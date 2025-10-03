Horario de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025

Los Pumas le bajan el telón al Rugby Championship 2025, este sábado ante Sudáfrica, por la sexta fecha en la que deberían haber jugado en la Argentina, pero que sin embargo tendrá lugar en Londres. Desde las 10 (hora argentino), el equipo que dirige Felipe Contepomi se presenta otra vez, como el fin de semana pasado, ante el mejor equipo del mundo y actual monarca de esta corona y la de campeón mundial. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; o en la plataforma digital Disney+ Premium.

Si bien los Pumas ya no tienen chances de ser campeones de esta edición asumen el partido con total compromiso, y mucho más después de la paliza que sufrieron contra estos mismos Springboks por 67 a 30. Necesitan, sí o sí, dejar otra imaginen.

Con esa victoria resonante los sudafricanos llegaron a lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos y dependen de sí mismos para retener el título, además de que dejaron en el último puesto a la Argentina (9 unidades) y sin posibilidades de ser campeona.

Entre medio de ellos se ubican Nueva Zelanda, con 14, y Australia con 13. Los All Blacks y los Wallabies se cruzarán previamente en Perth (a las 6.45 -hora argentina-) con el objetivo en común de ganar para, luego, esperar un triunfo albiceleste que le permita al vencedor levantar el anhelado trofeo que se pone en juego para las potencias del Hemisferio Sur.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 5 Rugby Championship

Para este encuentro, el head coach de la albiceleste, Felipe Contepomi, anunció este jueves la formación con siete cambios respecto al partido anterior ante el mismo rival: Guido Petti por Franco Molina; Pedro Rubiolo por Lucas Paulos; Santiago Grondona por Joaquín Oviedo; Simón Benítez Cruz por Gonzalo García; Gerónimo Prisciantelli será el apertura y reemplazará a Mateo Carreras, por lo que Santiago Carreras jugará de fullback y Juan Cruz Mallía, de wing; Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo isgró.

Se mantuvieron en el XV inicial Mayco Vivas, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Mallía, Santiago Chocobares, Santiago Carreras y Julián Montoya, quien disputará su test número 52 como capitán y se convertirá en el jugador con más partidos como líder por encima de Agustín Creevy (51), Lisandro Arbizu (48), Hugo Porta (38) y Agustín Pichot (31). Los suplentes serán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Molina, Juan Martín González, Oviedo, Agustín Moyano e Isgró.

¡Nuestros 23 para cerrar el VISA Macro Rugby Championship! ¡Vamos! 🇦🇷 pic.twitter.com/nMFxxvvFRw — Los Pumas (@lospumas) October 2, 2025

Sudáfrica comenzará con Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, el capitán Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. Los sustitutos serán Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.

El historial entre sudafricanos y argentinos en el Rugby Championship tiene 22 antecedentes, incluido el choque del sábado pasado, con 17 victorias africanas, un empate y cuatro triunfos sudamericanos. En total, se enfrentaron en 39 ocasiones con 34 alegrías de los Springboks, cuatro de los Pumas y una igualdad.