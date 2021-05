Juan Cruz Mallía, el puma que se vistió de héroe en la final europea de rugby

Hasta este sábado, Juan Cruz Mallía venía teniendo rodaje en el Top 14 de Francia, pero en la Copa de Europa sólo había sumado un minuto en la semifinal. La lesión del australiano Zack Holmes el último fin de semana le hizo un lugar en el equipo titular con la camiseta n° 13 y él la aprovechó de la mejor manera: a los 58 minutos le llegó la pelota de manos de Selevasio Tolofua, tras un pase preciso de Romain Ntamack; el formado en Jockey de Córdoba corrió 30 metros y se zambulló en el ingoal para apoyar el primer try de un duelo que venía cerrado y reñido. Toulouse y La Rochelle jugaron una final palo y palo en el emblemático Twickenham, el escenario inglés que recibió aproximadamente 10.000 hinchas en una definición 100% francesa.

El try de Mallía fue el único de su equipo, que contó con la puntería del infalible Romain Ntamack, autor de 17 puntos. Un encuentro trabado que tuvo una incidencia clave en el trámite: a los 27 minutos el fijiano Lavani Botia vio la tarjeta roja por un tackle alto y peligroso sobre Maxime Medard. La ausencia del centro generó un desgaste extra para la Rochelle, que igualmente peleó con sus armas y llegó con chances al final gracias a la conducción del neozelandés Tawera Kerr-Barlow, líder desde el juego y desde el empuje.

Juan Cruz Mallía of Toulouse evade un tackle de Arthur Retiere de La Rochelle y se encamina al try Craig Mercer/MB Media - Getty Images Europe

Pero Toulouse fue más certero a la hora de sumar, supo reagruparse bien para defender y explotar los espacios con Antoine Dupont nuevamente como uno de los destacados. El medioscrum del seleccionado francés volvió a demostrar su jerarquía y porque es uno de los mejores del planeta. Luego de la final fue elegido mejor jugador de la temporada de Europa, premio que por primera se lo entregan a un francés.

Será una tarde difícil de olvidar para Mallía, que hace un año estaba en cuarentena en la Argentina, con la incertidumbre de su futuro tras la salida de Jaguares del Super Rugby que se terminó concretando en los siguientes meses. El centro viajó con los Pumas al Tri Nations, aunque no tuvo continuidad y sólo vio acción en la derrota ante los All Blacks. Volvió a la Argentina y el 18 de enero partió hacía Toulouse como joker medical hasta fin de temporada. Tras su debut el 20 de febrero, se lesionó la mano y estuvo dos meses afuera de las canchas.

El try de Mallía y lo mejor de la final

Volvió a jugar en abril, tiempo suficiente para ponerse a punto para las definiciones: en la semifinal ingresó en el último minuto, hoy completó los 80 minutos y se vistió de héroe: “Desde que llegué al club me recibieron de una manera espectacular, desde el presidente a los jugadores, el utilero y toda la gente que trabaja en el club. Desde el día 1 me dijeron ‘acá venís a ganar títulos, acá venís a salir campeón’. Este es el primero que tenemos. Me tocó lesionarme y aparecer ahora en la final. Los entrenadores me dieron una confianza tremenda igual que todos los jugadores. Es un premio merecido por el trabajo que vienen haciendo desde mucho antes que yo llegue” declaró tras la final, en ESPN.

Una celebración esperada por un gigante de Europa como Toulouse, que hacía 11 años que no ganaba la Copa y hoy la volvió a levantar con participación argentina: en 2010 estuvieron presentes Patricio Albacete y Alberto Vernet Basualdo, mientras que en 2005 fue Omar Hasan el que celebró. Está vez Mallía fue protagonista en la cancha, en un plantel que también integra Santiago Chocobares, quien llegó hace menos de un mes y viene sumando minutos en el Top 14, el próximo gran objetivo: a falta de dos fechas para los play-off marchan punteros en la liga francesa con buenas chances de clasificarse directamente a las semifinales. Eso será para más adelante. Hoy es momento de disfrutar.

Jugadores del Toulouse festejan la obtención del título de la Copa Europea de Rugby. ADRIAN DENNIS - AFP