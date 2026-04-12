Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El SIC se afirma con bases sólidas: la paciencia y la eficacia son sus virtudes
Por la suspensión de su cancha hizo de local en la de su rival, Alumni, y sigue invicto en el URBA Top 14
- 6 minutos de lectura'
San Isidro Club supo esperar sus momentos. Agazapado, bancó los embates de un rival que le tiró todo, y terminó celebrando. Medido, sin gritos eufóricos, pero con el deber cumplido. Con el 33-23 sobre Alumni, el conjunto zanjero confirmó su gran inicio de temporada y tras cuatro fechas es el único escolta de Hindú en el Top 14 del rugby de Buenos Aires.
Tres de los cuatro éxitos de SIC fueron conseguidos contra clubes que suelen ser protagonistas en los primeros puestos. Las contundentes victorias sobre Belgrano y Newman y la de este sábado frente a Alumni –en medio, un ajustado triunfo ante Los Matreros en la segunda fecha– enarbolan un comienzo casi perfecto. Con la cancha suspendida (aún le queda cumplir una fecha), se mudó a Manuel Alberti y ganó por orden, oficio y aptitud física.
“Sabíamos que iban a ser duros el scrum y el contacto, y pasó. Pero reaccionamos a tiempo y nos lo llevamos. Hay un compromiso total: si los forwards van para adelante, los backs se divierten y se animan”, resumió Lucas Rocha, el más experimentado, con 36 años, en un plantel que presenta una buena mezcla de edades.
Alumni tomó la iniciativa y se impuso en el contacto físico en la primera parte, con las puntadas de Ignacio Cubilla y Juan Patricio Anderson, la constante presión de Ramón Fuentes y tackles contundentes liderados por Máximo Lamelas, en un desarrollo apretado y cerrado. Luego de un intercambio de penales entre Agustín Sascaro y Bautista Canzani, Santos Fernández De Oliveira, el mejor del ganador, inauguró el in-goal, quebrando con facilidad la defensa para anotar su cuarto try en la primera del club tricolor.
La reacción de Alumni llegó con un try de Francisco Bottoni. Tras irse al descanso igualados en 13, los conducidos por Guillermo Ibáñez mostraron su mejor versión: ritmo y vértigo en ataque, con dos quiebres que terminaron en puntos. El primero, de Manuel Mora, culminó con un penal de Canzani, y el segundo, de Anderson, con un try de Santiago Neyra al lado de una bandera.
Pero SIC se recuperó mediante su juego agrupado. Construyó ladrillo por ladrillo, como mencionó Rocha tras el encuentro. El hooker marcó los dos tries de su equipo en la segunda etapa; uno, con el empuje del maul, y el otro, a la salida de un ruck. Con ese juego agrupado, el subcampeón de URBA dominó a su adversario en una tarde en la que sufrió varios desajustes en el manejo.
Hay partidos en los que la eficacia juega un papel preponderante y éste fue uno de ellos. SIC ingresó apenas dos veces en la zona de 22 metros en el segundo tiempo y sumó 14 puntos, además de dos penales de larga distancia. Alumni entró seis veces en el tramo final de la cancha; después de marcar en sus primeras dos incursiones, no volvió a sumar. Un cierre de Bernabé López Fleming, una infracción por un cambio de eje en el empuje del maul, un knock-on luego de un quiebre limpio, un line-out que robó Tomás Longo a cinco metros de su in-goal, un penal accesible fallado por Canzani y una pelota trabada por el incansable Tomás Meyrelles en el in-goal fueron las situaciones dilapidadas por un equipo al que no le faltó iniciativa, pero sí precisión y serenidad en los últimos metros.
La intensidad del partido dejó acalambrados a varios jugadores, en un torneo extenso en el que los cuerpos técnicos van a tener que regular las cargas físicas. En SIC fueron reemplazados Andrea Panzarini, Carlos Pirán y Mateo Albanese, estandartes del plantel, pero el equipo no se resintió. Terminó entero y respondió a las exigencias de un rival que anda entre vaivenes en el inicio de temporada: superó a CUBA y se quedó con el clásico contra Belgrano pero cayó ante Buenos Aires CRC y el propio SIC.
Compacto del triunfo de SIC
Alumni esperará el diagnóstico de Gonzalo Tapia, el jugador convocado a los Pumas 7s que tuvo que salir en el primer tiempo por un golpe en una rodilla. En un año de recambio, tanto en el staff de entrenadores como en el liderazgo, procurará acomodarse en los primeros puestos. El próximo fin de semana tendrá una prueba de fuego como local ante el campeón, Newman.
En tanto, en algunas temporadas SIC va de menor a mayor. Va acomodándose con el correr de los partidos. Pero en esta comenzó con cuatro triunfos que lo perfilan como uno de los favoritos para ser semifinalistas. Cultivando con paciencia, construyendo ladrillo por ladrillo. Siempre como protagonista importante.
Síntesis de SIC 33 vs. Alumni 23
- SIC: Francisco González Capdevila; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán y Bernabé López Fleming A; Agustín Sascaro A y Mateo Albanese (capitán); Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Ciro Plorutti y Manuel Curuchaga; Benjamín Chiappe, Lucas Rocha y Francisco Calandra.
- Cambios: ST, 21 minutos, Alejo Daireaux por Panzarini; 25, Tadeo Ledesma Arocena por Rocha e Ignacio Noel por Chiappe; 28, Tomás Longo por Curuchaga; 29, Santos Rubio por Pirán, y 35, Felipe Sascaro por Albanese y Francisco Gómez Cruz por Calandra.
- Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.
- Alumni: Matías del Franco; Ramón Fuentes, Franco Sábato, Filippo Testoni y Gonzalo Tapia; Bautista Canzani (capitán) y Tomás Passerotti; Juan Patricio Anderson, Santiago Neyra e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Francisco Bottoni, Máximo Lamelas y Juan Cruz Bottoni.
- Cambios: PT, 23 minutos, Agostino Desanto por Tapia; ST, 16, Antonio Wagner por Lamelas, Federico Lucca por Juan Cruz Bottoni y Guido Cambareri por Francisco Botoni; 28, Augusto Mina por Alduncín; 32, Rocco Testoni por Passerotti, y 39, Juan Cruz Alvariñas por Neyra.
- Entrenadores: Guillermo Ibáñez, Juan Pablo Bianchi y Federico Schacht.
- Primer tiempo: 4 minutos, penal de Canzani (A); 8, penal de Canzani (A); 11, penal de A. Sascaro (SIC); 18, gol de A. Sascaro por try de Fernández de Oliveira (SIC); 24, gol de Canzani por try de Francisco Bottoni (A), y 32, penal de A. Sascaro (SIC). Resultado parcial: SIC 13 vs. 13 Alumni.
- Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Canzani (A); 4, gol de Canzani por try de Neyra (A); 8, gol de A. Sascaro por try de Rocha (SIC); 13, penal de A. Sascaro (SIC); 20, gol de A. Sascaro por try de Rocha (SIC), y 37, penal de López Fleming (SIC). Resultado parcial: SIC 20 vs. Alumni 10. Amonestados: 28, A. Sascaro (SIC), y 40, López Fleming (SIC).
- Árbitro: Mauro Rossi.
- Cancha: Alumni (local, SIC).
- Intermedia: SIC 25 vs. Alumni 28.
Otras noticias de San Isidro Club
Movido Top 14. SIC no juega en su cancha pero gana todo, Hindú está solo arriba y Champagnat dio el golpe
Aplastante. Golpe al campeón: el SIC fue pura contundencia y se desquitó ante Newman
Top 14 de URBA. El SIC se tomó revancha de la final del 2025 y bajó al campeón, Newman: es líder junto con Hindú
- 1
Félix Páez Molina, nuevo presidente del rugby nacional: “Deberíamos soñar tener el Mundial de 2035”
- 2
Top 14 de URBA: Hindú está solo arriba, Newman y SIC ganaron con autoridad y Champagnat dio el golpe
- 3
Súper Rugby Américas: horarios y cómo ver online todos los partidos
- 4
Hindú se sobrepuso a sus excesos y le ganó a Buenos Aires por temple y determinación