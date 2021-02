Facundo Isa, un tractor argentino en Toulon: dos tries y excelentes estadísticas en la victoria sobre Pau por el Top 14 de Francia. Fuente: AFP

Facundo Isa, tercera línea de los Pumas, volvió a destacarse en Toulon, con dos tries y mucha actividad en ataque en el triunfo sobre Pau por 33 a 29 en la 18ª fecha del Top 14 de Francia. Con sus dos anotaciones superó a Mario Ledesma como el forward argentino autor de más tries en la elite del rugby francés.

El 13 de febrero Isa volvió a las canchas después de una lesión en una mano que le demandó un mes y medio de recuperación. No jugaba desde el 27 de diciembre, y si bien ese día su equipo cayó frente a La Rochele, uno de los punteros, el santiagueño se destacó: fue el jugador de Toulon que más veces portó la pelota (10), el que más metros corrió (93) y uno de los que más tackles superaron (4). "Trabajé mucho desde mi lesión. Tenía muchas ganas de estar en la cancha e intenté aportar al equipo", dijo después. En este caso, contra Pau, volvió a llevar la camiseta 8 y fue determinante para la victoria: consiguió dos tries, fue el jugador que más veces portó la pelota (12), el que más tackles rompió (3), el de más quiebres (2, igualado con Théo Dachary) y el tercero que más metros corrió (74). Los números hablan de que con la pelota en las manos es capaz de romper un sistema defensivo.

La broma del tercera línea en el aeropuerto

A los 5 minutos del segundo tiempo el santiagueño tomó la pelota a la salida de un ruck y se zambulló en el in-goal para dar vuelta el partido. A los 21 fue oportunista y definió un buen contrataque de Toulon, con asistencia de Ramiro Moyano, el otro integrante de los Pumas que forma parte del plantel del club del sur de Francia. Con el ajustado éxito, el visitante se consolida en puestos de playoffs, y debe un partido (reprogramado por el coronavirus).

El primer try de Isa a Pau

El argentino lleva anotados 15 tries en el Top 14 desde que volvió a Francia, a principios de 2017, sobre 75 encuentros. De esta manera superó el registro de 14 de Mario Ledesma, su actual entrenador en el seleccionado y ex rugbier de Narbonne, Castres y Clermont. Hasta este partido, estaba igualado con Rimas Álvarez (13), ex segunda línea de la selección. Pero el santiagueño del club Lawn Tennis todavía está muy lejos de la marca de 62 del wing Juan Imhoff, que además sigue en actividad, en Racing 92.

La segunda conquista, con asistencia de Ramiro Moyano

Ahora Isa es el forward de los Pumas que más veces aterrizó en un in-goal ajeno en el campeonato francés. Vale mencionar que hay un forward nacido en la Argentina que ha conseguido más tries que Isa en la primera categoría de Francia: Sergio Parisse, que empezó a jugar al rugby en Universitario de La Plata. De padres italianos, con los años el tercera línea se convirtió en el jugador más importante de la historia del seleccionado azzurro y tiene 39 tries en las 16 temporadas que lleva en el rugby francés. Al igual que el santiagueño, Parisse juega de octavo, y hoy compiten por el puesto en el mismo club.

Tras una salida contractual conflictiva con la Unión Argentina de Rugby en 2017, Isa firmó con Toulon, pero antes tuvo un breve paso por Lyon, en el que obtuvo tres tries. Ahora lleva 12 en su actual club por el Top 14, más otros tres por copas europeas. Formado en Santiago Lawn Tennis, a los 27 años sigue mostrando su potencia y lo peligroso que es con la pelota. Después del enfrentamiento con Pau los hinchas lo votaron mayoritariamente como el mejor de la cancha. Y aun con muchas bajas entre lesionados y jugadores convocados al seleccionado de Francia, en Toulon se ilusionan con pelear por el título.

