En qué canal pasan los Pumas vs. Sudáfrica por el Rugby Championship 2025 hoy

El encuentro entre argentinos y sudafricanos se disputa este sábado a las 12.10 (hora argentina) en el Kings Park de Durban
Este sábado, desde las 12.10 (horario argentino), los Pumas se enfrentan a Sudáfrica en un partido correspondiente a la fecha 4 del Rugby Championship 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del australiano Angus Gardner, se disputa en el Kings Park de Durban y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
La selección argentina, que viene de ganarle a Australia por 28 a 26, se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones del certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Sur, con un total de nueve puntos. Los Springboks, por su parte, están terceros con 10 unidades. En la última jornada vapulearon a Nueva Zelanda como visitantes por 43 a 10.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de septiembre del año pasado, en el marco de la última fecha del Rugby Championship 2024. En aquella oportunidad, Sudáfrica se quedó con la victoria como local con un contundente 48 a 7. Con dicho resultado, el seleccionado africano se consagró campeón por tercera vez en la historia.
Los Pumas vs. Sudáfrica: cómo ver online
El partido entre argentinos y sudafricanos, que se disputa este sábado en Durban, Sudáfrica, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Sudáfrica corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.16 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 36.00.
Formaciones
- Sudáfrica: Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Canan Moodie, Damian de Allende e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán); Ruan Nortje e Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Boan Venter.
- Suplentes: Marco van Staden, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Morne van den Berg, Manie Libbok y André Esterhuizen.
- Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
- Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria, Guido Petti Pagadizábal, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.
