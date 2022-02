Yao Cabrera confirmó que peleará contra “El Chino” Maidana y mostró las heridas del accidente

La semana pasada, el youtuber Yao Cabrera sufrió un duro accidente en Villa Carlos Paz, Córdoba, al desvanecerse y caer de un tercer piso mientras grababa un video. El joven de 24 años habría pasado al menos siete horas inconsciente. Sin embargo, su pronta reaparición despertó sospechas entre los usuarios. Por eso, salió a dar su versión de los hechos en un diálogo con Juan Etchegoyen. “Esta vez no fue prensa. Esto me retrasa mi carrera y mi futuro, no me ayuda para nada”, dijo en esa entrevista con emitida en un Instagram Live de Radio Mitre. Este miércoles por la noche, sin embargo, el creador de contenido despejó dudas sobre la realización de su anunciada pelea con Marcos “Chino” Maidana, al filmar su llegada a Buenos Aires para el jueves firmar su contrato en un importante hotel de la Ciudad.

En una historia de Instagram, como no podía ser de otra manera, Cabrera compartió una foto con el púgil argentino y confirmó que el combate se hará igual. “Ya arreglamos las cosas con Maidana y nos vemos en Dubai para la gran pelea”, escribió Yao. Días atrás, se divulgó que el deportista estaba buscando reemplazante para el combate y el polémico influencer amenazó con demandarlo. Finalmente, arreglaron sus diferencias.

En otras publicaciones, Cabrera dio más detalles de los motivos de su arribo al país y hasta se animó a chicanear a su rival: “Vine directo al hotel para firmar contrato con el chino. La ‘Joyita’ (NdeR: Diego Chaves) salió por si se paraba de manos. Se salvo el chino, lo íbamos a noquear, pero bueno, todo bien, nos sacamos una foto todo ready”.

Además, reveló el amistoso diálogo que tuvo con el boxeador, en el que lo chicaneó por su deteriorado estado de salud. “Me dice: ‘estás hecho por....’. Le digo: ‘Estoy todo enfajado, todo podrido, pero vamos a pelear’”, subrayó. Efectivamente, Cabrera mostró que tiene una faja en la zona de las costillas, algunas de las cuales estarían fisuradas, según reveló él mismo en un parte médico la semana pasada.

Yao Cabrera mostró las pruebas de su accidente (Foto: Instagram)

En sus publicaciones, Cabrera mostró que su entorno, compuesto por su representante Kevin Macri y “La Joya” Chaves, entre otros, lo bromearon por su dificultad para caminar: “Caminá rápido abuelito, dale que se va el avión. Paralítico, invalido”, le dijeron. Esta mañana, el inversor de criptomoneda volvió a aparecer en su cuenta de Instagram: “Como un ancianito, abuelito, con chancleteas, pero estoy presente siempre”, le dijo a su audiencia.

Según explicó el youtuber uruguayo, este jueves, los protagonistas subirán a sus respectivas redes sociales las fotos con la firma del contrato de la pelea que realizarán con “Chino” Maidana el 5 de marzo en los Emiratos Árabes. “En marzo, hay guerra”, confirmó Cabrera.