En el Seis Naciones, un petit desquite francés contra Gales

Romain Ntamack se zambulle para lograr el último try de Francia, tras una intercepción de pase y una corrida de más de media cancha; el joven apertura fue la figura. Fuente: AFP - Crédito: GEOFF CADDICK

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020 • 16:45

La renovación empieza a darle pequeñas alegrías al seleccionado francés. Después de un Mundial decepcionante, Fabien Galthié recicló al equipo con caras nuevas y ahora los bleus están punteros del Seis Naciones, tras un par de victorias resonantes. Una fue la del debut, contra el poderoso Inglaterra, subcampeón del mundo; la otra, la de este sábado, en Cardiff, sobre el defensor de la corona del torneo europeo, un vibrante 27-24 frente a Gales.

Y no solamente eso: para Francia hubo una pequeña revancha de su eliminación en Japón 2019. En aquel cuarto de final por la Copa del Mundo había dominado a los galeses y jugado mejor, pero una irresponsabilidad de Sébastien Vahaamahina (codazo a Aaron Wainwright y tarjeta roja) desencadenó una derrota por 20-19 en un partido que ganaba con apreciable diferencia y con justicia.

Esta vez, en la tercera fecha del Seis Naciones, se repitió la clara ventaja francesa pero no la supremacía en el juego. Dos veces estuvieron 11 tantos arriba los visitantes en el marcador: 17-6, desde los 30 hasta los 34 minutos del primer período gracias a tries de Anthony Bouthier y Paul Willemse, y 27-16, entre los 22 y los 34 del segundo, con una conquista y muchas patadas de Romain Ntamack. Pero este Francia que convierte temprano no es tan confiable para cerrar los partidos, y terminó angustiado por un oponente que tuvo más posesión (61%) y territorialidad (63%).

El eximio pateador galés Leigh Halfpenny se anticipa a la marca de Demba Bamba. Fuente: Reuters - Crédito: Peter Cziborra

Ntamack fue la figura del encuentro y lo es del líder del Seis Naciones, que acumula tres victorias en tres actuaciones y 13 puntos sobre 15 posibles. Gales quedó con 6, al igual que Escocia, que derrotó al errante Italia (0). Más expectantes están Irlanda, con 9, e Inglaterra, con 5, que se enfrentarán hoy, a las 12 de la Argentina, en Twickenham.

La próxima fecha, la penúltima, tendrá lugar dentro de dos fines de semana: el sábado 7 de marzo, Irlanda vs. Italia (11.15) e Inglaterra vs. Gales (13.45), y el domingo 8, Escocia vs. Francia.

Tiempo de sonrisas para Francia: lidera el Seis Naciones al cabo de tres de las cinco jornadas y se tomó revancha de Gales, que lo había eliminado en Japón 2019. Fuente: AFP - Crédito: GEOFF CADDICK