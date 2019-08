Alumni le ganó el clásico a Belgrano y lo festejó, pero aun así quedó casi al borde la eliminación en la carrera hacia los playoffs. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Goleo muy alto, resultados impactantes, un clásico espectacular, un descenso asegurado y más incertidumbre en la carrera por la clasificación entregó la jornada 20 del Top 12, en un sábado soleado en Buenos Aires y alrededores.

A falta de dos fechas para el final de la etapa regular, sigue habiendo un solo clasificado para las semifinales, SIC, y la lucha entre los perseguidores se puso incandescente. En el clásico, un partidazo, Alumni se impuso como visitante a Belgrano por 28 a 26 y festejó el triunfo, pero no su panorama en la tabla: el campeón continúa sexto y, como está a 7 puntos del cuarto y el quinto y quedan 10 en juego, es casi imposible que acceda a los playoffs, ya que un triunfo de cualquiera de sus antecesores lo dejaría fuera de chance. Belgrano, que podía asegurarse un lugar en las semis este mismo sábado, no solo no cumplió todavía el objetivo sino que además ahora corre cierto riesgo su segundo puesto.

Se le acercaron dos los tres principales ganadores del día, Hindú y Newman. El Elefante sacudió a CUBA con un 41 a 12 en Don Torcuato y saltó al tercer lugar, a costa de Pucará, que perdió como local frente a CASI por 31 a 28 en un partido muy parejo y cambiante y cayó a la quinta ubicación, es decir, fuera de la zona de avance a los playoffs. El Cardenal, en tanto, apabulló a Rosario en Benavídez: su 75 a 15 lo hizo alcanzar a Pucará y aseguró el futuro descenso del club de Plaza Jewell.

El que aún brega por tener una chance más de permanencia es La Plata, que doblegó en Gonnet a Regatas Bella Vista por 41 a 29 y todavía, aunque con pocas posibilidades, puede alcanzar a CUBA. Hoy por hoy, el club universitario parece destinado al repechaje, porque CASI, el tercer gran vencedor de la jornada y una vez más rendidor en situaciones de presión, se le escapó a 6 unidades de distancia, cuando restan aquellas 10 por disputar por cada equipo.

Fuera de toda intriga se enfrentaron San Luis y SIC en Tolosa. Sin presiones, salió otro muy lindo encuentro, con un triunfo del visitante por 40 a 36.

La penúltima jornada se desarrollará el próximo sábado, posiblemente ya con muchas más definiciones, en lo alto y lo bajo de la tabla.

Los resultados de la 20ª fecha

Belgrano 26 (bonus) vs. Alumni 28

La Plata 41 (bonus) vs. Regatas 29

San Luis 36 (bonus) vs. SIC 40

Hindú 41 (bonus) vs. CUBA 12

Pucará 28 (bonus) vs. CASI 31

Newman 75 (bonus) vs. Rosario 15

Las posiciones a falta de dos jornadas

1º, SIC, con 71 puntos

2º, Belgrano, con 61

3º, Hindú, con 59

4º, Newman, con 57

5º, Pucará, con 57

6º, Alumni, con 50

7º, San Luis, con 43

8º, Regatas Bella Vista, con 43

9º, CASI, con 40

10º, CUBA, con 34

11º, La Plata, con 27

12º, Rosario, con 21 (descenderá)

La próxima fecha, el sábado 7/9

SIC vs. Regatas

Alumni vs. La Plata

Rosario vs. Belgrano

CASI vs. Newman

CUBA vs. Pucará

San Luis vs. Hindú