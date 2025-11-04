Fixture de los Pumas Seven en el Circuito Mundial 2025-2026

Los Pumas 7s se preparan para competir en la edición 2025-2026 del Circuito Mundial, donde son habituales favoritos a pelear por el título y pretenden estar en los primeros planos para, al menos, repetir el bicampeonato de liga que ostentan.

El formato del certamen se modificó. En una primera etapa se jugarán seis etapas con ocho participantes, contra los 12 que hubo la temporada pasada. La Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Singapur, Australia, Vancouver (Canadá) y Estados Unidos.

Los Pumas lograron los últimos dos títulos de liga en el Circuito Mundial de Seven Zach Franzen

Luego, se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2 y habrá 12 participantes. Las mismas serán en Hong Kong, Valladolid (España) y Bordeaux (Francia).

Calendario del Circuito Mundial de Seven 2025-2026

29 y 30 de noviembre de 2025 - Seven de Dubái.

6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo.

31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Singapur.

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven Australia (ciudad a confirmar).

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver.

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven Estados Unidos (ciudad a confirmar).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid.

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux.

¡Fechas y sedes de nuestra próxima temporada! ¡𝗔 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗮! 📆



Más información acá: https://t.co/yq8TirLEdJ#SeVenComoNunca pic.twitter.com/ByNd5iMW17 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) September 1, 2025

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (17) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024. Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.

El último título de los Pumas 7's en el Circuito Mundial fue en Hong Kong PETER PARKS� - AFP�

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

*Con información de la Unión Argentina de Rugby (UAR).