Fiereza Puma: Pedro Rubiolo fue el líder de tackles en Inglaterra y hubo un duelo tucumano en el Top 14

Una máquina incansable de trabajar. Pedro Rubiolo se afianza como una de las figuras argentinas en Europa, por su notable actividad física y su regularidad: en la victoria de Bristol Bears sobre Exeter Chiefs, el rafaelino completó 24 tackles, sin yerros, en la décima fecha de la Premiership.

“Lo que hago no se ve mucho, pero si no está, se nota”, había expresado hace unos días el segunda línea en un mano a mano con LA NACION. El encuentro en Sandy Park, bajo una intensa llovizna y un campo de juego en pésimas condiciones, fue un terreno hecho a su medida: un choque físico, definido en la batalla de los forwards, en la que Rubiolo impuso su presencia, con 24 tackles (la cifra más alta en la fecha), ocho ataques con la pelota y mucha participación en los rucks ofensivos y defensivos. Bristol Bears, que también contó con Matías Moroni como titular y Santiago Grondona en la segunda mitad, consiguió un triunfo clave en la pelea por las semifinales por un ajustado 8-3, para quedar ubicado en la tercera posición.

Pedro Rubiolo en acción; el rafaelino hizo 24 tackles, la cifra más alta en la fecha Bristol Bears

Pedro Rubiolo completó los 80 minutos en los cuatro partidos del 2026 y tendrá un merecido descanso: la Premiership detendrá su actividad durante el Seis Naciones y recién se reanudará el 20 de marzo. La mayoría de los argentinos gozarán de unas semanas de vacaciones, salvo los que sean considerados para la Premiership Rugby Cup, un torneo de menor envergadura que los clubes utilizan como plataforma para los jugadores sin mucha actividad y los que dan sus primeros pasos en el rugby profesional.

En la liga inglesa, Bath, con algunos destellos de Santiago Carreras, derrotó por 26-24 a Gloucester, que tuvo a Matías Alemanno como el jugador con más tackles de la cancha, con 19. Joaquín Moro realizó una gran acción defensiva frente a Marcus Smith, con un tackle dominante en el triunfo de Leicester Tigers sobre Harlequins 36-7.

La jugada de Joaquín Moro

Otro que ejecutó un tackle destacado fue Justo Piccardo, que salvó un try cuando un rival se disponía a ingresar al ingoal. El centro jugó los 80 minutos en la derrota de Montpellier ante Toulon, en un encuentro marcado por el duelo de aperturas tucumanos; Tomás Albornoz llevó la camiseta 10 en el ganador, mientras que Domingo Miotti lo hizo en el visitante. A pesar de la derrota, el jugador de 29 años aportó 12 puntos con el pie y fue el más destacado de los argentinos en el Stade Mayol. Aplomado en la toma de decisiones y con mucha confianza, está atravesando su mejor temporada en Europa y tomó las riendas de un equipo que lucha por un lugar en los play-offs. Arribado a su nuevo club en los últimos días de diciembre, Albornoz aún está en un periodo de adaptación y todavía no mostró su potencial, más allá de algún destello individual.

En el Top 14, Mateo Carreras volvió a jugar luego de sufrir una conmoción cerebral y, más allá de algunas de sus apiladas características, Bayonne perdió como local 13-10 ante Castres. Rodrigo Bruni también regresó luego de una lesión, mientras que Ignacio Calles, Facundo Bosch y Lucas Paulos jugaron en el conjunto vasco, que cayó como local en el Top 14 después de 19 meses. De la mano de Benjamín Urdapilleta, Perpignan sigue creciendo. El experimentado apertura aportó 11 puntos en la victoria 31-8 sobre Montauban. Tras un arranque con ocho derrotas en fila, el club catalán ganó tres de sus últimos cuatro compromisos y se aleja del puesto de descenso directo.

El gran golpe del fin de semana lo dio Stade Français, que con Juan Martín Scelzo superó como visitante 33-28 a Bordeaux Bègles. Con una sólida actuación de Santiago Chocobares, Toulouse aplastó al Pau de Julián Montoya y Facundo Isa, y se afianza como el único líder de la liga francesa.

Otro argentino en Benetton

Nicolás Roger debutó en la franquicia más fuerte de Italia, que no pudo salir victoriosa en su visita a Cardiff Rugby y fue derrotada por 17-8. El santiagueño es una de las variantes que tiene Felipe Contepomi como apertura, hizo su estreno internacional en el 2025 y dio el salto a Europa luego de una destacada temporada con Tarucas en el Super Rugby Américas. El 10 no desniveló en un equipo que atraviesa una temporada irregular, luego de las partidas de Tomás Albornoz y Juan Ignacio Brex.

El hermano de Roger, Nicolás, fue el apertura titular de Zebre, que perdió 21-26 ante Glasgow Warriors y quedó último en la tabla del United Rugby Championship. Franco Carrera marcó un try en el equipo de Parma, que además tuvo en sus filas a Juan Pitinari, Enrique Pieretto, Bautista Stavile y Gonzalo García.