Seis Naciones de rugby 2026: horario y en qué canal pasan Irlanda vs. Gales

Este viernes, a partir de las 17.10 (hora argentina), Irlanda y Gales se enfrentan en un partido correspondiente a la semana 4 del Seis Naciones de Rugby 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Damián Schneider, se disputa en el Aviva Stadium de Dublín y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

El XV del Trébol está lejos de la versión que lo llevó a ganar el certamen en 2024 y a llegar a la última fecha de la edición pasada con chances de defender el título -finalmente quedó tercero, por detrás de Francia e Inglaterra-. Se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos, seis menos que el líder Francia, y viene de vencer a Inglaterra por 42 a 21 como visitante.

El head coach de Irlanda, Andy Farrell, sabe que su equipo debe mostrar una mejor versión Brendan Moran - Sportsfile

Los Dragones Rojos, por su parte, siguen sin dar la talla en esta edición, lo que extiende la mala racha de un seleccionado que en las últimas dos ediciones terminó en el último lugar. Hasta el momento, justamente, está sexto con apenas una unidad y una diferencia de tantos de -86. En la última jornada perdió 26 a 23 con Escocia como local, en un partido disputado en el Millennium Stadium de Cardiff, la capital galesa.

Irlanda vs. Gales: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes a las 17 (horario argentino) en Dublín, Irlanda, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irlanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.03 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Gales. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 67.00.

Irlanda consiguió un importante triunfo ante Inglaterra como visitante, pero aún debe mejorar ADRIAN DENNIS� - AFP�

Formaciones confirmadas