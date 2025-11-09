En qué canal pasan los Pumas vs. Gales por un test match internacional hoy

Los Pumas asumen este domingo, desde las 12.10 (horario argentino) el primero de los tres compromisos internaciones dispuestos en la ventana de noviembre. Se trata de Gales, el conjunto de los Dragones Rojos al que venció en el último Mundial de Francia 2023, pero que hoy atraviesa una profunda crisis. Sin embargo, el equipo que dirige Felipe Contepomi no quiere enfocarse en eso y apenas vuele la guinda en el estadio de Cardiff, intentará hacerse con una victoria clave para el ranking mundial y el sorteo inminente de la Copa del Mundo 2027.

El seleccionado albiceleste (6° en el escalafón de la World Rugby), que en octubre le bajó la persiana al Ruby Championship, tiene ausencias de peso, pero también la posibilidad de probar variantes de nombres y sistemas de un plantel igualmente completo y de alto nivel. Su rival de turno (12°), que recién en julio ante Japón logró quebrar una racha de 18 caídas seguidas, utilizará la motivación que implica tamaño rival para empezar a asomar la cabeza en un contexto negativo y cuestionado. El partido se puede ver en vivo por televisión en ESPN 2.

Los Pumas cerraron el Rugby Championship en octubre; fueron últimos, pero cumplieron con algunas muy buenas actuaciones ap - AP�

Para el equipo argentino este es un partido clave para que, cuando se definan las zonas de la próxima Copa del Mundo, pueda ser cabeza de serie. Esto ocurrirá si el 3 de diciembre, día del sorteo, está entre los seis mejores del mundo.

En el historia, ambos conjuntos registran 24 antecedentes, con 8 victorias argentinas, 15 de los británicos y un empate. El último enfrentamiento fue el 29 a 17 en los cuartos de final del Mundial Francia 2023.

Tras enfrentarse a Gales, el conjunto argentino seguirá su periplo europeo en los sucesivos domingos 16 y 23 de noviembre a Escocia e Inglaterra.

Los Pumas vs. Gales: cómo ver online

El partido entre argentinos y los Dragones Rojos, que se disputa este domingo en Cardiff, Gales se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

Gales atraviesa una dura crisis: retiros y desmanejos políticos lo llevaron a esa situación @welshrugbyunion

Formaciones confirmadas:

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards t Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans y Louis Rees-Zammit.