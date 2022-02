Dolor en el rugby: murió Ignacio Iparraguirre, un árbitro de primer nivel querido y respetado en todo el ambiente

Era imposible no quererlo a Ignacio Iparraguirre. Siempre con una sonrisa a mano, generoso y propenso a escuchar antes que emitir una opinión, Nacho, Nachito, andaba por todos los lugares donde había rugby . Originario del club San Fernando y mudado luego a San Martín, apasionado por los deportes, se fue el miércoles a la noche cuando un infarto lo fulminó mientras jugaba al paddle con tres amigos, árbitros como él. Tenía 49 años. Muy joven para irse.

Nacho Iparraguirre formaba parte del cuerpo de capacitación de los árbitros de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Pero iba a dar una mano allí donde lo llamaran. Tenía vocación docente y vibraba especialmente alrededor del deporte. Parte de esa pasión la llevó al periodismo deportivo; se recibió en 2000 en la escuela Deportea.

Ignacio Iparraguirre tenía un rol docente Facebook @ignacio.iparraguirre

Acérrimo hincha de Estudiantes de la Plata, lo seguía a todos lados, aquí, en el exterior, siempre acompañado por su hijo, una copia exacta en los rasgos y en la sonrisa. Además de capacitar a los árbitros de Buenos Aires, coordinaba las infantiles de San Martín. Su lugar en el mundo era el césped.

Su repentina muerte generó dolor y tristeza en casi todo el ambiente del rugby, que se manifestó a través de las redes sociales, resaltando el cariño que despertó Nacho en todos estos años.

Ignacio Iparraguirre Facebook @ignacio.iparraguirre

“No sé qué escribir, ni por dónde empezar…son las 4 AM y acabo de volver a casa después de declarar en la Policía. Ta pasé a buscar como siempre, tomaste tu café de siempre, tu pucho de siempre, nos sacamos esta foto para el grupo y nos divertimos una hora al paddle. Te me fuiste entre las manos, intentando que sigas vivo como pude. No pude. Te voy a extrañar muchísimo NACHO, te voy a llorar y a recordar más. Qué absurda es la vida a veces”, escribió Leonardo Borghi en su cuenta de Instagram, junto a la que fue la última foto en vida de Nacho Iparraguirre. Borghi, su gran amigo, era su compañero de paddle.

Ignacio Iparraguirre Facebook @ignacio.iparraguirre

Nacho, que heredó de su padre la pasión por el rugby, por San Fernando y Estudiantes, fue como jugador “un back con buen pie”, como lo recuerda otro de sus grandes amigos, el también árbitro Gustavo Tomanovich. De San Fernando se fue a San Martín, donde juega su hijo. Y allí, en Pacific, plantó bandera en los últimos años, especialmente con el rugby infantil, pero poniendo el hombro para lo que se necesitara. “Su padre, que ya no está, le inculcó los valores del rugby y él los llevó bien puestos”, completa Tomanovich.

Dirigió rugby durante 20 años y más de la mitad de ese tiempo fue árbitro de primer nivel tanto en la URBA –estuvo en dos finales del torneo- como en la UAR. Y como resaltan varios de sus compañeros, era de esos que cuando se iba de los partidos siempre era saludado y apreciado por todos, más allá del resultado o de algún error . Ha sido un colaborador incansable del referato en el país. Hacía dos años que estaba rentado en la URBA con el título de secretario técnico. Nacho también era un hombre de consulta permanente para los periodistas, que siempre encontramos en él una respuesta clara que evaporaba cualquier duda.

Sus restos serán velados este viernes, de 20.30 a 1, en la avenida Maipú 2170, Olivos. El entierro será el sábado, a las 11, en el Memorial. A Ignacio Iparraguirre se lo va a extrañar.