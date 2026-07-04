Belgrano tuvo su desquite frente al SIC y se sacó la espina con una goleada que alimenta su ilusión

El carrusel del campeonato volvió a poner al SIC en el camino de Belgrano. Durante el lejano sábado 14 de marzo, fecha inaugural del Top 14 de la URBA, en Pinazo, el Tricolor (con su cancha suspendida) lo pasó por encima, registrando un contundente 58-18. Tan duro fue el impacto que a Belgrano le costó levantarse. Perdió en las siguientes cuatro presentaciones y recién en la quinta reaccionó frente a La Plata, en Virrey del Pino. Ahora, a principios de julio, Belgrano es otro. Recuperó la confianza, mejoró la obtención y de a poco comenzó a trepar en la tabla y a ilusionarse con pelear la clasificación a los play-off.

Pero la semana anterior, un Los Matreros lúcido para lastimar y firme para defender y aguantar en el final, lo sorprendió y le cortó el envión. ¿Otra vez las dudas? ¿Las vacilaciones? No. Belgrano no podía permitirse un nuevo bajón. Debía ponerse de pie nuevamente. Y nada menos que contra el verdugo de aquel último sábado del verano: el San Isidro Club. Era necesario cerrar del todo la herida y sumar los puntos en juego para no perderle pisada a los de arriba en la carrera hacia la semifinal. “Usamos esa derrota para potenciarnos en este partido. Además, estábamos en deuda por la caída contra Matreros”, reconoció, ante LA NACION, el incisivo wing, Pedro Arana.

Agustín García Herdt, wing del SIC, tomado por Pedro Arana (izquierda) y Juan Landó (el 10) Hernan Zenteno - La Nacion

Y Belgrano vivió una tarde inolvidable. Arrancó desconcentrado, sufrió tres tries en la arremetida del SIC y, sin desesperarse y fiel a su estilo, se sobrepuso y terminó luciéndose y celebrando un resultado tan sorpresivo como el del estreno. Le devolvió los 58 puntos y recibió 40, los últimos siete con el tiempo cumplido. Promediando el segundo tiempo, la suerte ya estaba echada (y no la levantaba ni una grúa...). Entonces, el público local, entusiasmado por la exhibición de su equipo, comenzó a expresar el sueño de todos para una temporada de inicio torcido: “Hoy hay que ganar… y ser primeros…”. Juan Landó, una de las figuras del encuentro en su rol de apertura, admitió: “Sí, nos sacamos un poco esa espina porque ellos en ese partido nos pasaron por arriba, como se dice. Igualmente, esto es partido a partido y semana a semana, todos son distintos y duros. No hay que volverse locos”.

El SIC arrancó con todo. Se plantó en el campo contrario, se impuso en el contacto y con su juego integral anotó tres tries en una ráfaga. Al minuto, Tomás Meyrelles tras quebrar la línea defensiva; a los 9, gracias a una intercepción de Agustín Sascaro en una salida de Belgrano; y sobre los 18, mediante el pilar Benjamín Chiappe, luego de una acción combinada de line y maul. Un penal anterior de Landó dejó las cosas 19-3 al filo del primer cuarto del juego. Una ventaja importante, teniendo en consideración los quilates del adversario y lo inspirado que estaba el elenco capitaneado por Santos Fernández de Oliveira, en ausencia de Mateo Albanese por lesión (se fracturó una mano en los entrenamientos). “Empezamos cometiendo algunos errores individuales, pero después, el equipo tiró para adelante. Sacando esos primeros veinte minutos, el resto fue todo nuestro”, analizó Pedro Arana.

Y fue todo de Belgrano. No se desesperó. Intentó hacer su juego y lo consiguió. Ese juego de presión, con la defensa en bloque y bien arriba. Y una vez recuperada la pelota, darle vuelo con precisión y velocidad. El equipo de Guillermo Tramezzani cuenta con notables intérpretes capaces de convertir en try cada avance, cada contra, nacida de pelotas recuperadas: Theo Blaksley, Juanchi Landó, Ignacio Díaz (de regreso tras su paso por Pampas), Tomás Etchepare, Nicolás Spinelli… “Sabemos que cuando hacemos las cosas bien, prolijas, y confiamos en lo que somos, las cosas salen. Y estoy muy contento de que hayan salido conta un rival como el SIC”, reconoció el capitán Julián Rebussone. “Cuando nos juntamos en la ronda, después del partido, les dije a mis compañeros que estaba orgulloso de formar parte de este equipo”, agregó.

Ramón Duggan, a los 6 minutos del primer tiempo, saliendo por lesión Hernán Zenteno - La Nación

El local se floreó en el segundo tiempo. Hizo tries para todos los gustos y con la participación de los quince hombres de la cancha: Mauro Rebussone (hermano de Julián) por potencia; Arana, de astuto y veloz; Spinelli, como consecuencia de un quiebre de Vaccarino; el propio 8 al cabo de una acción bien vertical; Fernández Criado, llevándose el mundo por delante; Spinelli y Blaksley en floridas jugadas colectivas; y finalmente Fossati, por escurridizo.

Gran triunfo de Belgrano ante un rival de fuste, con quien tenía una deuda pendiente. La saldó y su gente se ilusiona cada vez más. Aunque hay que ir “partido a partido”, dijo Landó. Y el próximo partido es contra Newman, otro gran desafío.

Síntesis de Belgrano Athletic 58 vs. SIC 40

Belgrano: Nicolás Spinelli; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Juan Brescia e Ignacio Díaz; Juan Landó y Theo Blaksley; Julián Rebussone (capitán), Augusto Vaccarino y Mateo Gasparotti; Ramón Duggan y Mauro Rebussone; Eliseo Marchetti, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato.

Cambios: Primer tiempo: 6 minutos, Rodrigo Fernández Criado por Duggan. Segundo tiempo: 5 minutos, Santiago Villegas por Lusarreta; 12, Luciano Tecca por Mauro Rebussone; 19, Franco Morales por Marchetti, y 29, Justo Echeverría por Blaksley, Mateo Fossati por Arana, y Francisco Gradín por Julián Rebussone.

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Agustín López Isnardi y Francisco Gradín.

SIC: Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán y Agustín García Herdt; Agustín Sascaro y Felipe Sascaro; Santos Fernández de Oliveira (capitán), Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Manuel Curuchaga y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Francisco Calandra.

Cambios: Segundo tiempo: 14 minutos, Tomás Legarre Matera por Curuchaga y Lucas Rocha por Bottazzini; 24, Ignacio Noel por Chiappe, y 29, Tomás Longo por Fernández de Oliveira y Marcos Piccinini por Calandra.

Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.

Primer tiempo: 1 minuto, try de Meyrelles (S); 7, penal de Landó (B); 9, gol de Agustín Sascaro por try propio (S); 18, gol de Agustín Sascaro por try de Chiappe (S); 21, gol de Landó por try de Mauro Rebussone (B); 29, try de Arana (B); 36, gol de Landó por try de Spinelli (B), y 40, penal de Landó (B).

Amonestado: 37 minutos, Meyrelles (S).

Resultado parcial: Belgrano 25 vs. SIC 19.

Segundo tiempo: 1 minuto, try de Vaccarino (B); 6, gol de Landó por try de Fernández Criado (B); 14, gol de Lando por try de Spinelli (B); 19, gol de Landó por try de Blaksley (B); 29, gol de Agustín Sascaro por try de García Herdt (S); 35, try penal (S); 36, gol de Landó por try de Fossati (B), y 40, gol de Agustín Sascaro por try de García Herdt (S).

Amonestado: 14 minutos, Chiappe (S).

Resultado parcial: Belgrano 33 vs. SIC 21.

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Intermedia: Belgrano 14 vs. SIC 40.

Cancha: Belgrano.