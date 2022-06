En spanglish, Michael Cheika dio el equipo de los Pumas para el inicio de su ciclo y habló del doble objetivo: Escocia y el Mundial

Todavía le falta un poco para hablar castellano fluido, pero seguro califica como spanglish. Michael Cheika hizo gala de sus dotes de políglota en la conferencia de prensa previa al inicio de su ciclo al frente de los Pumas, que tiene a Francia 2023 como corolario. Un avance meteórico, considerando que hace menos de dos meses que asumió en el cargo y que da cuenta de su multiculturalidad y capacidad de aprendizaje. Ahora, deberá hacer el proceso inverso: la velocidad estará puesta en la enseñanza y transmisión de conocimientos al plantel, cuando faltan quince meses del Mundial.

“ Me gusta mucho estar con the people . Estamos muy contentos de estar acá en Jujuý [así, con acento en la y]. Es un lugar hermoso, unreal ”, comenzó diciendo Cheika.

El nuevo coach del seleccionado argentino afronta una doble dificultad: la de armar un equipo para enfrentar la urgencia que representa Escocia, el rival del sábado próximo, a las 16.05, y al mismo tiempo construir de cara al 9 de septiembre de 2023, día del estreno mundialista. Para esta contingencia, el australiano dispuso un sistema de “capas”, según describió en una de las definiciones más interesantes de la conferencia.

“ El foco de cara al partido no ha cambiado respecto de lo que veníamos hablando: scrum, line-out, ruck, defensa. Desde ahí se empieza a construir. Estamos tratando de hacerlo por capa s”, explicó Cheika. “El entrenamiento es muy diferente al que los jugadores acostumbran en sus clubes. El foco está puesto en la concentración, entre otras cosas, no sólo para el sábado, sino para el largo plazo. Los jugadores lo disfrutaron, aunque no fue fácil cambiar el ritmo y la intensidad. Vamos a tratar de hacer lo necesario para estar listos para el sábado, porque es importante, pero tenemos dos planes: uno para ganar el sábado y otro para alcanzar la mejor forma en el Mundial. Vamos construyendo por capa s.”

Para el debut del ciclo en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Cheika dispuso un equipo no muy diferente al que cualquiera podría predecir. Se destaca el regreso de Matías Orlando tras perderse todo el 2021, el posible debut de Joel Sclavi que por primera vez va al banco y, sobre todo, la inclusión de Santiago Carreras en el banco como apertura suplente ante la ausencia de Benjamín Urdapilleta. Por eso el fullback será Juan Cruz Mallía.

Los Pumas formarán así: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremers, Pablo Matera y Juan Martín González; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Lucas Paulos, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras y Matías Moroni.