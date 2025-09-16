Tragedia en Paraguay: un rugbier argentino falleció en pleno partido tras un golpe en la cabeza

El rugby sudamericano atraviesa horas de profunda conmoción. Durante un partido correspondiente al torneo de preintermedia metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay, el jugador argentino Esteban César Racca, de 41 años, murió en la cancha del estadio Héroes de Curupayty, perteneciente al Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, tras un choque que sufrió con su cabeza.

El encuentro lo disputaban Old King Club (OKC), equipo en el que se desempeñaba Racca, frente a Jabalíes Rugby Club. La escena sorprendió a todos: el jugador cayó de manera repentina y, de inmediato, los equipos de emergencia presentes en el estadio ingresaron al campo de juego. Bomberos y personal de salud trabajaron durante 30 minutos con maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron que recuperara los signos vitales.

En un primer momento se sospechó que la causa había sido un paro cardíaco. Sin embargo, la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Asunción confirmó que Racca murió a raíz de un traumatismo cráneo-encefálico cerrado, producto de un golpe contundente en la zona lateral derecha de la cabeza.

El informe forense, a cargo de Pablo Lemir, fue contundente: “La lesión provocó una hemorragia cerebral que se expandió durante varios minutos hasta cubrir la base del cráneo. Allí se encuentra el tronco encefálico, donde está el centro regulador de la respiración y los latidos cardíacos. Eso lo llevó a un paro cardiorrespiratorio. En ese momento, aunque le hubiesen hecho maniobras de reanimación, ya era tarde”, explicó en declaraciones al diario ABC de Paraguay.

Según el especialista, la lesión fue visible en la parte baja y derecha de la cabeza, aunque difícil de percibir por el cabello. El forense destacó que debió tratarse de un impacto severo y dejó abierta la posibilidad de que las cámaras de seguridad del estadio hayan registrado el instante exacto del accidente. “El rugby es un deporte que tiene mucho riesgo y las protecciones son mínimas, por lo cual este tipo de lesiones pueden ocurrir con frecuencia”, añadió Lemir.

La investigación judicial quedó en manos del fiscal Jorge Escobar Lara, quien supervisó el levantamiento del cuerpo en el propio estadio y dispuso las pericias correspondientes. La hipótesis principal indica que se trató de un accidente deportivo, sin participación de terceros.

El impacto de la noticia generó una ola de pesar en la comunidad del rugby.

El impacto de la noticia generó una ola de pesar en la comunidad del rugby. Clubes, compañeros y amigos despidieron a Racca en las redes sociales con mensajes cargados de emoción. El Old King Club, institución en la que jugaba, publicó un comunicado que resume el sentimiento de quienes lo conocieron: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Descansá en paz, hermano de la ovalada”.

En otro mensaje, la entidad amplió su despedida: “Esteban no solo fue un compañero de equipo, fue un hermano que dejó huellas profundas en cada uno de nosotros con su alegría, entrega, pasión por el deporte, lealtad y amistad. Hoy nos queda su recuerdo, que permanecerá vivo en cada entrenamiento, en cada partido y en la memoria de todos los que compartimos con él dentro y fuera de la cancha”.

Racca, de nacionalidad argentina pero radicado en Paraguay desde hacía varios años, era un referente de compañerismo dentro de su equipo y muy querido en el ambiente.