Los Pumas 7s ganaron el bronce y se fueron de Nueva York con una sonrisa

Los Pumas 7s alcanzaron el bronce en Nueva York. En el partido por el tercer puesto, vencieron por 26-10 a Australia y se subieron al podio de la sexta y última etapa de la etapa regular del Circuito Mundial de Seven. La competencia continuará dentro de un mes, con la denominada SVNS World Championship, una instancia que consta de tres etapas y donde se decidirá al ganador de la temporada. Los equipos aumentan de ocho a doce y la primera parada será en Hong Kong, luego se jugará en Valladolid y el telón caerá en Bordeaux, con la coronación del campeón de la temporada 2025-2026.

Los jugadores de Santiago Gómez Cora consiguieron el bronce alineando paciencia, serenidad, entrega, precisión y presión, en justas proporciones; todo ello fraguado a las altas temperaturas de la contienda. Argentina arrancó abajo en el marcador, pero rápidamente se repuso, pasó al frente y resolvió con autoridad un partido complejo. El siete del comienzo presentó una sola variante respecto de la formación elegida para el match inicial contra Fiji: Martiniano Arrieta en lugar de Santino Zangara. El resto, igual, con muchos deseos de revancha. Al fin y al cabo, una de las claves para explicar el holgado éxito sobre el seleccionado de Oceanía.

El tercer puesto conseguido en el torneo, desarrollado este fin de semana en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, la casa de los New York Red Bulls de la Major League Soccer, es el número 24 que registra la Argentina en el Circuito Mundial de Seven. La última vez que ocupó este sitial, ocurrió en Singapur 2025. Además, la estadística del Circuito, marca que la victoria albiceleste de este domingo fue el cruce número 86 del historial con los Wallabies y apenas el segundo por un tercer lugar de un certamen.

Lautaro Bazán Vélez, a toda velocidad

De esta manera, Argentina cerró con una sonrisa su excursión por Nueva York. Una sonrisa tan grande como la que esbozó al iniciar el camino, este sábado, con el triunfo 31-12 sobre Fiji. Un Fiji vulnerable, disperso, muy distinto al que, el segundo día, le peleó hasta el último instante el título a Sudáfrica, vencedor por 10-7. Un knock on a un par de metros del ingoal y con el camino despejado, le privó a los isleños de llevarse el oro, que viajó a Sudáfrica. Y con la alegría de haber vuelto al podio, Santiago Gómez Cora y su grupo de jugadores, encarará con mayor optimismo la recta final de la temporada, sabiendo plenamente que hay material suficiente como para ser los campeones.

El discurso de Gómez Cora en el entretiempo templó al equipo, que, a esas alturas, estaba haciendo un partido correcto, igualaba en cinco con los australianos. El head coach pidió “tranquilidad y paciencia”. Y subrayó: “Busquemos las salidas, presionando. No nos apuremos. No perdamos la posesión”. Y así lo hicieron sus dirigidos. El capitán Santiago Álvarez y compañía, se llevaron por delante al adversario. Manejaron bien la pelota, aprovecharon bien el ancho de la cancha y anotaron tres tries para redondear una victoria merecida. A los 40 segundos, Marcos Moneta apoyó la pelota en la bandera; a los dos minutos, un gran tackle de Santiago Álvarez le dejó el try echo a Santino Zangara; y a un minuto y medio del cierre, fue el turno de Sebastián Dubuc para visitar el ingoal amarillo. La puntería de Pedro de Haro, ayudó a estirar las diferencias en la mayoría de los tries y la última pelota quedó a disposición de Jayden Blake. Así el delantero aussie pudo decorar el resultado: 26-10.

Matteo Graziano, en acción en el duelo contra España Zach Franzen - World Rugby

“Nos vamos conformes de la última etapa del Circuito regular, más allá de haber logrado la medalla de bronce. Era muy importante darle minutos a varios jugadores que se iban incorporando al equipo, y encontrar la mejor versión. Y la verdad es que fuimos creciendo. Ya terminó esta etapa y ahora viene el Championship, que es el objetivo del año, además de desarrollar jugadores y buscar crecer como equipo y sostener la categoría, más que buscar el título. Estamos contentos por lo realizado y esperanzados por lo que viene”, dijo Gómez Cora, vía el instagram de la UAR.

Argentina fue a Nueva York por el oro y se trajo el bronce. No está mal. El balance es positivo. El camino sigue, el equipo volvió a los primeros planos del Circuito Mundial y hay más oro para buscar en la ruta al éxito. La posibilidad de conseguirlo y de coronarse de gloria en Bordeaux, se mantiene intacta.