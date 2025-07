El sufrimiento de All Blacks ante Francia, la fuerza de Italia vs. Springboks y la sorpresa de Japón

La ventana de julio de rugby comenzó con amistosos en diferentes partes del mundo. En Dunedin, Nueva Zelanda estrenó su temporada con una victoria ajustada sobre Francia por 31-27. En Kitakyushu, Japón dio una sorpresa al derrotar a un deprimido Gales por 24-19; los europeos acumulan 18 test matches sin victorias, una racha que se inició en los cuartos de final del Mundial de Francia a manos de los Pumas. En Pretoria, Sudáfrica dio cuenta de Italia con un 42-24. Y en Santiago, Chile goleó a Rumania por 40-16.

Un penal de Beauden Barrett en los minutos finales le dio el triunfo a All Blacks frente a Francia. Los de negro sufrieron casi todo el partido. De hecho, empezaron en desventaja por una patada de Joris Segonds y un try de Mickaël Guillard. De todas formas, los oceánicos se recuperaron gracias a una conquista de su tryman, Will Jordan. Tupou Vaa’i anotó otro y, más tarde, consiguió el suyo Jordie Barrett. Descontó Nolan le Garrec y los locales se fueron al vestuario con ocho puntos de ventaja: 21-13.

Tupou Vaa’i festeja su try; a los neozelandeses les costó mucho, pero empezaron bien su 2025. SANKA VIDANAGAMA - AFP

En la segunda parte se mantuvo la paridad en el juego, sin que los locales consiguieran mostrar sus mejores virtudes. De hecho, Gabin Villière y Cameron Woki anotaron tries para Les Bleus. Otra vez, Will Jordan acudió al rescate de los anfitriones, en medio de la incertidumbre en el marcador. Hasta que a seis minutos del final Beauden Barrett acertó a los palos y sumó tres puntos que definieron el encuentro. Francia tendrá revancha el próximo sábado, nuevamente en territorio neozelandés.

Compacto de All Blacks 31 vs. Francia 27

Japón hizo historia: le ganó a Gales

En medio de un calor sofocante en Kitakyushu, que pudo influir en el rendimiento de los jugadores, Japón agravó la crisis de Gales, que acumula esas 18 derrotas consecutivas. Los Dragones Rojos empezaron mejor y pasaron al frente con un try de Ben Thomas, que Sam Costelow convirtió. Los nipones se recuperaron gracias a un try espectacular de Takuro Matsunaga, convertido por Seungsin Lee.

Todavía en esa primera etapa, Japón se quedó con un hombre menos por una tarjeta amarilla a Ichigo Nakakusu, que Gales aprovechó para anotar un try, obra de Tom Rogers. Los visitantes, entonces, se fueron al descanso con una ventaja de cinco puntos: 12-7.

Otro golpe de Japón, una de las selecciones que crecen en el escenario internacional del rugby; su víctima fue el desahuciado Gales. JIJI PRESS / AFP - JIJI PRESS

En la mitad restante Japón jugó con más energía. Otro try de Nakakusu convertido por Lee, más otro penal del apertura puso al conjunto asiático arriba por 17-12. Y a diez minutos del funal Halatoa Vailea anotó el try decisivo. Gales alcanzó a descontar, pero su reacción no alcanzó para evitar el traspié, que le hace eterna la serie adversa.

La primera caída de esta seguidilla fue aquélla ante los Pumas en los cuartos de final de Francia 2023, cuando los argentinos se impusieron por 29-17 después de una memorable salvada de Matías Moroni. Gales apila 637 días sin triunfos. Para encontrar el último de los dirigidos por Warren Gatland contra una selección nacional hay que remontarse al 43-19 a Georgia en la etapa de grupos de aquel mundial.

Éxito de Sudáfrica frente a Italia

Al igual que All Blacks, Springboks inició su calendario de 2025 con una victoria. En el 42-24 a Italia en Pretoria, más allá de la holgura del resultado final, los locales debieron esforzarse. El campeón del mundo mostró un ataque más dinámico, posiblemente relacionado con la llegada del nuevo entrenador ofensivo, Tony Brown. Consiguió seis tries, por medio de Morne van den Berg (dos), Jesse Kriel, Kurt-Lee Arendse, Vincent Koch y Marco van Staden. También se destacó el apertura Handré Pollard, que acertó a los palos los seis intentos de conversión. En el equipo italiano debutó el argentino Pablo Dimcheff, que logró un try a pura potencia luego de un ruck.

Resumen del triunfo de Springboks