Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 6

Los Pumas, locales en Twickenham, Inglaterra, no pudieron con la heroica y cayeron ante Sudáfrica, que volvió a celebrar el título, como el año pasado; los Springboks son los N° 1
- 2 minutos de lectura'
Noticia en desarrollo*
El equipo argentino fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica, mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. En 2023, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada rival y coronó su mejor labor histórica.
Tabla de campeones del Rugby Championship
El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).
- Nueva Zelanda - 10 títulos
- Sudáfrica - Dos
- Australia - Uno
Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.
- Nueva Zelanda - 10
- Australia y Sudáfrica - Tres cada uno
