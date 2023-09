escuchar

Eddie Jones, entrenador de los Wallabies, resiste en el cargo. Por ahora, el head-coach se mantiene al frente del equipo, que tiene una mínima chance de clasificarse para los cuartos de final del Mundial de Francia. Al final del torneo, una auditoría externa contratada por Australia Rugby decidirá su futuro. Todo apunta al despido, sobre todo después de las críticas furibundas que recibió el director técnico tras la histórica derrota frente a Gales por 40-6, que se sumó a la anterior caída frente a Fiji. De los últimos ocho partidos con Jones a cargo, el equipo ganó uno solo: 35-15 a Georgia, en el debut mundialista.

El estrépito a manos de Gales fue la peor derrota del bicampeón del mundo en un torneo de esta naturaleza. Y puede propiciar su primera eliminación en una etapa de grupos: los Wallabies precisan vencer a Portugal en su último encuentro de la zona C y esperar otros resultados para saber si siguen en carrera. “Fuera de foco, fuera de tiempo y sin suerte”, sentenció Oliver Brown, columnista de The Telegraph, sobre el trabajo de Jones. Y volvió lapidaria su crítica: “Jones fue un pícaro durante toda su carrera, y se transformó en un personaje de comedia con su lengua letal y su ingenio. Pero ya nadie se ríe. Y menos aun, Australia”.

Los jugadores australianos sienten como un papelón el 6-40 sufrido contra Gales, que dejó al seleccionado prácticamente sin chances de acceder a los cuartos de final, por primera vez en un mundial. Laurent Cipriani - AP

“Es oficial: el experimento Eddie Jones puede ser considerado un desastre”, opinó por su parte Tom Decent, de Sydney Morning Herald. Y agregó que los Wallabies fueron “humillados y superados” por Gales, hasta quedar “prácticamente eliminados del Mundial”. El columnista recalcó que Jones permaneció en su cargo pese a que su diario reveló que el head-coach había tenido el mes pasado una entrevista de trabajo con Japón, que puede ser su nuevo destino.

Alan Jones, ex preparador del seleccionado, descargó un río de tinta sobre su colega: “Si hay algo de decencia, dignidad o preocupación en Rugby Australia tienen que irse tanto Hamish McLennan [CEO] como el entrenador, Eddie Jones”, escribió en The Australian, citado por la agencia Reuters. Y agregó: “Los jugadores no tuvieron alma, al punto de la vergüenza. Por lo tanto, cualquiera haya sido el ‘plan de juego’, se fue por la ventana ni bien salieron a la cancha”.

Jones no encuentra respuestas: Wallabies perdió siete de los últimos ocho compromisos; su tarea será evaluada al final del mundial de Francia. Christophe Ena - AP

E incluso el ex jugador de la selección Peter FitzSimons, considerado un defensor de Jones, lo cuestionó: “Creíamos que era parte de la solución, pero lo único que hizo fue empeorar el problema”, escribió en su columna de Sydney Morning Herald. Y añadió: “Siete derrotas en los últimos ocho test matches hablan por sí solas, al igual que su fracaso en clasificarse para los cuartos del final de un Mundial por primera vez en la historia. Jones tomó un equipo talentoso aunque de bajo rendimiento y lo convirtió en un caso perdido. No está claro por qué el rendimiento ha sido tan bajo. Lo que sí está claro es que tiene que irse”.

“La derrota contra Gales sólo profundizará las heridas”, escribió Gerard O’Meagher en The Guardian. Y agregó: “Al final de esa humillación, los Wallabies desde hacía tiempo habían tirado la toalla y Gales estaba realizando una práctica con toda la gloria”. El diario inglés apunta en su edición de este martes que, pese a la presión de los hinchas, Jones se mantendrá en su cargo hasta el final del certamen. Y que recién entonces habrá un panel independiente que analizará su desempeño al frente del equipo en la disputa de la Copa de Mundo.

Compacto de la victoria de Gales sobre Australia

El presidente de Rugby Australia, Phil Waugh, “había puesto la mira en las semifinales”. “Era un objetivo alcanzable, después de un sorteo que le había evitado un emparejamiento con los cuatro equipos mejor rankeados. Pero después de la derrota catastrófica frente a Gales, que siguió a su primera caída, contra Fiji, esas aspiraciones se fueron al tacho”, informó The Guardian. Waugh había sido claro: “Llegar a las semifinales debería ser lo mínimo a lo que aspirara un país que es potencia en el rugby. Claramente, no llegar a los cuartos de final sería muy decepcionante y los hinchas estarían muy desilusionados”.

En contrapartida, el propio The Guardian cita comentarios de George Gregan, campeón mundial en Gales 1999 y actual comentarista televisivo. Para él, Australia debería mantener a Jones y pensar a largo plazo: “Creo que Eddie fue elegido por Rugby Australia no sólo para esta Copa del Mundo, sino procurando construir un equipo que pudiera competir en la Copa de 2027 en casa”, apuntó Gregan en ITV Sport. “Aquí hay una larga historia de bajo rendimiento y no sólo lo han contratado para este torneo, sino también para el camino a seguir. Si tuvieran una reacción instintiva y cambiaran, no existe una alternativa obvia”, razonó.

