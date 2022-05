La Premier League, al rojo vivo: luego del fracaso en la Champions, Pep Guardiola aseguró que “todos están con Liverpool” y Jürgen Klopp le contestó

Pep Guardiola es, tal vez, el mejor entrenador del mundo. Sin embargo su aura no alcanza para lograr la Champions League. Desde la época dorada con Leo Messi, Xavi e Iniesta, trastabilla en Europa. En Bayern Münich, primero. En Manchester City, después. Y en el conjunto inglés tiene a los mejores jugadores del planeta: el equipo, en varios partidos, muestra un nivel de excelencia. Pero cayó otra vez. En ese caso, en las semifinales, frente a Real Madrid, el gigante de la competencia.

Está a un paso de consagrarse otra vez en la Premier League, la mejor competencia. Por variedad y calidad. Lo persigue Liverpool, el club más importante de Inglaterra, finalista otra vez de la Champions League: jugará con Real Madrid en París. El entrenador es Jürgen Klopp, un conductor que suele tener más de una coincidencia con el catalán. De hecho, ven el fútbol del mismo modo. Al ataque, más allá de que cada uno tiene su impronta. Sin embargo, en las últimas horas, surgió un contrapunto. Uno mayúsculo.

Luego de la victoria del City por 5-0 ante Newcastle este domingo, Guardiola salió con los tapones de punta. “Todos en el país’' están con Liverpool y recordó que los Reds apenas ganaron una vez el título de la Premier en 30 años, pese a tener buenos resultados en la Champions. “Pero no me importa... La gente quiere que el Liverpool gane más que nosotros. Tienen más seguidores en todo el mundo y en Inglaterra apoyan más al Liverpool que a nosotros, porque el Liverpool tiene una historia increíble en las competiciones europeas. No en Premier Leagues, porque han ganado una en 30 años”.

Pep sufre en la Champions y celebra en las competencias locales PAUL ELLIS - AFP

Fuerte, inesperado. Klopp no quiso salir al cruce; primero, se rió cuando le leyeron las frases de Guardiola. Más tarde, el técnico alemán dijo que comprende por qué habló así, dada la manera cómo el City fue eliminado en la Champions, un día después de que Liverpool avanzara a la final tras derrotar a Villarreal. El Madrid anotó a los 90 y en el primer minuto de descuento, para forzar una prórroga. El club español acabó imponiéndose 6-5 en el global ante un City que sigue sin poder coronarse en la Liga de Campeones.

“No sé exactamente cómo quedó Pep tras quedar fuera de la Champions... me imagino que debió ser difícil y, bueno, ¿Liverpool se metió en la final?``, señaló Klopp. ``Y sale gente a decir cosas como: ´'Pero ellos jugaron contra Villarreal y nosotros contra el Real’. Ese tipo de cosas... Y tiene razón, además . Sólo hemos ganado la Liga Premier una vez. Ignoro si todo el país está apoyándonos. Eso no lo sé. No es la sensación que capto cuando salimos de visita. Es todo lo contrario, pero quizás sepa algo más que yo”, agregó.

El análisis fue más amplio, en la charla con los medios de este lunes. Klopp añadió que también dice cosas que no debería tras los partidos. Por ejemplo, lamentó haber criticado el estilo defensivo de Tottenham en el empate 1-1 en Anfield de este sábado, y que dejó a Liverpool tres puntos detrás del City, con tres partidos por disputar. “El plan táctico funciona para este tipo de partidos, pero igual siguen quintos”, dijo Klopp, en referencia a las posibilidades de ingresar en la próxima Champions League. “Se sintió bien decir eso en aquel monto, pero estuvo mal”, aceptó, este lunes: “Fue mi sentir en ese momento”.

El técnico de Liverpool Jurgen Klopp tras una victoria ante Everton en la Liga Premier, el 24 de abril de 2022, en el estadio Anfield

“Hasta que no sea posible ganar el título, ¿por qué dejaríamos de creer? Eso es lo que hacemos”, agregó Klopp en la rueda de prensa previa al partido postergado de este martes contra el Aston Villa de Dibu Martínez. ”Está claro que no está terminada la liga porque quedan tres encuentros. Y mi preocupación es ahora cómo ganar nuestros partidos. En un mundo ideal ganas todos los partidos y estás siempre de buen humor. Muchas veces tenemos que responder a contratiempos y eso es lo que debemos hacer esta vez”, dijo.

Un día después, esperando un tropiezo del gigante, el City se encuentra con Wolverhampton. Con simpatías mayúsculas -o no tanto-, el club de Manchester está a tiro de otro campeonato. Y Guardiola no baja la guardia: Erling Haaland está a la vuelta de la esquina.