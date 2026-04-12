El SIC se afirma con bases sólidas: la paciencia y la eficacia son sus virtudes

San Isidro Club supo esperar sus momentos. Agazapado, bancó los embates de un rival que le tiró todo, y terminó celebrando. Medido, sin gritos eufóricos, pero con el deber cumplido. Con el 33-23 sobre Alumni, el conjunto zanjero confirmó su gran inicio de temporada y tras cuatro fechas es el único escolta de Hindú en el Top 14 del rugby de Buenos Aires.

Tres de los cuatro éxitos de SIC fueron conseguidos contra clubes que suelen ser protagonistas en los primeros puestos. Las contundentes victorias sobre Belgrano y Newman y la de este sábado frente a Alumni –en medio, un ajustado triunfo ante Los Matreros en la segunda fecha– enarbolan un comienzo casi perfecto. Con la cancha suspendida (aún le queda cumplir una fecha), se mudó a Manuel Alberti y ganó por orden, oficio y aptitud física.

“Sabíamos que iban a ser duros el scrum y el contacto, y pasó. Pero reaccionamos a tiempo y nos lo llevamos. Hay un compromiso total: si los forwards van para adelante, los backs se divierten y se animan”, resumió Lucas Rocha, el más experimentado, con 36 años, en un plantel que presenta una buena mezcla de edades.

Tomás Meyrelles se anticipa a Manuel Mora y toma la pelota en un line-out, una de las formaciones en las que San Isidro Club es muy fuerte. Hernan Zenteno - La Nacion

Alumni tomó la iniciativa y se impuso en el contacto físico en la primera parte, con las puntadas de Ignacio Cubilla y Juan Patricio Anderson, la constante presión de Ramón Fuentes y tackles contundentes liderados por Máximo Lamelas, en un desarrollo apretado y cerrado. Luego de un intercambio de penales entre Agustín Sascaro y Bautista Canzani, Santos Fernández De Oliveira, el mejor del ganador, inauguró el in-goal, quebrando con facilidad la defensa para anotar su cuarto try en la primera del club tricolor.

La reacción de Alumni llegó con un try de Francisco Bottoni. Tras irse al descanso igualados en 13, los conducidos por Guillermo Ibáñez mostraron su mejor versión: ritmo y vértigo en ataque, con dos quiebres que terminaron en puntos. El primero, de Manuel Mora, culminó con un penal de Canzani, y el segundo, de Anderson, con un try de Santiago Neyra al lado de una bandera.

Pero SIC se recuperó mediante su juego agrupado. Construyó ladrillo por ladrillo, como mencionó Rocha tras el encuentro. El hooker marcó los dos tries de su equipo en la segunda etapa; uno, con el empuje del maul, y el otro, a la salida de un ruck. Con ese juego agrupado, el subcampeón de URBA dominó a su adversario en una tarde en la que sufrió varios desajustes en el manejo.

Bernabé López Fleming controla la pelota con una mano, mientras su compañero Agustín Sascaro, que también será amonestado, espera el pase y Santiago Neyra va a la intercepción. Hernan Zenteno - La Nacion

Hay partidos en los que la eficacia juega un papel preponderante y éste fue uno de ellos. SIC ingresó apenas dos veces en la zona de 22 metros en el segundo tiempo y sumó 14 puntos, además de dos penales de larga distancia. Alumni entró seis veces en el tramo final de la cancha; después de marcar en sus primeras dos incursiones, no volvió a sumar. Un cierre de Bernabé López Fleming, una infracción por un cambio de eje en el empuje del maul, un knock-on luego de un quiebre limpio, un line-out que robó Tomás Longo a cinco metros de su in-goal, un penal accesible fallado por Canzani y una pelota trabada por el incansable Tomás Meyrelles en el in-goal fueron las situaciones dilapidadas por un equipo al que no le faltó iniciativa, pero sí precisión y serenidad en los últimos metros.

La intensidad del partido dejó acalambrados a varios jugadores, en un torneo extenso en el que los cuerpos técnicos van a tener que regular las cargas físicas. En SIC fueron reemplazados Andrea Panzarini, Carlos Pirán y Mateo Albanese, estandartes del plantel, pero el equipo no se resintió. Terminó entero y respondió a las exigencias de un rival que anda entre vaivenes en el inicio de temporada: superó a CUBA y se quedó con el clásico contra Belgrano pero cayó ante Buenos Aires CRC y el propio SIC.

Compacto del triunfo de SIC

Alumni esperará el diagnóstico de Gonzalo Tapia, el jugador convocado a los Pumas 7s que tuvo que salir en el primer tiempo por un golpe en una rodilla. En un año de recambio, tanto en el staff de entrenadores como en el liderazgo, procurará acomodarse en los primeros puestos. El próximo fin de semana tendrá una prueba de fuego como local ante el campeón, Newman.

En tanto, en algunas temporadas SIC va de menor a mayor. Va acomodándose con el correr de los partidos. Pero en esta comenzó con cuatro triunfos que lo perfilan como uno de los favoritos para ser semifinalistas. Cultivando con paciencia, construyendo ladrillo por ladrillo. Siempre como protagonista importante.

Síntesis de SIC 33 vs. Alumni 23