Guido Petti Pagadizábal avanza con un rival "colgado", antes de cederle la pelota a Francisco Gorrisen para el segundo try; Jaguares apenas encontró resistencia de Georgia XV en Mar del Plata. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2020 • 00:43

MAR DEL PLATA.- Cómodo, sin complicaciones. Casi un entrenamiento de lujo le resultó a Jaguares el amistoso de inicio de año con Georgia XV, al que venció por 66 a 3 en el estadio José María Minella ante casi 20.000 espectadores.

El partido fue uno de los dos preparatorios del equipo dirigido por Gonzalo Quesada para el regreso a la competencia oficial, que será el 1 de febrero frente a Lions, en el estadio de Vélez Sarsfield. En medio estará la revancha contra Georgia XV, el próximo viernes, en la cancha de San Isidro Club (SIC).

Más allá de la diferencia de nivel entre ambos rivales, reflejada con claridad en el resultado, se trató de un muy buen espectáculo de temporada gracias en parte al formato que en medio del fragor del juego incluye música e intervenciones para contagiar y entusiasmar a los asistentes. Un show al que se sumó Jaguares con su cuestionada indumentaria, de camiseta amarillo fluorescente, pantalón lila y medias naranjas.

La distancia en calidad y potencial quedó marcada muy pronto. A los 5 minutos Jaguares estableció el primer try, anotado por Bautista Delguy, que volvía luego de una prolongada rehabilitación de una lesión. Y en muy pocos minutos el conjunto argentino tomó amplias ventajas con cinco tries, que lo hicieron irse al descanso 31-3 al frente. Georgia XV casi no se acercó al in-goal del local y apenas logró sumar mediante un penal.

Mayor, incluso, fue la superioridad de la franquicia de la UAR en la segunda mitad, que arrojó un parcial de 35 a 0 hasta un total de 10 tries (50 puntos) conseguidos. Buenas combinaciones, velocidad, intensidad y concentración a pesar del desequilibrio en el tanteador fueron la receta de una victoria muy aplaudida desde las tribunas y festejada por los protagonistas.

Agustín Creevy avanza como cola de un maul; el scrum fue el punto más flojo de Jaguares en la goleada por 66-3 en el primero de dos amistosos con Georgia XV. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

A Jaguares le sirvió el amistoso para probar alternativas con miras al exigente Súper Rugby, cuya última final perdió a manos de Crusaders en Nueva Zelanda por 19 a 3. En el mundialista marplatense se encontró con un rival que, aunque muy desprolijo, indisciplinado, fue duro y fue difícil en el scrum, en el que fue superior. Esa formación es uno de los puntos por corregir para Jaguares, que llamativamente hizo aun más diferencia en el período final, cuando puso en la cancha a la porción más joven del plantel.

Quesada apreció en Mar del Plata una victoria amplia, quizás más que lo esperado, que tuvo momentos de juego claro. Mientras, el entrenador espera recuperar figuras elementales, entre ellas, el capitán, Jerónimo de la Fuente, que sufrió un desgarro. Algo similar ocurre con Matías Orlando, Julián Montoya, Juan Pablo Castro y Joel Sclavi, lesionados y en etapa de recuperación.

La alineación inicial de Jaguares fue la siguiente: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía y Santiago Carrera; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Francisco Gorrisen, Tomás Lezana y Marcos Kremer; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

Los suplentes que ingresaron fueron Santiago Socino, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Sebastián Cancelliere, Joaquín Tuculet, Santiago Chocobares, Santiago Grondona, Bautista Pedemonte y Mateo Carreras.

Los tantos de Jaguares en la mitad inicial: 5 minutos, gol de Díaz Bonilla por try de Delguy; 16, gol de Díaz Bonilla por try de Gorrisen; 28, try de Creevy; 30, gol de Díaz Bonilla por try propio, y 33, try de Santiago Carreras.

Todos los puntos del segundo período: 18 minutos, gol de Miotti por try de Cancelliere; 23, gol de Miotti por try de Bruni; 25, gol de Miotti por try de Cancelliere; 27, gol de Miotti por try de Alemanno, y 31, gol de Miotti por try de Chocobares.

El desquite, del próximo viernes en San Isidro, comenzará a las 16.45. Las entradas están en venta en www.sanisidroclub.com.ar, a 200 pesos (valdrán 250 en el día del partido en las boleterías del club).