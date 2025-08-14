Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El partido correspondiente a la primera fecha se disputará este sábado a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
El camino de los Pumas en el Rugby Champioship 2025 comenzará este sábado ante los All Blacks. El partido correspondiente a la primera fecha se jugará desde las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.33 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 36.
La Argentina se volverá a presentar en la Docta después de 11 años con el objetivo de ganarle a Nueva Zelanda por primera vez en su historia como local. La última vez fue en 2014 cuando cayó ante Escocia 21-19 en un test match internacional.
El head coach de la Argentina, Felipe Contepomi, tiene a disposición a 34 jugadores de los cuales 19 forwards, incluyendo los juveniles Boris Wenger y Nicolás D’Amorim; y 15 backs. Lo transcendental de la lista es que reaparecieron Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz y varios de ellos se perfilan para ser titulares en el debut del torneo.
La Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron en 43 ocasiones con 39 victorias oceánicas, tres sudamericanas y un empate 21 a 21 en 1985 en la Ciudad de Buenos Aires. La albiceleste derrotó a los Hombres de Negro en 2020 en Sídney 25 a 15; en 2022 en Christchurch 25 a 18; y en 2024 en Wellington 38 a 30. Lo curioso es que todas las alegrías del equipo albiceleste fueron por el Rugby Championship, en el que se cruzaron en 23 ocasiones. En las 20 restantes festejaron con los Hombres de Negro.
Solo teniendo en cuenta los partidos que disputaron en territorio argentino, hay 16 antecedentes con 15 alegrías de los All Blacks y el único empate de la historia en la cancha de Ferro en 1985.
Uno por uno, todos los partidos de los Pumas vs. All Blacks
- 30/10/1976: Los Pumas 9-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 06/11/1976: Los Pumas 6-26 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 08/9/1979: Nueva Zelanda 18-9 Los Pumas 9 (en Dunedin).
- 15/9/1979: Nueva Zelanda 15-6 Los Pumas (en Wellington).
- 26/10/1985: Los Pumas 20-33 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 02/11/1985: Los Pumas 21-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 01/6/1987: Nueva Zelanda 46-15 Los Pumas 15 (en Wellington, por el Mundial).
- 15/7/1989: Nueva Zelanda 60-9 Los Pumas (en Dunedin).
- 29/7/1989: Nueva Zelanda 49-12 Los Pumas (en Wellington).
- 06/7/1991: Los Pumas 14-28 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 13/7/1991: Los Pumas 6-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 21/6/1997: Nueva Zelanda 93-8 Los Pumas (en Wellington).
- 28/6/1997: Nueva Zelanda 62-10 Los Pumas (en Auckland).
- 23/6/2001: Nueva Zelanda 67-19 Los Pumas (en Christchurch).
- 01/12/2001: Los Pumas 20-24 Nueva Zelanda (Buenos Aires).
- 26/6/2004: Nueva Zelanda 41-7 Los Pumas (en Hamilton).
- 24/6/2006: Los Pumas 19-25 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 09/10/2011: Los Pumas 10-33 Nueva Zelanda (en Auckland, por el Mundial).
- 08/9/2012: Nueva Zelanda 21-5 Lo Pumas (en Wellington).
- 29/9/2012: Los Pumas 15-54 Nueva Zelanda (en La Plata).
- 07/9/2013: Nueva Zelanda 28-13 Los Pumas (en Hamilton).
- 28/9/2013: Los Pumas 15-23 Nueva Zelanda (en La Plata).
- 06/9/2014: Nueva Zelanda 28-9 Los Pumas (en Napier).
- 27/9/2014: Los Pumas 13-34 Nueva Zelanda (en La Plata).
- 17/7/2015: Nueva Zelanda 39-18 Los Pumas (en Christchurch).
- 20/92015: Nueva Zelanda 26-16 Los Pumas (en Londres, por el Mundial).
- 10/9/2016: Nueva Zelanda 57-22 Los Pumas (en Hamilton).
- 01/10/2016: Los Pumas 17-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 09/9/2017: Nueva Zelanda 39-22 Los Pumas 22 (en New Plymouth).
- 30/9/2017: Los Pumas 10-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 08/9/2018: Nueva Zelanda 46-24 Los Pumas (en Nelson).
- 29/9/2018: Los Pumas 17-35 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 20/7/2019: Los Pumas 16-20 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 14/11/2020: Los Pumas 25-15 Nueva Zelanda (en Sídney).
- 28/11/2020: Los Pumas 0-38 Nueva Zelanda (en Parramatta).
- 12/9/2021: Nueva Zelanda 39-0 Los Pumas (en Gold Coast).
- 18/9/2021: Los Pumas 13-36 Nueva Zelanda (en Brisbane).
- 27/8/2022: Nueva Zelanda 18-25 Los Pumas (en Christchurch).
- 03/9/2022: Nueva Zelanda 53-3 Los Pumas (en Hamilton).
- 08/7/2023: Los Pumas 12-41 Nueva Zelanda (en Mendoza).
- 20/10/2023: Nueva Zelanda 44-6 Los Pumas (en París, por las semifinales del Mundial).
- 10/8/2024: Nueva Zelanda 30-38 Los Pumas (en Wellington).
- 17/8/2025: Nueva Zelanda 42-10 Los Pumas (en Auckland).
