derrotaron a Chile y obtuvieron la Copa Panamericana. Este domingo, los Leones golearon a sus pares trasandinos por 5-1 y lograron el mismo título como visitante. Pero lo que es más importante: ambos conjuntos nacionales consiguieron su pasaje para sus respectivos mundiales: ellas para la Copa del Mundo de España y Países Bajos, en julio próximo, y ellos para la cita de Bhubaneswar y Rourkela, en enero de 2023.

Los Leones, dirigidos por Mariano Ronconi, se subieron a lo más alto del podio a puro gol y contundencia. Y ratificando que en el continente hay una distancia grande entre el hockey nacional y el del resto. Porque en la final ante Chile hubo goleada. Y festejo enorme, de la mano de los tantos de Maico Casella (2), Santiago Tarazona, José Tolini y Martín Ferreiro.

Los Leones vuelven a ilusionarse después de unos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con sabor amargo Jaramillo Rodrigo

Argentinos y chilenos se habían enfrentado en la etapa de grupos y el local había quedado muy cerca de conseguir una victoria histórica. Y un golpe potente. Si de 10 partidos entre ambos adversarios uno podría ser favorable a los chilenos, ese debió haber sido aquel del 3-2. Pero no fue. Y en la final no hubo lugar para las sorpresas, más allá de que en el primer tiempo no se sacaron ventajas porque las defensas fueron superiores a los ataques y sólo hubo un corner corto en esos primeros 30 minutos que Argentina no pudo aprovechar.

Hasta que en el complemento todo se abrió. Y fue en un lapso bien corto. Porque de la mano de Matías Rey en el medio (fue elegido el MVP del partido), los Leones se acomodaron en el campo y a los 33 y 34 minutos marcaron Santiago Tarazona y Maico Casella para empezar a ponerle números a una victoria esperada. Chile descontó a los 11 con el fijo de Felipe Renz. Pero fue lo único que pudo hacer el perdedor ante un adversario que le tiró toda la jerarquía encima en el último cuarto. A los 23 minutos Leandro Tolini aumentó con el córner corto y a los 26 y 30, Martín Ferreiro y Maico Casella (fue el goleador argentino en el torneo, con ocho tantos) les pusieron las cifras definitivas al marcador.

Los Leones, que venían de derrotar por 5-2 a Canadá en una de las semifinales, obtuvieron su cuarto título en Copa Panamericana, luego de los conseguidos en London (Canadá) 2004; Brampton (Canadá) 2013 y Lancaster (EE.UU.) 2017.En tanto, los otros títulos fueron para Cuba (La Habana, 2000) y Canadá (Santiago de Chile, 2009), en certámenes en los cuales los equipos argentinos se clasificaron en la tercera colocación, en ambas ocasiones.

Ahora vendrá el compromiso de la FIH Pro League, desde febrero. De esta manera, el campeón olímpico de 2016 ya se sacó una mochila de encima. Con las Leonas es el mismo escenario: formarán parte de la Pro League y seguirán entrenándose con la tranquilidad de que estarán en la máxima cita de este año.