Seis Naciones de rugby 2026: horario y en qué canal pasan Irlanda vs. Gales

El encuentro en Europa del Norte se disputa este viernes a las 17.10 (hora argentina) en el Aviva Stadium de Dublín, con arbitraje del argentino Damián Schneider
- 3 minutos de lectura'
Este viernes, a partir de las 17.10 (hora argentina), Irlanda y Gales se enfrentan en un partido correspondiente a la semana 4 del Seis Naciones de Rugby 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Damián Schneider, se disputa en el Aviva Stadium de Dublín y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.
El XV del Trébol está lejos de la versión que lo llevó a ganar el certamen en 2024 y a llegar a la última fecha de la edición pasada con chances de defender el título -finalmente quedó tercero, por detrás de Francia e Inglaterra-. Se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos, seis menos que el líder Francia, y viene de vencer a Inglaterra por 42 a 21 como visitante.
Los Dragones Rojos, por su parte, siguen sin dar la talla en esta edición, lo que extiende la mala racha de un seleccionado que en las últimas dos ediciones terminó en el último lugar. Hasta el momento, justamente, está sexto con apenas una unidad y una diferencia de tantos de -86. En la última jornada perdió 26 a 23 con Escocia como local, en un partido disputado en el Millennium Stadium de Cardiff, la capital galesa.
Irlanda vs. Gales: cómo ver online
El encuentro se disputa este viernes a las 17 (horario argentino) en Dublín, Irlanda, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN 4.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irlanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.03 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Gales. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 67.00.
Formaciones confirmadas
- Irlanda: 1. Tom O’Toole, 2. Rónan Kelleher, 3. Tadhg Furlong, 4. James Ryan, 5. Tadhg Beirne, 6. Jack Conan, 7. Nick Timoney, 8. Caelan Doris, 9. Jamison Gibson-Park, 10. Jack Crowley, 11. Jacob Stockdale, 12. Stuart McCloskey, 13. Garry Ringrose, 14. Robert Baloucoune y 15. Jamie Osborne.
- Suplentes: 16. Tom Stewart, 17. Michael Milne, 18. Thomas Clarkson, 19. Joe McCarthy, 20. Josh van der Flier, 21. Nathan Doak, 22. Tom Farrell y 23. Ciaran Frawley.
- Gales: 1. Rhys Carre, 2. Dewi Lake (capitán), 3. Tomas Francis, 4. Dafydd Jenkins, 5. Ben Carter, 6. Alex Mann, 7. James Botham, 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Joe Hawkins, 13. Eddie James, 14. Ellis Mee y 15. Louis Rees-Zammit
- Suplentes: 1. Rhys Carre, 2. Dewi Lake (capitán), 3. Tomas Francis, 4. Dafydd Jenkins, 5. Ben Carter, 6. Alex Mann, 7. James Botham, 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Joe Hawkins, 13. Eddie James, 14. Ellis Mee y 15. Louis Rees-Zammit
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Seis Naciones
El método Andy Farrell. El rugby muestra cómo abrazar la presión, ese momento crucial de unión entre mente y cuerpo
Se encamina al título. Otro plan perfecto de Francia: resolvió rápido ante Italia y ganó jugando en modo "imperial"
Líder invicto. Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones de Rugby 2026, tras la fecha 3
- 1
Tottenham, sin Cuti Romero, volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League
- 2
¿Qué pasó con la Finalissima entre la selección argentina y España?
- 3
La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Australia, ligas de Europa, Indian Wells, rugby y básquetbol
- 4
Todos paran y sólo uno gana: la muestra de poder de Claudio “Chiqui” Tapia en el fin de semana sin fútbol