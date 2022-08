Juan Imhoff cortó la racha ante Australia y los Pumas quebraron varios récords tras el partido por el Rugby Championship

Los wings viven del try, y Juan Imhoff necesitaba uno como nadie. Pasaron casi siete años desde la última vez que el wing rosarino cruzó el in-goal rival con la camiseta de los Pumas. En una tarde en que se quebraron varias marcas, el rosarino abrió la cuenta y cortó una sequía que se extendía hasta el partido ante Irlanda por los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 2015, proscripción mediante.

De entrada se notó que estaba jugando un partido especial. Cada vez que tomó contacto con la pelota, cada vez que tuvo que defender y cada vez que tuvo que buscar juego, demostró que estaba enchufado. En la primera que tuvo, metió presión en una patada a cargar, recuperó la pelota y se fue como una flecha hacia el try, que festejó eufóricamente.

Fue el autor del primero de los siete tries en el éxito 48-17 ante Australia, que también representan dos récords: la mayor cantidad de conquistas y la mayor diferencia de puntos en la historia de los Pumas ante un equipo del Tier 1, y naturalmente la victoria más amplia en los más de 10 años de Rugby Championship.

El festejo de Boffelli con Imhoff; detrás se suma Mallía JUAN MABROMATA - AFP

Después del Mundial 2015, Imhoff fue marginado de los Pumas por actuar en Europa. Recién volvió a ser convocado por Mario Ledesma en 2020. Desde entonces había jugado seis partidos (cuatro desde el comienzo), pero en ninguno había conseguido vulnerar el in-goal rival. Fue su 17ª conquista con la camiseta de los Pumas, el máximo entre los jugadores en actividad y 7º en la tabla histórica que lidera el tucumano José María Núñez Piossek (29).

En materia de tries, también fue notable lo que logró el joven pilar (23) Thomas Gallo con su doblete: el tucumano había debutado el año pasado con dos tries también ante los Wallabies y con cuatro es el argentino que más veces le apoyó al seleccionado australiano.

Lo mejor de la victoria de los Pumas ante Australia

Los Pumas no apoyaban siete tries desde el último partido de la zona en Japón 2019, ante Estados Unidos. Nunca habían alcanzado esa cifra ante un equipo del Tier 1. En ese nivel también lograron la victoria más amplia, superando por uno el 36-6 logrado ante Italia en 2002, en Roma. No obstante, se quedaron a dos tantos de la marca lograda ante Gales en 2004, cuando los vencieron 50-44 en Tucumán y lograron la mayor cantidad de puntos.

Por el Rugby Championship, superaron la diferencia conseguida en el 32-19 ante Sudáfrica en Mendoza 2018 y por primera vez quebraron la barrera de los 40 puntos. La mejor marca había sido en Durban 2015, el recordado 37-25 también ante los Springboks.

Puño derecho en alto para Juan Imhoff luego de anotar su try, el primero de los Pumas en la histórica victoria ante Australia UAR / Gaspafotos

En materia individual, también hubo récords. Cuando ingresó a siete minutos del final, Agustín Creevy igualó a Nicolás Sánchez como el argentino con más partidos oficiales en los Pumas (94) , en una carrera que todavía no tiene desenlace a la vista y promete ser de photofinish.

“Se jugó bien, pero todavía falta un montón. No estamos cerca del ideal, pero creo que vamos por buen camino”, dijo el entrenador Michael Cheika en la conferencia de prensa. “Dimos un paso adelante. Necesitamos continuar por esta senda. Ganamos, perdimos, ganamos, perdimos, ganamos… Esta victoria es importante para nosotros para tomarla como piso y mejorar el nivel el próximo partido .”

La próxima escala para el seleccionado son los All Blacks, que este sábado derrotaron con contundencia a Sudáfrica y llegan con la confianza en alta. Los Pumas parten hoy a Australia, donde permanecerán concentrados hasta el martes de la semana próxima, cuando viajarán a Nueva Zelanda, donde jugarán los dos partidos ante los de negro.