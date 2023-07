Hindú remontó antes Buenos Aires, ganó en la última jugada y recuperó a Joaquín De la Vega Mendía

escuchar

Con el aplomo de un equipo que conoce lo que es jugar bajo presión. Con la estirpe de quien sabe resolver distintos escenarios. Hindú salió airoso de una parada brava en Victoria, superó por la diferencia mínima a Buenos Aires Cricket & Rugby y sumó otro éxito para no perderles pisada a los de arriba en el inicio de la segunda rueda de la etapa regular del Top 12. Sin el brillo de hace siete días atrás ante CUBA, el conjunto de Don Torcuato sacó adelante, con un 25-24 in extremis, un encuentro que en varios tramos se le presentó adverso. “Está buenísimo jugar esta clase de partidos. La alegría es doble porque en momentos de presión, salir a buscar el triunfo es un aprendizaje muy grande para muchos chicos, y para los más grandes es lindo seguir viviendo momentos así”, expresó Santiago Fernández, que a los 37 años se sostiene como uno de los estandartes de su club.

Lejos de las rispideces y los encontronazos que tuvo el cruce de la primera rueda (15-6 para el Elefante), que desencadenó en un espectáculo bochornoso, en esta ocasión ambos equipos se dedicaron a jugar: Biei, apostando a su pack, que es uno de los motivos del gran progreso en esta temporada; Hindú, variando los ataques y jugando con la pelota, de la mano de Fernández, autor de los seis puntos de su conjunto en el primer tiempo. El local arremetió con los delanteros, que marcaron la diferencia. Mateo Freire se escabulló a la salida de un ruck y anotó el primer try, y Bautista Durañona entró con potencia para marcar el segundo.

Compacto de la victoria de Hindú

Hindú salió con otra decisión y con convicción en el comienzo de la segunda mitad y antes de que el reloj indicara dos minutos, Federico Graglia consiguió el try más lindo de la tarde, tras una gran asistencia de Belisario Agulla. El centro fue la figura del encuentro por su desequilibrio en el ataque y su fuerza de piernas, que lo convierte en un rival muy difícil de tacklear. “Siempre son muy físicos los partidos con Biei. Nos propusimos llevar a la cancha lo que practicamos, con paciencia y disciplina. En muchos partidos nos faltó paciencia cuando llegamos a los últimos metros; hoy fuimos a buscarlo y por suerte se dio en la última”, explicó quien venía de anotar por duplicado contra CUBA.

Agustín Capurro, tryman del torneo de URBA, obtuvo su decimosegunda conquista en el año, pero Hindú no dejó de sufrir el juego agrupado de su adversario. Tomás Rosasco y Francisco Ibarra sumaron sus tries, pero el vigente campeón tuvo la última palabra: largas fases, paciencia para construir y valentía para abrir la pelota hasta la punta, que terminó con una definición de Torcuato Pulido. “Fuimos a buscarlo siempre. Biei se plantó bien y tuvimos complicaciones en el line. Anduvimos muy bien en el scrum, nos mantuvimos en el partido y se nos dio en la última”, analizó Fernández, autor de 10 puntos y asistidor en el try de la victoria.

Alfonso Latorre encara a la pareja de medios de Hindú, Lucas Fernández Miranda se cuelga de él y Santiago Fernández completa el piquete contra el wing de Buenos Aires. LA NACION/Lucas Mangi

Además del triunfo, Hindú celebró el retorno de Joaquín De la Vega Mendía, apertura y figura de Pampas, y goleador en el Super Rugby Americas en el primer semestre. “Siempre es lindo volver al club, y más de esta manera, ganando en la última jugada. Biei hizo un gran partido, pero por suerte nos lo llevamos por la actitud. Salimos a buscarlo, se nos complicó, pero fuimos a buscarlo hasta el final”, afirmó el back, que mostró sus destellos de calidad y debió alternar: empezó como centro y por la lesión de Lisandro Rodríguez a los 8 minutos se desempeñó casi todo el encuentro como fullback. “Puedo cubrir los dos puestos, siempre estoy a disposición de lo que el equipo necesite. Hoy tengo la cabeza puesta en el club y en jugar lo más y mejor posible”, apuntó De la Vega Mendía.

Joaquín De la Vega Mendía empezó como centro y pasó a ser fullback por una lesión de Lisandro Rodríguez; el regreso del back tras su participación en el Super Rugby Americas es una gran noticia para Hindú. LA NACION/Lucas Mangi

La camiseta 10 en Don Torcuato es de Santiago Fernández, que se mostró entusiasmado por contar con los jugadores que regresan de otras ligas. “Es una alegría enorme volver a contar con Joaco como con Fede Lavanini y Nico D’Amorim, que está recuperándose de una lesión. Son chicos que siempre dieron una mano, ayudando en el club y pasando tiempo ahí, con los chicos. Tenerlos en la cancha ahora es un gran salto de calidad para el equipo”, celebró el apertura.

Hindú quedó sexto en la tabla y, aunque está por debajo de las expectativas para un club acostumbrado al éxito, se encuentra a apenas cinco puntos de Belgrano Athletic, el escolta de Newman. “Que el juego nos ponga donde tenga que ponernos”, cerró Fernández. Hindú siente así el rugby.

Lisandro Rodríguez jugó 8 minutos en Victoria y salió: el fullback de Hindú se lesionó. Lucas Mangi - LA NACIÓN

Síntesis de Buenos Aires 24 vs. Hindú 25

Buenos Aires CRC: Agustín Peirano; Alfonso Latorre, Tomás Acosta Pimentel, Tobías Díaz Borda y Benjamín Handley; Mateo Capalbo y Mateo Freire; Francisco Ibarra (capitán), Tomás Etcheverry y Pedro Del Carril; Franco Baldoni y Bautisa Durañona; Nicolás Esteban, Diego Petróngolo y Gastón Vaca.

Agustín Peirano; Alfonso Latorre, Tomás Acosta Pimentel, Tobías Díaz Borda y Benjamín Handley; Mateo Capalbo y Mateo Freire; Francisco Ibarra (capitán), Tomás Etcheverry y Pedro Del Carril; Franco Baldoni y Bautisa Durañona; Nicolás Esteban, Diego Petróngolo y Gastón Vaca. Cambios: PT, 38 minutos, Tomás Rosasco por Petróngolo; ST, 17, Juan Giovanelli por Esteban, y 34, Tomás Gallo por Vaca.

Entrenador: Martín Mato.

Hindú: Lisandro Rodríguez; Belisario Agulla, Joaquín De la Vega Mendía, Federico Graglia y Torcuato Pulido; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Agustín Arburua, Nicolás Amaya y Gastón Caire; Juan Comolli y Gonzalo Delguy; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Lisandro Rodríguez; Belisario Agulla, Joaquín De la Vega Mendía, Federico Graglia y Torcuato Pulido; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Agustín Arburua, Nicolás Amaya y Gastón Caire; Juan Comolli y Gonzalo Delguy; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti. Cambios: PT, 18 minutos, Bautista Farisse por Rodríguez, y ST, 19, Federico Lavanini por Juan Comolli.

DT: Nicolás Fernández Miranda, Juan de la Cruz Fernández Miranda y Diego Liberato.

Primer tiempo: 11 minutos, try de Freire (BA); 15, penal de Fernández (H); 20, penal de Fernández (H), y 24, gol de Capalbo por try de Durañona (BA). Amonestados: 8, Rodríguez (BA). Resultado parcial: Buenos Aires 12 vs. Hindú 6.

11 minutos, try de Freire (BA); 15, penal de Fernández (H); 20, penal de Fernández (H), y 24, gol de Capalbo por try de Durañona (BA). 8, Rodríguez (BA). Buenos Aires 12 vs. Hindú 6. Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Fernández por try de Graglia (H); 6, try de Rosasco (BA); 13, gol de Fernández por try de Capurro (H); 33, gol de Capalbo por try de Ibarra (BA), y 41, try de Pulido (H). Amonestados: 20, Lavanini (H). Resultado parcial: Buenos Aires 12 vs. Hindú 19.

2 minutos, gol de Fernández por try de Graglia (H); 6, try de Rosasco (BA); 13, gol de Fernández por try de Capurro (H); 33, gol de Capalbo por try de Ibarra (BA), y 41, try de Pulido (H). 20, Lavanini (H). Buenos Aires 12 vs. Hindú 19. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: Buenos Aires CRC.

Lucas Fernández Miranda va a abrir la pelota para Belisario Agulla; Mateo Capalbo está en minoría para defender contra el avance de Hindú. Lucas Mangi - LA NACIÓN