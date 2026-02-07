Derrota en el debut: los Pumas 7s sucumbieron ante el talento isleño en Perth

Ante el primer manotazo, el equipo se desmoronó. Un gran primer tiempo no le alcanzó a los Pumas 7s para superar a un rival más armado y con bases más firmes. La derrota 26-10 de la Argentina ante Fiji, sin punto bonus defensivo, complica las chances de clasificar a las semifinales y los deja sin margen de error. A las 4:14 se enfrentarán a Sudáfrica, que venció a España.

Los Pumas 7s no logran afirmar bases sólidas para ser un equipo competitivo. En Perth, el lugar donde ganaron con autoridad las dos últimas etapas, no encontraron signos de reacción en el debut y un rival de jerarquía como Fiji se los hizo sentir. Aún sin brillar y con fallas de desconcentración, el número 1 del ranking lo terminó remontando con facilidad y la confianza de sentirse superior ante un equipo en construcción.

La selección argentina dominó las acciones del primer tiempo, con iniciativa y juego territorial, pero flaqueó en defensa sobre el cierre para irse abajo al descanso 14-10. Pedro De Haro abrió el tanteador a los tres minutos, tras una gran acción colectiva en lo que fue su primer try en el circuito mundial. El jugador de Atlético del Rosario está disputando su tercera etapa y es una de las caras de la renovación. Luego, a partir de la defensa, la Argentina empezó a gestar la segunda conquista, apoyada por Santino Zangara (ambas conversiones falladas, un déficit en la temporada). Arrinconados en su campo, los isleños reaccionaron a partir de su talento individual. Terio Veilawa apoyó dos tries en menos de dos minutos, en ambas quebrando la defensa atrás de mitad de la cancha, en las primeras incursiones en campo rival.

La Argentina falló en defensa y se frustró. Se lo escuchó claro a Santiago Gómez Cora en entretiempo al referirse a la tolerancia defensiva: “Muchachos, tengamos mucha paciencia en la defensa, no perdamos la línea. Sé que es agotador, pero es cabeza, desplazo, cabeza, desplazo… “, bramó el entrenador. Pero la segunda mitad empezó de la peor manera, con una salida corta de Santiago Mare que le cedió la posesión al rival. El potente George Bose y Manueli Maisamoa le pusieron el broche a la victoria ante un equipo que atacó, pero cometió errores de manejo que terminaron en pérdidas. No ofrecieron respuestas en el agobiante calor de Perth, con 33° al mediodía, en un estadio semivacío durante los encuentros iniciales del primer día de competencia.

A las 4:14 los Pumas 7s se medirán ante Sudáfrica, en un choque crucial de cara a la clasificación a las semifinales. Los Blitzboks superaron con autoridad 33-14 a España y dejaron a los europeos sin punto bonus defensivo. Con el formato actual, ya no tienen margen de error y deberán ganar sus dos compromisos para quedar con alguna chance de meterse entre los mejores cuatro. Pero antes, apuntar a dar un salto en el juego que aún no aparece.