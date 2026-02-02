LA NACION

Los Pumas ya tienen el fixture para el Mundial de Australia 2027: días, sedes y horarios

El debut de la selección argentina será el 4 de octubre ante Canadá, en Brisbane

PARA LA NACIONAlejo Miranda
La selección argentina de rugby ya tiene confirmados los escenarios de los primeros tres partidos que jugará en el Mundial 2027 de Australia
World Rugby dio a conocer en la mañana del martes australiano -la tarde del lunes en nuestro país- el cronograma de partidos para el Mundial de Australia 2027, donde se confirmó que Brisbane, Melbourne y Adelaida serán los escenarios que albergarán a los Pumas.

El equipo argentino integrará el Grupo C y ya conocía sus rivales desde el sorteo realizado en diciembre pasado. Ahora, los hinchas que quieren acompañar al equipo de Felipe Contepomi ya pueden empezar a armar el viaje a partir de la divulgación del fixture completo, que quedó definido así:

  • Lunes 4 de octubre, Argentina vs. Canadá, 5.45 (hora argentina), en Brisbane Stadium (Brisbane)
  • Domingo 10 de octubre, Argentina vs. España, 1:15 (hora argentina), en Docklands Stadium (Melbourne)
  • Viernes 15 de octubre, Argentina vs. Fiji, 23:45 (hora argentina), en Adelaide Oval (Adelaida).

Además, se definió que el partido inaugural lo jugará el seleccionado local ante Hong Kong, el viernes 1º de octubre en Perth, como estaba estipulado, desde las 5.45 (hora argentina).

Noticia en desarrollo

Por Alejo Miranda
