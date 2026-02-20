Súper Rugby Américas: comienza el torneo, sin TMO y con expulsiones solamente por 20 minutos

Otra vez ruido de pelota. Olor a linimento, por acá, y a pasto recién cortado, por allá. Los jugadores, concentrados, se abstraen del entorno ruidoso. Sus cuerpos tensos liberan nervios y alguna sonrisa también. Crece el murmullo y los tapones de los botines repiquetean rítmicamente a la salida del vestuario, rumbo al verde césped. Hay clima, disputa, acción. Vuelve el Súper Rugby Américas y comienza la sexta temporada del profesionalismo continental. La cuarta desde que se cambió el nombre de Súper Liga Americana de Rugby por el actual.

Desde su origen nunca hubo tantos participantes como en el campeonato que se iniciará este viernes. Por primera vez ocho competirán franquicias, una más respecto a 2025, y una más con base en el territorio argentino. Síntoma evidente del crecimiento del torneo y del mayor interés que va despertando el rugby profesional en esta parte del mundo. A los siete animadores del ciclo anterior se suma Capibaras XV, como representante del Litoral. El resto es conocido: Dogos XV, radicado en Córdoba; Pampas, ubicado en Buenos Aires; Tarucas, instalado en Tucumán; Peñarol, un mojón grande de la historia deportiva de Montevideo; Cobras Brasil XV, que tiene sede en San Pablo; Yacaré, oriundo de Asunción, Paraguay, y Selknam, arraigado en Santiago, detrás de la Cordillera de los Andes.

En su segunda temporada, Tarucas, de Tucumán, sostendrá contra Dogos uno de los cuatro enfrentamientos posibles entre organizaciones argentinas en el SRA. Emiliano Raimondi

Más equipos entreverados implican mayor movimiento en Sudamérica. Y aseguran oportunidades para más rugbiers interesados en vivir la experiencia rentada, sopesar sus cualidades y mostrarse al resto del mundo, siempre expectante y alerta por captar talento del Sur para las ligas de elite del Norte. Ocho competidores alargan el certamen, que concluirá el 19 de junio, con la final. Todos los contendientes se medirán entre sí, a dos ruedas, como locales y como visitantes, intentando la clasificación para los playoffs (semifinales y final). Habrá un total de 59 partidos, que transmitirá Disney+.

Al escenario ampliado se agregan dos novedades reglamentarias de alto impacto: no habrá TMO (television match official) y las tarjetas rojas implicarán expulsiones por 20 minutos. La decisión de no recurrir al video está relacionada con la procura de mayor fluidez en el juego. Por ende, la palabra del árbitro, asistido por los jueces de touch, será definitoria en cada acción. El error humano en el referato vuelve a tener incidencia importante en el desarrollo de los partidos y deja de achicarse el margen de equivocación. Y respecto a las tarjetas, el Súper Rugby Américas (SRA) acordó con las franquicias participantes que todas las expulsiones serán por la mencionada duración. Cumplido ese lapso, el equipo infractor podrá completarse con un jugador que esté en el banco de suplentes. El jugador expulsado no podrá regresar y en los procesos disciplinarios estará sujeto a una sanción posterior.

El TMO (revisión de jugadas en video) es utilizado en el rugby desde 2001; en 2026 el Súper Rugby Américas lo elimina para ganar agilidad en el juego.

Los libros de pases de cada SRA suelen ser amplios y agitados. Cada año presenta numerosas novedades en los planteles y la versión 2026 mantiene la tesitura. Es usual que algunos de los valores sobresalientes en certámenes anteriores den el salto a Europa o cambien de camiseta en el mismo circuito. Tanto las mudanzas de liga y de continente como los cambios de divisa dentro de la región resultan inexorables. Los equipos de los países más desarrollados en este deporte ofrecen oportunidades atractivas.

El grupo de los ocho

Peñarol es el vigente campeón. Derrotó a Dogos en la definición del año pasado. Y, al igual que el resto de los participantes presentará sustanciales modificaciones en el plantel, que está a cargo de Ivo Dugonjic. El Manya mantiene a Joaquín Myzska, Felipe Aliaga, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Juan Manuel Alonso e Ignacio Facciolo y perdió a Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas, Santiago Civetta, Santiago Álvarez, Felipe Etcheverry, Baltasar Amaya, Bautista Farisé, Andrés Vilaseca y Felipe Arcos Pérez. En tanto, sumó a Manuel Ardao, el uruguayo referente de Los Teros, que regresa al Aurinegro tras su paso por Miami Sharks, de la Major League Rugby (MLR); a Santiago Marolda, wing formado en Newman y uno de los mejores backs de URBA, y a Tomás Baca Castex, hombre try de Champagnat, que regresa a la elite de Buenos Aires para jugar el Top 14.

El uruguayo Peñarol, tricampeón y máximo ganador en el rugby americano de franquicias, es el defensor de la corona. SRA

Dogos, ganador del certamen en 2024 y subcampeón en 2023 y 2025, debe reconstruirse. Ya no cuenta con el head coach, Nicolás Galatro, que rumbeó hacia el Litoral y conducirá a Capibaras XV. En su puesto estará Diego Ghiglione, de muy claro objetivo: “Ser competitivo... Volver a ser el equipo que alguna vez fue”, declaró. Para lograrlo cuenta, como refuerzos, con Facundo Pueyrredón, Enzo Ocampo, Francisco Aguirre, Gastón Garayzabal, Bautista Fernández Pugliese, Manuel Carrara, Luciano y Giuliano Vaca, Augusto Cugini y Abraham Elías, entre otros. Estos hombres tratarán de hacer olvidar las ausencias de Juan Bautista Baronio e Ignacio Gandini, que pasaron a Capibaras, y las de Agustín Moyano, Leonel Oviedo, Pedro Delgado y Boris Wenger, que se fueron al exterior. Y queda una buena base de 2025: Valentín Cabral, Lautaro Simes, Julián Hernández, Faustino Sánchez, Leonardo Gea Salim, Mateo Soler, Mateo Sánchez y Octavio Filippa.

Pampas, que seguirá siendo local en la cancha de CASI, empieza el torneo motivado por la ilusión de siempre: ser campeón. En 2025 frenó su marcha en una semifinal y en 2024 alcanzó la final. En ambas instancias, el sueño fue roto por Dogos, su clásico adversario en el campeonato. El equipo orientado por Juan Manuel Leguizamón ya no dispondrá de Joaquín Moro, Justo Piccardo, Tomás Rapetti (los tres, con destino europeo), Manuel Bernstein (el capitán), Bruno Heit, Ignacio Inchauspe, Mateo Albanese, Leo Mazzini y Nicolás D’Amorim. Y para compensar semejantes bajas, Pampas incorporó a figuras, como Agustín Fraga, Alejo Lavayén, Lucas Marguery (uno de los mejores jugadores del Top 12 que consagró campeón a Newman, su club), Bautista Farisé (campeón por Peñarol), Tobías Wade, Santiago Cordero (ex Puma), Ignacio Díaz (de Belgrano, uno de los wings más desequilibrantes del rugby porteño) y Juan Cruz Corso (muy buen centro de Regatas Bella Vista).

Pampas nunca obtuvo el certamen a pesar de sus planteles muy ricos; con varios cambios en el plantel, nuevamente irá por el cetro. Marcos Harispe

Tarucas encarará por segunda vez el SRA. Debutó en 2025 y, a pesar de obtener varios resultados positivos, respaldado por el buen juego y la sobria e ingeniosa conducción de Simón Benítez Cruz (de Tarucas saltó a los Pumas y al rugby inglés), se quedó a las puertas de los playoffs. Para esta realización, la franquicia del NOA confirmó la continuidad del entrenador tucumano Álvaro Galindo al frente del plantel, que ya no tendrá a Benítez Cruz, Nicolás Roger, Tomás Medina, Tomás Bartolini y Álvaro García. Y sumó a Tomás Dande, Pedro Coll, Mateo Pasquini, Pablo y Simón Pfister, Matías Sauze y Tomás Elizalde, entre otros.

Capibaras le tomará el pulso a la competición. Es la Cenicienta. Sin embargo, no llega para probar suerte en el baile: va para conquistar al príncipe. Con ese objetivo entre ceja y ceja, apuesta fuerte. Lo dirigirá Nicolás Galatro y defenderán sus colores varios campeones de Dogos: Ignacio Gandini, Lautaro Cipriani, Juan Baronio, Lorenzo Colidio (hermano del delantero de River Plate) y Franco Rosetto. Además, la franquicia incorporó a los ex rugbiers de Pampas Heit y Bernstein; a Jerónimo Gómez Vara, proveniente de la MLR, y a Juan Bautista Baronio, campeón por Dogos.

Selknam es la franquicia chilena. Un equipo siempre incómodo y fuerte en temporadas anteriores. No obstante la irregularidad del comienzo de 2025, repuntó y alcanzó una semifinal. Este año aspira a ser consistente y llegar más alto aun. La base del equipo está compuesta por los Cóndores, el seleccionado nacional, y se sumaron referentes suyos, como Rodrigo Fernández (ex de Colorno, de la italiana Serie A) y Augusto Böhme (ex de New Orleans Gold, de la MLR), además de destacados jugadores, como Lucas Berti (ex de Bristol y de Montpellier) y el argentino Santiago Montagner (emblema de Alumni). Entre las más notorias bajas se encuentran Iñaki Gurruchaga, Simón Donoso, Baltasar Cánepa, Nahuel Debiassi y Andrés Kuzmanic.

Selknam, de Chile, fue semifinalista en 2025 y abrirá este año el torneo visitante a Tarucas este viernes en Tucumán. SRA / Gaspafotos

Yacaré cambió de entrenador para el ciclo de inminente comienzo: Ramiro Pemán reemplazará al icónico ex primera línea de los seleccionados tucumano y argentino Ricardo Le Fort. El equipo afincado en Asunción, hizo, entre otras incorporaciones, las del ex pumita Nicolás Toth, que llega de Provence (Francia); Valentino Quattrochi, ex hombre de San Luis, y Juan Mernes y Manuel Todaro. En el rubro de las ausencias se destacan las de Mariano Garcete, uno de los referentes, y los argentinos Axel Zapata, Nicolás Parada Heit, Julián Quetglas (formado en Buenos Aires Cricket & Rugby) y Lucas Sommer (desarrollado en San Isidro Club).

Cobras mantiene al entrenador neozelandés Josh Reeves, y durante el libro de pases hizo mucho ruido con la contratación a Rosko Specman, que protagonizó un partido por Springboks y se desempeñaba en la modalidad de seven. Sin dudas, el sudafricano de 36 años es una de las grandes atracciones de esta versión del Súper Rugby Américas. Otras altas de la franquicia brasileña son las de Kegan Smith, Mogomotsi Mokunyane, Julián Leszczynski y Zinidine Booysen. Y entre las bajas lamenta las de Felipe Gonçalves, Lucas Spago y Thiago Oviedo.

Se cerró el libro de pases. Los planteles están listos. Llegó la hora de jugar. El ambiente mezcla aromas: linimento y pasto recién cortado. Repiquetean los tapones a la salida del vestuario. Crece el murmullo. Los cuerpos tensos liberan nervios, ansiedad. Hay ruido de pelota. Empieza el Súper Rugby Américas.

Pampas y Dogos XV vuelven a estar entre los favoritos; el cuadro cordobés domina largamente el historial entre ambos. Emiliano Raimondi

La primera fecha

Viernes 20 de febrero, 21 horas: Tarucas vs. Selknam (en la Caldera del Parque, Tucumán). Árbitro: Tomás Bertazza.

(en la Caldera del Parque, Tucumán). Árbitro: Tomás Bertazza. Sábado 21 de febrero, 18.30 horas: Yacaré XV vs. Pampas (en el Héroes de Curupayty, Asunción). Árbitro: Francisco González.

(en el Héroes de Curupayty, Asunción). Árbitro: Francisco González. Sábado 21 de febrero, 20.30 horas: Capibaras XV vs. Peñarol (en el Hipódromo, Rosario). Árbitro: Damián Schneider.

(en el Hipódromo, Rosario). Árbitro: Damián Schneider. Viernes 20 de febrero, 19 horas: Dogos XV vs. Cobras Brasil XV (en Córdoba Athletic, Córdoba). Árbitro: Gonzalo de Achával.

Los campeones