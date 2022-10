Gonzalo Quesada, de figura a villano: la complicada situación del exitoso entrenador en Stade Français

Gonzalo Quesada, el entrenador de Stade Français, está cada día más debilitado. La probable llegada de la pareja Laurent Labit-Karim Ghezal al frente del equipo del rugby francés, aparece como una sombra para el ex extraordinario apertura, cuya relación con el director general Thomas Lombard está plagada de problemas.

El 17 de mayo de 2018, un año después de su llegada a la institución, el presidente y propietario Hans-Peter Wild presentó el proyecto (R)evolution, que debía devolver al club parisino su antiguo esplendor, con el sudafricano Heyneke Meyer como entrenador. Cuatro temporadas después, todo se convirtió en añicos. Poco queda del plan original y los resultados siguen siendo pobres, a pesar del regreso de Quesada, sucedido a mediados de 2020. Las dos temporadas a su cargo fueron muy malas para el equipo. En contraste con su prestigio en Francia y en el mundo.

Según cuenta el diario L’Equipe, se avecina un fuerte cambio. El empresario Wild y Lombard se reunieron con Laurent Labit, entrenador de ataque del seleccionado francés, cuya idea es no continuar en el equipo nacional más allá del Mundial Francia 2023. Lo entusiasma volver al Top 14. L’Equipe indica que Stade Français le habría ofrecido conducir al plantel a partir de la próxima temporada.

Quesada es el preparador de Stade Français desde mediados de 2020, pero los buenos resultados escasean hasta ahora. Stade Français Paris

Todo parece estar encaminado. Una suculenta propuesta económica debería llegar muy pronto y terminar de convencerlo. Labit se llevaría a su lado a Ghezal, asistente encargado del line-out de Francia. El momento de esta probable revolución plantea un interrogante: ¿cómo gestionar los próximos meses, cuando el destino de Quesada, contratado hasta junio de 2024, parece sellado?

Es cierto que los resultados no favorecen al argentino. Tras el undécimo puesto de la temporada pasada, Stade Français está decimotercero en cinco jornadas. La posible llegada de Labit-Ghezal no provocó muchas reacciones internas. Según testigos, los entrenamientos recientes transcurrieron como si no hubiera pasado nada. Quesada no mencionó ni una palabra, pero algunos jugadores discutieron el tema en el vestuario.

Marcos Kremer, tercera línea argentino de Stade Français

Ou encore est-ce que Marcos Kremer est le plus fort de tous les Pumas ? pic.twitter.com/P5iW6wa0me — Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 4, 2022

El conjunto parisino está enfocado en la visita a Perpignan de este sábado a las 12 de la Argentina. Si descendiere al final del campeonato, ¿cuál sería la posición de Labit-Ghezal? Por otro lado, si Quesada finalmente consiguiere llevar a Stade Français a uno de los seis primeros puestos y clasificarse, ¿salvaría su imagen? Escenarios que darían lugar a complicaciones.

¿Cómo se llegó a esto? El ex número 10 de los Pumas estuvo cerca de dejar el cargo en el final de la 2021-2022. Por primera vez pidió plenos poderes deportivos el domingo 10 de abril, al día siguiente de la dura derrota en casa a manos de Racing 92 por la Copa de Europa, por 22 a 9. Convertido en el nuevo director de rugby, ahora todas las miradas le apuntan. Desde ese día.

Otro episodio, que permaneció en secreto, refrescó la situación actual. En abril de 2021, cuando Stade Français languidecía en el noveno puesto del Top 14, Lombard se puso en contacto con Xavier Garbajosa, que se había quedado sin trabajo desde su despido de Montpellier, en enero. Trataron las líneas generales de una hipotética colaboración entre Quesada y Garbajosa. El actual entrenador de Lyon llegó a firmar un precontrato para la siguiente temporada. El vínculo, sin embargo, nunca fue ejecutado. El club capitalino ganó sus últimos seis partidos y se clasificó para los playoffs, de los cuales lo eliminó un 21-38 contra el propio Racing 92. Quesada, fuerte en ese momento, consideró que no necesitaba ayuda de Garbajosa.

El ex apertura de los Pumas y de Hindú tiene contrato hasta junio de 2024, pero en dos años ha pasado de encumbrado a cuestionado. Stade Français Paris

Lombard y el entrenador argentino Quesada siguen hablando casi a diario. La comunicación nunca se rompió. Pero la relación es mucho menos cordial que en junio de 2020, cuando el directivo reclutó al preparador de Jaguares después de la final del Súper Rugby, perdida frente a Crusaders por 19-3 en Nueva Zelanda. Según L’Equipe, una anécdota describe esa relación. Luego de una laboriosa victoria (26-16) sobre Bayonne a mediados de septiembre, Lombard entró al vestuario, acompañado por una cámara de Canal +; incómodo, Quesada tomó su bolso y abandonó el recinto sin haberse ducharse y sin intercambiar palabras con nadie.

En realidad, aquello se trató de una petición del Top 14 y de la emisora. El director deportivo había sido informado, pero Quesada lo tomó como una afrenta: vulneración de la privacidad.

Ahora, probablemente la temporada resulte muy larga en Stade Français...

