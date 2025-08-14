Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El camino de los Pumas en el Rugby Champioship 2025 comenzará este sábado ante los All Blacks. El partido correspondiente a la primera fecha se jugará desde las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.33 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 36.

Los Pumas jugaron cuatro test matches entre junio y julio y reaparecen en el Rugby Championship 2025 @lospumas

La Argentina se volverá a presentar en la Docta después de 11 años con el objetivo de ganarle a Nueva Zelanda por primera vez en su historia como local. La última vez fue en 2014 cuando cayó ante Escocia 21-19 en un test match internacional.

El head coach de la Argentina, Felipe Contepomi, tiene a disposición a 34 jugadores de los cuales 19 forwards, incluyendo los juveniles Boris Wenger y Nicolás D’Amorim; y 15 backs. Lo transcendental de la lista es que reaparecieron Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz y varios de ellos se perfilan para ser titulares en el debut del torneo.

¡Todo listo para el comienzo del Visa Macro Rugby Championship! 🇦🇷



🆚 All Blacks 🇳🇿

🏉 16 y 23 de agosto (Córdoba y Buenos Aires).

🎟️ Entradas: https://t.co/SibYGqAXIF

— Los Pumas (@lospumas) August 4, 2025

La Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron en 43 ocasiones con 39 victorias oceánicas, tres sudamericanas y un empate 21 a 21 en 1985 en la Ciudad de Buenos Aires. La albiceleste derrotó a los Hombres de Negro en 2020 en Sídney 25 a 15; en 2022 en Christchurch 25 a 18; y en 2024 en Wellington 38 a 30. Lo curioso es que todas las alegrías del equipo albiceleste fueron por el Rugby Championship, en el que se cruzaron en 23 ocasiones. En las 20 restantes festejaron con los Hombres de Negro.

Solo teniendo en cuenta los partidos que disputaron en territorio argentino, hay 16 antecedentes con 15 alegrías de los All Blacks y el único empate de la historia en la cancha de Ferro en 1985.

Uno por uno, todos los partidos de los Pumas vs. All Blacks