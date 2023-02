Francia le ganó a Italia por 29 a 24 en el debut en el Seis Naciones

escuchar

La estadística dirá que Francia sigue estirando su récord histórico de victorias consecutivas: con su triunfo ante Italia por 29 a 24, en la fecha inicial del Seis Naciones 2023, ya son 14. La estadística va desde aquel triunfo ante los Pumas en la ventana de noviembre de 2021 hasta el de este domingo, ante unos italianos combativos y rebeldes, que se animan a tomar riesgos. Sin embargo, la victoria le deja sinsabores y algunas dudas en el comienzo de este 2023 especial, en el que volverá a recibir el Mundial. La indisciplina (18 penales) y el volumen de juego no estuvieron a la altura de uno de los serios favoritos a levantar la Copa Webb Ellis. Tienen tiempo para corregir y la actuación de hoy puede ser una buena alarma para el futuro.

Hace un tiempo Italia viene mostrando una propuesta distinta, más ambiciosa, animándose a atacar a sus rivales. Reconocidos por su garra y su defensa, le agregó muchas más variantes en ataque a su juego, sostenido en sus muy buenas camadas de selecciones juveniles. Hoy estuvo a poco de dar el golpe, pero le faltó precisión para sumar puntos y criterio para salir jugando de su propio campo. Como en el try de Thibaud Flament que abrió el marcador: un kick tapado a Stephen Varney antes de los 5 minutos terminó en la conquista del segunda línea, que tuvo un paso por Newman y se convirtió en una fija en Francia. Debutó en ese encuentro ante los Pumas que arrancó la racha, con try incluido, y hoy volvió a anotar con su país. Aún no conoce la derrota con Les Bleus.

El resumen del partido

En la primera mitad, Italia también sufrió en las puntas. Dos kicks de Romain Ntamack terminaron en los tries de Thomas Ramos y Ethan Dumortier, el debutante, que recibió solo tras una exquisita asistencia del 10. Ambicioso, el local buscó salir jugando casi siempre y cayó en la trampa de un equipo que se hace fuerte a partir de la defensa y el contraataque. Pero ese atrevimiento de jugar le dio sus frutos antes del entretiempo, con su máximo exponente en ofensiva: Ange Capuozzo recibió cerca de la zona de definición y ahí es intratable. Le ganó el duelo a Gregory Alldritt y puso las cosas 14-19 antes del entretiempo, gracias a la puntería de Tommaso Allan.

El hooker Julien Marchand recibe un tacke durante el vuelo ante Italia FILIPPO MONTEFORTE - AFP

En la segunda parte, la Azzurri creció en las formaciones fijas, fue más duro en el contacto, mientras la indisciplina de Francia continuaba. El tercera línea Charles Ollivon fue amonestado por el try-penal que cedió su equipo. Promediando la segunda mitad lo pasaron a ganar con el pie de Allan, pero el banco de reservas impactó más en el último campeón: A los 66´ Matthieu Jalibert apoyó su try en la primera pelota que tocó. Italia, con un gran nivel del argentino nacionalizado Ignacio Brex, no se cayó, fue a buscarlo hasta el final, pero le faltó puntería y precisión. El maul del final no pudo avanzar y el resultado fue irreversible. Sin embargo les deja muy buenas sensaciones, tras el gran 2022 en el que superaron a Gales y Australia. El proceso de Kieran Crowley muestra mejoras sostenidas y es buena noticia para un país que venía de años de retroceso.

La primera fecha tuvo la particularidad de que fueron todos triunfos visitantes. En la semana que viajan a Dublín para enfrentar a Irlanda, el campeón defensor querrá que también se mantenga esa racha. Buena parte del campeonato se definirá ahí.

Síntesis

Italia: Ange Capuozzo, Pierre Bruno, Ignacio Brex, Luca Morisi y 11 Tommaso Menoncello; Tommaso Allan y Stephen Varney; Lorenzo Cannone, Michele Lamaro (C) y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Cambios: 56´ Pietro Ceccarelli por Simone Ferrari, 65´ Manuel Zuliani por Sebastian Negri, 66´Edoardo Padovani por Pierre Bruno, 68´ Luca Bigi por Giacomo Nicotera, Federico Zani por Danilo Fischetti, Edoardo Iachizzi por Niccolo Cannone y Giovanni Pettinelli por Lorenzo Cannone, 74, Alessandro Fusco por Stephen Varney

Entrenador: Kieray Crowley

Francia : Thomas Ramos, Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana y Ethan Dumortier, Romain Ntamack y 9 Antoine Dupont (c), Gregory Alldritt, Charles Ollivon y Anthony Jelonch; Paul Willemnse y Thibaud Flament; Uinu Antonio, Julien Marchand y Cyrille Baille.

Cambios: 51´Reda Wardi por Cyrille Baille y Sipili Falatea por Uinu Antonio, 53´Romain Taofifenua por Paul Willemse, 61´Sekou Macalou por Gregory Alldritt y Gaetan Barlot por Julien Marchand, 65´ Matthieu Jalibert por Romain Ntamack

Entrenador: Fabien Galthié

Tantos

Primer tiempo: 4´ Gol de Thomas Ramos por try de Thibaud Flament (F), 13´penal de Tommaso Allan (I), 18´ Try de Thomas Ramos (F), 22´ penal de Tommaso Allan (I), 26´ gol de Thomas Ramos por try de Ethan Dumortier (F), 32´ Try de Ange Capuozzo (I), 41´ penal de Tommaso Allan (I)

Segundo tiempo: 46´ Penal de Thomas Ramos (F), 51´Try Penal (I), 61´Penal de Tommaso Allan (I), 66´gol de Thomas Ramos por try de Matthieu Jalibert (F)

51′ Amarilla a Charles Ollivon (F)

Estadio: Estadio Olímpico

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

