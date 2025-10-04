LA NACION

Así quedó la tabla de campeones históricos del Rugby Championship, tras el título de Sudáfrica

Los Springboks volvieron a consagrarse en el certamen que une a las potencias del Hemisferio Sur y ratificaron el dominio que tienen a nivel mundial

Los Springboks son los actuales bicampeones del Rugby Championship y del mundo
Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).

  • Nueva Zelanda - 10 títulos
  • Sudáfrica - Tres
  • Australia - Uno

Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.

  • Nueva Zelanda - 10
  • Australia y Sudáfrica - Tres cada uno
