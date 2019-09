En Newman 29 vs. CASI 8 festejaron los dos: el Cardenal sigue en carrera por acceder a las semifinales y la Academia se salvó del descenso y del repechaje. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Una carnicería. Así definió alguna vez Manu Ginóbili los playoffs de la Conferencia del Oeste de la NBA, y así se puede calificar a la lucha en las últimas fechas de la etapa inicial del Top 12, tanto por la clasificación como por la salvación. La penúltima jornada dejó un nuevo semifinalista, Belgrano; redujo a tres equipos, Hindú, Pucará y Newman, una carrera que ahora es por dos lugares; salvó de perder la categoría a un club histórico pese a una amplia derrota, CASI, y complicó bastante a otro, CUBA, que aspiraba a zafar y ahora ve al repechaje como lo mejor que puede pasarle.

A Belgrano le alcanzó para avanzar de rueda su goleada a Rosario en Plaza Jewell, por 47 a 10. Ya es inalcanzable para Pucará, el quinto, porque acumula 5 puntos más con 5 en disputa en la jornada de cierre y el criterio de desempate (resultados entre sí) lo favorece.

Hindú cumplió su deber, con un 27-3 a San Luis en Tolosa, bonus incluido. Pero lleva menos diferencia que Belgrano, 2 y 3 unidades, sobre los dos que lo que persiguen todavía con chances, Newman y Pucará, por lo cual la pugna esta abierta aún.

El Cardenal no tuvo mayores inconvenientes en su visita a La Catedral: se quedó con todos los puntos en juego gracias a un 29 a 8 contra CASI. A su vez, Pucará ganó por menos margen en Villa de Mayo, y el 38-28 frente a CUBA sin bonus ofensivo lo ubicó una unidad por detrás Newman en la tabla. A igualdad de puntaje en la tabla, la posición quedará en manos del conjunto rojo por encima del bordó, ya que le ganó los dos cruces de la temporada.

Pucará se impuso a CUBA con bonus en Villa de Mayo, se mantuvo en pie en busca de los playoffs y complicó sobremanera al local: Universitario no puede aspirar más que al repechaje y está en riesgo de que La Plata lo haga descender de manera directa. Fuente: FotoBAIRES

Con esos resultados, CASI y CUBA no sumaron en la tabla, y entonces la Academia retuvo las 6 unidades de luz en la carrera entre ambos por evitar el repechaje. A falta de 5 puntos en juego por equipo, Universitario ya no puede alcanzar a San Isidro, y en cambio, se preocupa por el panorama. No solamente porque en la última jornada visitará a Newman, que está en consolidación y se jugará el pase a las semifinales, sino también porque hasta puede no conseguir siquiera el repechaje: como La Plata sorprendió con un 39 a 31 a Alumni -el campeón quedó fuera de toda discusión- como visitante, el equipo canario ahora se puso a tiro de CUBA (3 puntos de distancia), y encima, el sábado venidero recibirá a Rosario, que ya está condenado a jugar en la primera A en la próxima temporada.

Fuera de toda preocupación, SIC estableció un previsible 33-7 sobre Regatas Bella Vista, con el cual se aseguró la primera posición y el cruce con el cuarto clasificado para las semifinales, que tendrán lugar dentro de dos fines de semana en CASI.

Los resultados de la 21ª fecha

SIC (bonus) 33 vs. Regatas 7

Alumni 31 vs. La Plata 39

Rosario 10 vs. Belgrano (bonus) 47

CASI 8 vs. Newman (bonus) 29

CUBA 28 vs. Pucará 38

San Luis 3 vs. Hindú (bonus) 27

Las posiciones a falta de una jornada

1º, SIC, con 76 puntos

2º, Belgrano, con 66

3º, Hindú, con 64

4º, Newman, con 62

5º, Pucará, con 61

6º, Alumni, con 50

7º, San Luis, con 43

8º, Regatas Bella Vista, con 43

9º, CASI, con 40

10º, CUBA, con 34

11º, La Plata, con 31

12º, Rosario, con 21

La última fecha, el próximo sábado

Hindú vs. SIC

Pucará vs. San Luis

Newman vs. CUBA

Belgrano vs. CASI

La Plata vs. Rosario

Regatas vs. Alumni