Francia, campeón del Seis Naciones: un equipo fiel a su historia, con la impronta del rugby moderno

A veces, la euforia y las altas expectativas generan perturbaciones en un candidato. Sobre todo, en un equipo con sangre latina, con todo lo que generan sus emociones. No fue el caso de Francia, que en un bullicioso Stade de France de París, pasó sobresaltos en el primer tiempo, pero dominó la segunda etapa y volvió a saborear la gloria en el Seis Naciones. Con el triunfo 35-16 sobre Escocia coronó su 19° título en el torneo de rugby más añejo del mundo, el séptimo desde que se incorporó Italia en el 2000. Un seleccionado que sanó las heridas de su mundial y sigue edificando un equipo establecido entre las potencias, apoyado en una generación brillante.

Esta Francia conserva la esencia del rugby francés, de atreverse a atacar desde cualquier sector de la cancha, jugando contra lo que haya enfrente. Esa espontaneidad la conserva, está en su ADN. Fluye. Sin estructuras tan marcadas de ataque y sin necesitar de muchas fases para construir una situación de peligro, Francia es puro vértigo y organiza el caos como nadie. Se siente cómoda en el desorden y se alimenta de los errores ajenos: diez tries llegaron provenientes de pérdidas de pelota (6) o devoluciones de patadas (4) de sus rivales.

Louis Bielle-Biarrey fue el goleador del torneo JULIEN DE ROSA - AFP

Pero este equipo renovado y retocado en casi todas sus líneas por Fabien Galthie también tiene la impronta que necesitaba: la brutalidad física que requiere el rugby moderno. Desgasta a sus rivales con la frontalidad de sus forwards, que en todos los partidos se impusieron en la batalla física. Sin formaciones fijas muy dominantes, pero con una fortaleza en el contacto que le permite avanzar metros, ganar inercia en ataque y agrupar defensores rivales, para luego generar espacios por afuera.

Un pack bien compensado por jugadores de distintas características. Con un batallador como Francois Cros como figura sustancial de los forwards. Con la ductilidad de Thibaud Flament, excepcional en el line y en la recepción de las salidas. También un todoterreno como Gregory Alldritt, que recuperó su mejor versión en este 2025. La complementación de los hookers Peato Mauvaka y Julien Marchand, y el peso de Jean-Baptiste Gros, Uini Atonio o Emanuel Meafou fue fundamental para ganar la contienda física, con la estrategia de Galthie que marcó la diferencia: siete forwards en el banco, seis de ellos ingresando en los primeros minutos del segundo tiempo. Así, aplastaron a Italia, Irlanda y Escocia. Vaya la paradoja: impuso por varios tramos un estilo Springbok, pero es la primera vez desde 2012 que no utilizó un jugador nacido en Sudáfrica durante el Seis Naciones.

Yoram Moefana, rumbo al try ante Escocia: Francia celebra haber recuperado el cetro europeo STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

Un gran mérito de esta Francia es que se pudo recomponer a la ausencia de su líder de orquesta. La lesión de Antoine Dupont llegó en un momento crítico, en el primer tiempo del encuentro trascendental ante Irlanda. Maxime Lucu asumió esa responsabilidad con el aplomo y la seguridad con que lo hace en Bordeaux Begles. Cuando faltó Roamin Ntamack en la conducción, tampoco se sintió su ausencia.

Francia conquistó su título número 19, el séptimo desde el 2000 en un torneo con una paridad marcada en estas dos décadas y media: Inglaterra también ganó siete, mientras que Irlanda y Gales, seis respectivamente. Ni Escocia ni Italia pudieron celebrar. Les Bleus, que había sido campeón por última vez en 2022, utilizó el torneo del 2023 como plataforma para preparar el Mundial. El del 2024 lo sufrió en todo sentido: desde su desarraigo del Stade de France, en plena reconstrucción para los Juegos Olímpicos de París, la ausencia de Antoine Dupont, que pasó al seven para la gran cita olímpica y el golpe propio que significó la eliminación en los cuartos de final de su mundial. Una fiesta arruinada por los Springboks. En esta oportunidad ganaron el torneo por un punto sobre Inglaterra, aunque a nivel juego fueron muy superiores. El único encuentro que perdieron fue ante la Rosa, en una tarde en la que dilapidaron muchísimas situaciones de try y el partido se les escapó en la última jugada del partido. Las victorias ante Gales, Italia, Irlanda y Escocia fueron inobjetables.

El tackle para detener un avance de Escocia: Francia fue el equipo más goleador y menos goleado del torneo Christophe Ena - AP

El majestuoso Stade de Francia tuvo su fiesta completa. Louis Bielle-Biarrey igualó el récord de tries en una misma edición del Seis Naciones. Apoyó ocho en total, empatando al inglés Cyril Lowe en 1914 y al escocés Ian Smith en 1925. Con una aceleración notable y mucha concentración, el veloz wing fue la gran figura del Francia campeón. Por su parte, Thomas Ramos se convirtió en el goleador histórico de Francia, superando a Frédéric Michalak, que lo llenó de elogios durante la semana. Una semana atrás, Damian Penaud había igualado a Serge Blanco como el máximo trymen del seleccionado galo. Signos de una generación que está escribiendo la historia grande de Francia.

Los 30 tries en 2025 son la máxima cantidad para un equipo en una misma edición del Seis Naciones. Un poder ofensivo notable, sostenido en una defensa sólida y agresiva. Un núcleo de jugadores que se mantiene, que sintió la frustración de su mundial, pero que está de pie en busca de la gran cuenta pendiente de un país en el que el rugby es uno de los deportes más populares: ser campeón del mundo. Con nuevos jóvenes que se acoplaron al plantel, la maquinaria sigue produciendo jugadores: el viernes, el seleccionado M-20 se coronó campeón de su categoría. La gran premisa será sostener este envión con el correr de los años.

Lo mejor del partido

La síntesis

Francia: Thomas Ramos; Damian Penaud, Gael Fickou, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Romain Ntamack y Maxime Lucu; Paul Boudehent, Gregory Alldritt (capitán) y Francois Cros; Mickael Guillard y Thibaud Flament; Uini Atonio, Peato Mauvaka y Jean-Baptiste Gros.

Entrenador: Fabien Galthie

Cambios: ST: 4´ Dorian Aldegheri por Atonio, 6´ Julien Marchand por Mauvaka, Cyrill Baille por Gros, Emannuel Meafou por Guillard, Oscar Jegou por Boudehent y Antony Jelonch por Alldritt, 34´Hugo Auradou por Flament, 37´ Nolan le Garrec por Maxime Lucu

Escocia: Blair Kinghorn; Darcy Graham, Huw Jones, Tom Jordan y Duhan van der Merwe; Finn Russell (capitán) y Ben White; Rory Darge, Matt Fagerson, y Jamie Ritchie; Grant Gilchrist y Gregor Brown; Zander Fagerson, Dave Cherry y Pierre Schoeman.

Entrenador: Gregor Townsend.

Cambios: ST: 17´ Marshall Sykes por Brown y Ewan Ashman por Cherry, 26´ Rory Sutherland por Schoeman, Ben Muncaster por Darge, Jamie Dobie por White y Stafford McDowall por Jones, 32´Ewan Johnson por Gilchrist

Suplente: Will Hurd

Anotaciones e incidencias

Primer tiempo: 3 minutos penal de Ramos (F), 17´ gol de Ramos por try de Moefana (F), 20´ penal de Russell (E), 25´ penal de Ramos (F), 28´ gol de Russell por try de Graham (E), 35´penal de Russell (E), 38´ penal de Ramos (F). Resultado parcial: Francia 16-13 Escocia.

12´ amarilla a Ritchie (E), 20´ amarilla a Mauvaka (F), 35´amarilla a Gros (F)

Segundo tiempo: 3 minutos gol de Ramos por try de Bielle-Biarrey (F), 11´ penal de Russell (E), 17´ gol de Ramos por try del mismo (F), 21′ try de Moefana (F)

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Estadio: Stade de France, París.

