Así quedó la tabla de campeones históricos del Rugby Championship, tras el título de Sudáfrica

Los Springboks volvieron a consagrarse en el certamen que une a las potencias del Hemisferio Sur y ratificaron el dominio que tienen a nivel mundial
Tabla de campeones del Rugby Championship
El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).
- Nueva Zelanda - 10 títulos
- Sudáfrica - Tres
- Australia - Uno
Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.
- Nueva Zelanda - 10
- Australia y Sudáfrica - Tres cada uno
