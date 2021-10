Thomas Gallo, nuevo pilar de los Pumas: del mejor try en un Mundial juvenil a hacer historia en el Rugby Championship

La mayor parte de los jugadores de los Pumas querrá olvidar rápidamente la caída frente a Australia por 32-17 en el cierre del Rugby Championship. No será el caso de Thomas Gallo, que en su primera noche en el equipo mostró sus cualidades, marcó dos tries y entró a la historia. Pasó de conseguir el mejor try del Mundial M-20 en 2019 a un estreno a puro impacto en tierras oceánicas. “Un sueño cumplido” destacó el pilar tucumano de 22 años.

Sin dudas, un punto que los Pumas podrán rescatar dentro de un torneo muy negativo para el seleccionado argentino resultó el debut de Gallo, en Gold Coast, Australia. Nacido el 30 de abril de 1999 en San Miguel de Tucumán, el primera línea se convirtió en el Puma 879 de la historia. Y sus números no pasaron inadvertidos. Las estadísticas en selecciones indican que apenas dos pilares anotaron dos tries en sus estrenos, curiosamente ambos en 1973. Claro, otros tiempos, en un rugby muy lejano a este del superprofesionalismo. Primero, Hugh Wyndham logró dos en un cruce entre Canadá y Gales en Toronto. Después, Roberto Fariello hizo lo mismo por la Argentina frente a Paraguay en San Pablo. Ahora, el jugador de Benetton Treviso, de Italia, entró a los libros de este deporte.

El primer try en los Pumas, frente a Australia

Con el número 17, Gallo ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo Martínez. Y la primera alegría para el tucumano ocurrió pronto, a los 22. Luego de algunas fases en un ataque, celebró su primer try con la camiseta celeste y blanca. Poco después, a los 31 minutos, llegó el segundo try de Gallo, con suspenso, tras una consulta al TMO. Un enorme esfuerzo con gran tesón del pilar se coronó con el apoyo de la pelota entre varios australianos.

Primer cap, dos conquistas. Y de paso, el primera línea acercó a la Argentina en el tanteador: al dejarle fácil el gol a Emiliano Boffelli, permitió acortar la distancia a 15 puntos, con un 17-32. “Es un sueño cumplido, algo que quería desde muy chico. Estoy muy feliz y agradecido al equipo, que me ayudó a tener un gran debut”, señaló. “Gallo es muy bueno con la pelota. Es muy explosivo y rápido para su puesto. Tuvo un buen partido y además hizo dos tries. En Tucumán y en Universitario, su club, deben de estar muy orgullosos”, lo elogió el entrenador Mario Ledesma.

Su segunda conquista en el seleccionado de mayores

Admirador de Agustín Creevy y Santiago Medrano como primeras líneas, se inició en el rugby a los 4 años, cuando tomó por primera vez una pelota. También jugaba al fútbol con amigos, pero terminó inclinándose por la ovoide. Su padre lo llevó a Universitario, aunque inicialmente la idea mucho no agradaba a su mamá. Hoy, ella es su admiradora número 1 y lo sigue a todos lados. “Ellos siempre me apoyan en todo”, destacó alguna vez Thomas.

Llamativamente, hasta la categoría M-15 Gallo se desempeñó como medio-scrum. Un año después lo movieron a la tercera línea, tanto para jugar de ala como para hacerlo de octavo. Creció en su masa corporal y recién a los 16 años pasó a formar como pilar izquierdo. Ha jugado también como hooker y no presenta inconvenientes en caso de que le pidan desempeñarse en ese puesto.

Gallo y el mejor try del Mundial M-20 en 2019

Gallo actuó en la primera de su club, formó parte del seleccionado tucumano y en 2019 dio el salto a los Pumitas. Sobresalió en el Mundial de Rosario y Santa Fe, particularmente contra Francia en la zona de grupos, cuando la Argentina venció por 47-26 al conjunto que finalmente se consagraría campeón. A los 11 minutos, Gallo levantó una pelota a la salida de un ruck antes de la mitad de la cancha y corrió unos 60 metros para apoyar bajo los palos, después de sacarse de encima a dos rivales. Una jugada memorable que fue seleccionada como el mejor try del Mundial.

Gallo fue, también, el primer pilar de los Pumitas que anotó más de un try en mundiales M-20. Aquella vez el equipo finalizó cuarto y el tucumano compartió el plantel con los futuros medallistas olímpicos de seven Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Lucio Cinti, y con los hoy Pumas de 15 Santiago Chocobares y Mateo Carreras, entre otros.

Tras su paso por el Sistema de Alto Rendimiento de la UAR, Thomas, de 1,76 metros y 107 kilos, vio truncada su oportunidad de jugar en Olimpia Lions en 2020, por la Superliga Americana. La franquicia sobrepasó el límite de extranjeros y además el certamen se vio afectado por la pandemia de Covid-19.

Tras eso, el representante Beto Di Bernardo se lo llevó a Benetton Treviso, su primera experiencia en el rugby europeo, que hoy continúa. Ya afrontó 11 partidos como titular y todavía no anotó. El tucumano, además, tiene múltiples sobrenombres. En Universitario, club en que se crió, es “Topadora”. En el plantel M-20 de los Pumitas lo denominaron “Moneda”. Y en su llegada a Italia pasó a ser “Bebé”.

En septiembre del año pasado, Gallo dio el salto al profesionalismo y fue presentado en Treviso con un video tan divertido como cinematográfico. “Cualquiera puede correr, pero nadie puede hacerlo como él #BienvenidoGallo”, enunció en inglés la cuenta de Twitter del club italiano. Y compararon su veloz corrida del Mundial 2019 con escenas de Corazón Valiente, Parque Jurásico, Rocky y Forrest Gump.

Gallo posee buena movilidad pero también algunos aspectos por mejorar, como el empuje en el scrum. Mientras, al cuerpo técnico argentino llegó la información de que Italia quería nacionalizarlo para contar con él en el seleccionado. Ledesma, entonces, lo convocó en julio de este año. “Es un sueño”, dijo el chico aquella vez. Pues acaba de cumplir otro, con su debut y sus dos conquistas contra Australia en el Rugby Championship.