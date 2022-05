La pelea Creevy-Etzebeth, el tryman interminable y una definición inédita: lo mejor de las copas europeas de rugby

Se acerca el final de la temporada en Europa y llega la hora de las definiciones. Mientras las principales ligas transitan sus últimas fechas antes de los playoffs, la Champions y la Challenge Cup siguen con las eliminaciones directas en busca de sus nuevos campeones. La máxima competición europea tendrá a tres clubes franceses y otro irlandés: Leinster-Toulouse y Racing 92-La Rochelle definirán el próximo fin de semana los pasajes a la gran final que se llevará a cabo en el Stade Vélodrome, de Marsella.

Toulouse, que buscará retener el título del año pasado, vivió otra de sus tardes épicas. Sin los argentinos Santiago Chocobares -lesionado- ni Juan Cruz Mallía -suspendido- corrió de atrás y como visitante le empató el partido a Munster, frente a una multitud que llenó el Aviva Stadium de Dublín. Ante la igualdad, se disputaron dos tiempos extras de 10 minutos, en los que ninguno de los dos equipos sumó puntos. Empatados también en cantidad de tries, tuvieron que definir la clasificación por penales, un hecho inédito que no se vivía en este nivel desde 2009 en el choque entre Cardiff Blues y Leicester Tigers .

El desempate consistió en tres pateadores distintos por equipo, con dos kicks cada uno: el primero desde la línea de 22 metros y el otro desde la de 40. Con dos ejecutantes naturales efectivos como Thomas Ramos y Romain Ntamack y con el fenomenal Antoine Dupont, el conjunto francés metió sus primeros cuatro envíos y el local malogró tres. Es tan poco habitual esta definición, que hasta el propio Ntamack se confundió y festejó antes de tiempo. “Pensé que eran las tres primeras patadas y, dependiendo de esas tres primeras, íbamos a los 40 metros o no. Así que pensé que había terminado. Pero al parecer no, porque cuando levanté los brazos vi que nadie se movía (risa). Estaba un poco incómodo, especialmente con respecto a Munster. Me disculpé con los jugadores irlandeses al final”, expresó el 10 en la conferencia de prensa.

Toulouse volverá a Dublín el sábado para visitar al poderoso Leinster, que dejó en el camino al Leicester Tigers de Julián Montoya y Matías Moroni. Con Felipe Contepomi en el staff de entrenadores, el equipo irlandés es el favorito a llevarse la copa, con un plantel integrado en su mayoría por jugadores del seleccionado de Irlanda. Será un enfrentamiento entre los dos máximos ganadores de la competencia.

La otra semifinal será 100% francesa. En el lujoso París La Defense Arena Racing 92 recibirá a La Rochelle, el último finalista, que cuenta con los argentinos Facundo Bosch, Joël Sclavi y Ramiro Herrera. El equipo de París buscará su cuarta final en los últimos siete años con el sueño de lograr su primera estrella internacional. Racing se ilusiona a partir del rugby que despliegan sus backs y con su tryman histórico que sigue dando que hablar: Juan Imhoff volvió a apoyar en la máxima competición europea y llegó a 33 conquistas, igualando al legendario Brian O´Driscoll en la cuarta posición histórica. Sólo tiene por delante a Chris Ashton (41), Vincent Clerc (36) y a su ex compañero Simon Zebo (34). Hace unos meses el rosarino, que mañana cumplirá 34 años, renovó su vínculo por dos temporadas con su único club en Europa .

A falta de cinco minutos para el entretiempo, en Toulon-London Irish se armó una gresca general, con Eben Etzebeth como protagonista. El gigante sudafricano, un abonado en estas peleas, revoleó a Agustín Creevy, que se había metido con el medioscrum Baptiste Serin. El mendocino Juan Martín González defendió al hooker de 37 años, que terminó siendo amonestado por tirarle del pelo a Etzebeth, una conducta antideportiva. Toulon, que contó con una buena actuación de Facundo Isa, terminó ganando por un ajustado 19-18 más allá de la brillante corrida de Henry Arundell, candidato a ser elegido mejor try del año en Europa.

En las semifinales de la Challenge Cup, la segunda competición europea, se enfrentarán con Saracens, que dejó en el camino al Gloucester de Santiago Socino, Matías Alemanno y Santiago Carreras. Los 15 puntos de Emiliano Boffelli -goleador del certamen con 58 unidades- no le alcanzaron a Edinburgh Rugby, que cayó derrotado sobre el final frente a Wasps. Las avispas visitarán el próximo sábado al Lyon de Francisco Gómez Kodela.