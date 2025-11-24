El enojo de Felipe Contepomi con el jugador inglés que lesionó a Mallía: “Salió del túnel y me dio un cachetazo”

El final caliente del partido entre Inglaterra y los Pumas se trasladó afuera del campo de juego. Agarrones y empujones entre los jugadores, como consecuencia de un episodio que desató el enojo de los argentinos: un tackle a destiempo de Tom Curry sobre Juan Cruz Mallía, que lo sacó de la cancha con una lesión en la rodilla y dejó a los Pumas con 14 jugadores en los minutos finales. Pero no quedó ahí. En conferencia de prensa, Felipe Contepomi acusó al tercera línea de golpearlo en el túnel post triunfo inglés por 27-23, en Twickenham, en el último test del 2025.

El entrenador se quejó ante la consulta de un periodista inglés por el tackle contra Mallía. “¿Un poco tarde? Bueno, hace dos semanas decidieron que se consideraría la sanción por las consecuencias, así que si ese es el criterio, no entiendo que tengamos que jugar el resto del partido con 14 jugadores después de un tackle ‘un poco tarde’ como lo describís. Yo lo llamaría imprudente”, señaló Contepomi, que hizo alusión a una acción frente a Gales, hace dos semanas: Ben Thomas fue sancionado sólo con tarjeta amarilla porque el taconazo que lanzó contra Matera no le impactó en la cara. “Terminamos jugando con 14 y ni siquiera lo revisaron”, recriminó el entrenador.

Wider angle of Tom Curry's late tackle.



Felipe Contepomi described it as 'reckless'.



Certainly has time to change his route as he wasn't going reach Mallia in time but most flankers would make that hit.

Inglaterra fue sancionada sólo con penal por el tackle de Curry. una decisión criteriosa por parte del francés Pierre Brousset. El golpe fue a destiempo, pero no impactó ni en el cuello ni en la cabeza, y el tercera línea cerró los brazos. Este tipo de imágenes no debería analizarse con cámara lenta, sino a tiempo real y el fallo arbitral fue apropiado, más allá de la mala fortuna de Mallía, que salió rengueando y en la semana se realizará estudios en Toulouse para conocer la severidad de la lesión en la rodilla.

La polémica surgió después de los 80 minutos. Luego de algunos agarrones y encontronazos entre los jugadores, los cruces continuaron en el túnel, según el testimonio de Contepomi: “No fue sólo el tackle de Curry, porque probablemente es parte de su naturaleza intimidar a la gente; entró al túnel y me dio un empujón en el pecho y un cachetazo”, criticó el entrenador. “Tal vez sea parte de su naturaleza, no lo sé, pero esos son los muchachos a quienes estamos recompensando y elogiando; tal vez ahí es donde quieren que vaya el rugby”, ironizó.

Argentina head coach Felipe Contepomi calls Tom Curry a ''bully'', saying he shoved him following his sides' defeat to England at Twickenham

El head coach de los Pumas, que cayó en los tres compromisos de la temporada ante Inglaterra, describió el episodio. “Estaba ahí parado y él entró y fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, y le dijimos que no porque estábamos molestos. Fue imprudente y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es parte del rugby, pero si no nos cuidamos, podría ser peligroso. Me dijo: ‘Vete a la mierda’ y me empujó así.... Quizás sea así, no lo conozco”.

Contepomi reiteró su enojo con Curry, que ya había tenido un episodio controversial ante los Pumas: en la primera ronda del Mundial de Francia 2023, en Marsella, se fue expulsado por un tackle alto, precisamente ante Mallía “¿Cuántos años tiene? 27, y yo 48. Por suerte, seguramente haya cámaras, así que quizás vean que no hay ningún incidente. Richard Hill (entrenador de Inglaterra) estaba allí, así que pueden preguntarle”.

Steve Borthwick, head coach de la Rosa, se desentendió de la situación. “Claramente estoy al tanto de que hubo un incidente, pero no lo vi, no estaba allí, estaba en el vestuario en ese momento”, comentó el ex segunda línea. “En todo caso, no quisiera que eso fuera el centro de atención luego de lo que fue un test match duro y difícil en el que dos equipos realmente se enfrentaron durante toda la tarde”.

Juan Cruz Mallia en acción, antes del tackle tardío de Curry que lo lesionó Alastair Grant� - AP�

Curry debutó con Inglaterra ante los Pumas en 2017, con sólo 18 años, y rápidamente se convirtió en una figura del rugby inglés. Junto a Sam Underhill fueron denominados como los Kamikaze Kids durante el Mundial de Japón 2019, en el que dejaron en el camino a la Argentina en la fase de grupos y terminaron alcanzando la final del torneo. Curry fue convocado a los British and Irish Lions en las giras por Sudáfrica (2021) y Australia (2025). “Creo que cualquiera que haya tenido contacto con Tom Curry sabe que su carácter es impecable. Es un compañero fantástico, una persona muy respetuosa. Creo que su carácter es incuestionable”, añadió Borthwick.

Los Pumas culminaron su 2025 con una buena imagen y signos positivos, aunque con un largo camino por recorrer de cara al Mundial de Australia 2027. Se volverán a ver las caras ante Inglaterra en Argentina el 18 de julio del año que viene en la novedosa Nations Championship, aún con sede a confirmar. Será otra historia.