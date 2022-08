Ellia Green, la figura del rugby australiano que ganó la medalla dorada en el Seven femenino olímpico y se liberó al declararse transgénero

Fue una determinación importante. Pensada, deseada, liberadora. Demasiados años sin poder expresarse libremente, mucho tiempo sufriendo por no poder reconocerse como él pretendía. Ellia Green finalmente pudo declararse transgénero . FIgura destacada del rugby australiano y medalla de oro en el Seven femenino de los Juegos Olímpicos de Río , habló sobre su condición de hombre trans: “ Me prometí a mí mismo que cuando terminara mi carrera en el rugby continuaría viviendo el resto de mi vida con la identidad y el cuerpo en el que sé que estoy destinado a estar ”.

Green dijo que había sufrido graves problemas de salud mental desde que se retiró del deporte en 2021, hizo el anuncio en un video pregrabado que se mostró en una cumbre internacional en Canadá sobre el fin de la homofobia y la transfobia en el deporte. “Estaba avergonzado de mí mismo, sentí que había defraudado a mucha gente, especialmente a mi mamá. Me sentí como un completo fracaso . Lo único que me mantuvo a salvo es que ya había planeado mi cirugía y tratamiento para mi transición. Estaba contando los días con mi pareja”, explicó Green, en Ottawa, en el marco del torneo de rugby por la Copa Bingham.

Green, de 29 años, tuvo que lidiar con momentos muy delicados y su principal apoyo fue su pareja Vanessa Turnbull-Roberts, que lo ayudó a superar su depresión: “Simplemente supe que iba a ser el sentimiento más liberador cuando tuve esa cirugía y para estar en el cuerpo que sabía que tenía que ser. Esa fue una chispa brillante en mi mente durante estos tiempos oscuros en los que me enfrenté a mis demonios, pero sabía que había luz al final del túnel”, reveló.

Cuando Vanessa estaba embarazada de Waitui, la hija de la pareja, fue el momento en el que Ellia más se movilizó para dar el paso definitivo hacia el transgénero: “ Quiero que mi hija me vea algún día y diga: ‘Vaya, mi papá fue lo suficientemente valiente como para hablar sobre esto, y mi papá fue lo suficientemente valiente como para compartir su historia con otros para ayudarlos ”, relató.

Ellia Green ganó la medalla de oro en el Seven femenino con el seleccionado de Australia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Jeff Chiu - AP

Esta determinación de Green multiplica su apoyo para todas aquellas personas que están pasando por situaciones similares y las anima a dar el mismo paso para poder liberarse. Su anuncio llega en un momento crucial y lleno de controversia en el mundo del rugby por el tratamiento a los deportistas trans. Es que la Liga Internacional de Rugby anunció hace algunas semanas que excluía a los atletas que habían hecho la transición de hombre a mujer de las competiciones internacionales. A esa misma medida se unió World Rugby meses después cuando tomó la decisión de prohibir a las mujeres trans competir en eventos femeninos.

Estas decisiones de las federaciones de rugby fueron muy cuestionadas por los defensores del género trans , incluido Green, que dijo que con estas decisiones sólo aumenta la transfobia y se agravan los problemas de salud mental en la comunidad trans: “ Imagínese no poder hacer lo que ama debido a cómo se identifica, prohibir a las personas transgénero del deporte, creo que es vergonzoso y doloroso . Creo que las tasas alarmantemente altas de suicidio y los desafíos de salud mental que experimentan los jóvenes trans y de género diverso empeorarán aún más”.

Ellia Green con su pareja Vanessa Turnbull-Roberts y Waitui, la hija de ambos Mark Baker - AP

Los otros deportistas olímpicos transgéneros o de “género diverso’' conocidos son la ex decatleta Caitlyn Jenner y Quinn, integrante de la selección canadiense de fútbol campeona olímpica en Tokio.

En un informe elaborado por The Guardian, Erik Denison, investigador de la Universidad de Monash involucrado en la investigación sobre la homofobia y la transfobia en el deporte, elogió la valentía de Green y dijo que el apoyo público de los atletas al ex rugbier fue invaluable dadas las alarmantes tasas de suicidio y la mala salud mental entre los jóvenes trans y de género diverso: “Estoy asombrado por la valentía de Ellia y su profundo deseo de ayudar a salvar las vidas de los jóvenes trans al compartir su historia. Será un modelo a seguir tan poderoso para los jóvenes y compartir su historia ayudará a salvar vidas”, dijo Denison.

La determinación lo hizo más poderoso, lo ubicó en un lugar diferente, puede disfrutar de lo que siente y cómo lo siente, por eso sus palabras permite comprender lo importante de su paso: “Es posible vivir una vida como tu verdadero yo. Es posible encontrar el amor, tener hijos, casarse, hacer todo eso, aunque hay leyes y gente que dice qué puedes y no puedes hacer eso. Simplemente puedes hacerlo.”