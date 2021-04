En pie de guerra: los All Blacks se resisten a vender la marca

SYDNEY.– El plan de una empresa estadounidense de capital privado para tomar una participación en el equipo de rugby All Blacks de Nueva Zelanda ha provocado un fuerte rechazo de los jugadores estrella, cuyo apoyo es necesario para que el acuerdo siga adelante.

Las 26 uniones provinciales de rugby de Nueva Zelanda votaron este jueves por unanimidad a favor de la propuesta de vender el 12,5% de los derechos comerciales del rugby en el país a la empresa californiana Silver Lake Partners por unos 281 millones de dólares.

Sam Cane, capitán de los All Blacks, es una de las voces disidentes respecto al convenio comercial REUTERS - Archivo

Más de media docena de los mejores jugadores de rugby del país, entre ellos el capitán de los All Blacks, Sam Cane, han amenazado con bloquear el acuerdo, preocupados porque podría arruinar la relación del equipo con los aficionados. El rugby es casi una religión nacional en Nueva Zelanda, y los medios de comunicación cubrieron en directo la votación del jueves. Generaciones de neozelandeses tienen a alguien en su familia que ha jugado al rugby.

“Creemos que existe el riesgo de que este vínculo especial y la naturaleza de lo que el rugby significa para los neozelandeses, tanto jugadores como espectadores, estén en peligro con la transacción propuesta”, escribió la Asociación de Jugadores de Rugby de Nueva Zelanda en una carta antes de la votación.

A los jugadores también les preocupa que el acuerdo pueda dejar la cultura maorí y del Pacífico asociada al equipo abierta a la explotación extranjera, incluido el haka, la famosa danza ceremonial que los All Blacks realizan antes de cada partido.

El debate sobre el futuro del rugby en Nueva Zelanda se produce después de que los aficionados al fútbol en Inglaterra ayudaran a torpedear la propuesta de la Superliga europea, cuyos críticos dijeron que era demasiado comercial y demasiado americana en su perspectiva.

El rugby femenino crece en Nueva Zelanda y también es parte de esta historia de negociaciones Zsolt Czegledi - MTI

“En la semana en la que hemos visto cómo la avaricia intenta adueñarse de nuestro juego nacional a través de su Superliga europea, #nzrfu intenta vender un tesoro deportivo neozelandés: una absoluta locura disfrazada de interés para el rugby de base kiwi”, escribió en Twitter un aficionado al deporte con sede en Inglaterra.

En 2019, Silver Lake (un inversor de Silicon Valley con un historial de acuerdos tecnológicos de alto perfil, incluyendo Airbnb, Dell y Twitter) adquirió una participación del 10 por ciento en City Football Group, que posee el club de la Premier League inglesa Manchester City y equipos de fútbol en Estados Unidos, Australia y China. Silver Lake no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves.

El rugby tiene una base de fans mucho más pequeña que el fútbol. Sin embargo, los All Blacks han logrado desarrollar una reputación indomable como el equipo de rugby más exitoso de todos los tiempos, con un porcentaje de victorias cercano al 80%. Ocuparon el puesto número 1 durante casi una década, y han ganado dos de las tres últimas Copas del Mundo de Rugby.

A algunos les preocupa que el acuerdo dañe esa reputación si los All Blacks se ven obligados a jugar partidos intrascendentes en un intento de hacer llegar el juego a nuevos aficionados, incluso en Estados Unidos. “Veo que eso diluye la marca y el aura que rodea a los All Blacks”, declaró David Moffett, antiguo director ejecutivo de New Zealand Rugby, a la emisora estatal del país.

Los defensores del acuerdo afirman que es necesario inyectar dinero en el deporte, especialmente a nivel de base para atraer a los jugadores más jóvenes e invertir en la versión femenina del juego, cada vez más popular. El rugby neozelandés se vio muy afectado por la pandemia de coronavirus, registrando pérdidas el año pasado.

“Desde hace unos años es bastante obvio que el rugby neozelandés necesita inversiones financieras”, afirmó Louisa Wall, antigua jugadora de rugby femenino y ahora legisladora del gobierno. “Para mí, [el acuerdo es] una obviedad”.

Rachel Pannett