Las cuatro situaciones que Vélez desperdició ante River y lo dejó con vida en la serie de la Copa Libertadores

Todavía resuenan las situaciones desperdiciadas. Nadie puede creer cómo Vélez dejó escapar la chance de darle un golpe más contundente en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El sabor es extraño, porque consiguió una victoria por 1 a 0 sobre River, pero quedó la sensación de que la diferencia resultó muy corta. La cantidad de ocasiones que le generó el Fortín en el segundo tiempo al equipo de Gallardo le dejó la idea de que fue demasiado poco lo que capitalizó de un partido en el que fue muy superior a su rival. Y con el enorme desafío de sostener el pulso de la serie el próximo miércoles en el Monumental.

Son los propios protagonistas quienes reconocen que dejar “vivo” al rival en este tipo de cruces es todo un riesgo: “Sabemos que contra un rival de la jerarquía de River no tenemos que perdonar. Sacamos una ventaja. Tuvimos tres clarísimas en el segundo tiempo, demasiado claras como para irnos con otra ventaja al Monumental. Vamos a dar pelea como lo hicimos esta noche”. Las palabras de Lucas Pratto, el capitán de Vélez, permiten comprender qué sensaciones sobrevolaron en la noche de Liniers. Un hombre que sabe perfectamente, además, el espíritu riverplatense porque fue clave en la gesta en Madrid ante Boca.

😱😲 ¡Lucas Pratto tuvo su gol ante @RiverPlate! El delantero quedó mano a mano con Franco Armani, pero levantó su remate. #GloriaEterna pic.twitter.com/FfO2u3rcsJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 30, 2022

Y justamente el Oso fue uno de los protagonistas de este gran choque, ya que a los 7 minutos del segundo tiempo tuvo un mano a mano con Armani, tras un pase profundo de Orellano, que no pudo resolver con justeza y que terminó definiendo muy mal, sin puntería en el arco. “Intensidad, la mentalidad ganadora. Es lo que queremos para Vélez de acá en adelante, no sólo en este partido”, dijo el delantero del equipo del Cacique Medina.

Pero no fue la única opción que tuvo el equipo que conduce el exDT de Talleres, porque a los 21 minutos volvió a tener una oportunidad clarísima y no supo cómo resolverla. Un centro pasado al segundo palo de Jara encontró solo a Abiel Osorio, que sólo debía empujarla, pero no pudo impactar bien el balón y Armani, rápido para presionar al delantero, logró tapar con su pierna izquierda.

🧤👍 ¡Franco Armani con los pies! El arquero de @RiverPlate sostuvo a su equipo con esta atajada cuando Abiel Osorio estuvo a punto de convertir para @Velez. #GloriaEterna pic.twitter.com/N2QSvs75Ds — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 30, 2022

“Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy”, reconoció Marcelo Gallardo, que sabe que sacó un resultado bastante “barato” en su excursión por Liniers.

🧤 ¡Franco Armani, espectacular! El arquero de @RiverPlate evitó el gol de Osorio, que hubiese dejado la serie 2-0 en favor de @Velez. pic.twitter.com/oNJ3dqJWDc — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 30, 2022

Vélez asfixió a River, siguió buscando oportunidades y las tuvo, pero la destreza del arquero millonario y una pizca de mala fortuna provocó que se quedara con apenas un gol de ventaja. Es que a los 29 minutos, pudo haber quebrado el arco de Armani, pero el uno del conjunto de Núñez estuvo rapidísimo para salir a tapar el remate de Osorio que quedó de frente al arco, tras una perfecta habilitación de Pratto.

Lejos de sentirse frustrado por no poder concretar mantuvo la búsqueda, tampoco tuvo fortuna en la última que generó, porque Osorio volvió a ser el protagonista, ya que le ganó la posición a Enzo Pérez, ingresó al área y de derecha sacó un violento remate que dio en el travesaño.

⚽️🥅 ¡El travesaño privó a @Velez del 2-0! Abiel Osorio tuvo el segundo tanto en la última jugada, pero la pelota no quiso entrar. #GloriaEterna pic.twitter.com/zmXkUdS2Rq — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 30, 2022

El conjunto de Medina pretende sostener la intensidad para la revancha en el Monumental el miércoles próximo, aunque sabe que no puede volver a dejar en el camino tantas chances.