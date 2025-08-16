En qué canal pasan Sudáfrica vs. Australia por el Rugby Championship 2025 hoy

Este sábado, desde las 12.10 (hora argentina), Sudáfrica y Australia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Rugby Championship 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neozelandés James Doleman, se disputa en el estadio Ellis Park de Johannesburgo y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+.

Los Springboks se consagraron campeones de la última edición del certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Sur, por lo que sueñan con defender el título, algo que nunca pudieron conseguir. Los Wallabies, por su parte, intentarán mejorar lo hecho en 2024, cuando quedaron en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas cinco puntos conseguidos seis partidos, producto de un triunfo ante los Pumas y cinco derrotas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 17 de agosto de 2024, en el marco de la segunda jornada del Rugby Championship. En aquella oportunidad, Sudáfrica se quedó con la victoria como visitante por 30 a 12. Previamente, en la fecha inicial, el seleccionado africano también festejó lejos de su propia casa luego de ganar por 33 a 7.

Sudáfrica vs. Australia: cómo ver online

El partido entre sudafricanos y australianos, que se disputa este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Sudáfrica corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.43 contra los 2.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 23.00.

Las casas de apuestas ponen a los Springboks como favoritos al triunfo ante los Wallabies GERONIMO URANGA - AFP

