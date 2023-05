La Rochelle, con el argentino Joel Sclavi, ganó la Copa de Europa en un final épico

escuchar

Hay fiesta en lo más alto del rugby europeo, y un argentino, otra vez, es protagonista. Se trata del marplatense Joel Sclavi, que ingresó en los últimos 21 minutos y fue protagonista desde adentro de un final épico, que le permitió a La Rochelle, su equipo francés, dar vuelta el resultado, vencer a Leinster -de Irlanda- por 27-26 y celebrar el bicampeonato en la Copa de Europa. Así, una marea amarilla de apoderó de Dublín, donde los locales necesitarán tiempo para asimilar semejante derrota.

Nunca se rinde. Aun superado en varios tramos del partido, el equipo francés confió en su plan y le dio resultado. Después de haber sufrido una ola impresionante de rugby en los primeros 12 minutos, encontró las herramientas para contrarrestar ese asedio inicial y volver a llevar el partido a su ritmo: un juego más lento y físico, con un pack de forwards dominante.

Lo de Leinster en los primeros 12 minutos fue un rugby total, de alto voltaje. Casi perfecto. A los 40 segundos de juego apoyaron su primer try, a través de Dan Sheehan, tras una jugada de pizarrón en el line out. Cinco minutos más tarde Jimmy O’Brien definió en la punta una excelente maniobra del equipo. Arrinconado y asfixiado, La Rochelle no pudo aguantar la presión de esos primeros minutos y a los 11′ llegó al ingoal nuevamente Sheehan, luego de una precisa asistencia de Jamison Gibson-Park, que en ese primer tramo manejo el partido a su antojo. El aliento del bullicioso público local y la amarilla a Tawera Kerr-Barlow, hacía imaginar que la diferencia podía ser aún mayor, pero llegó a reacción de la Rochelle a partir de algunos factores importantes en su juego: un scrum sólido y la fortaleza de sus jugadores más imponerse en el contacto.

La Rochelle se consagró campeón de la Copa de Campeones de Rugby tras vencer en una final épica a Leinster Brian Lawless - PA

Gregory Alldritt, Will Skelton, Levani Botia y Jonathan Danty fueron vitales para empezar a ganar la batalla física. Este último rompió la defensa a los 19′, con un jugador menos, para descontar en el resultado y comenzar a construir el partido mental. Después de ese try, Leinster no pudo volver a desplegar su vistoso juego de fases. Se plantó en defensa, pero perdió volumen de juego y se sintió incómodo. Cerca del final, el samoano UJ Seuteni volvió a descontar para irse al descanso abajo 23-14.

En la segunda etapa, Leinster perdió completamente el control de la pelota. Sin ella, no puede ejercer el dominio que suele imponer, como en las goleadas ante Leicester Tigers en los cuartos de final y Toulouse en la semifinal. Utilizó mal el pie en las salidas y no logró saltear esa presión que le ejerció su rival con un pack de forwards físico y frontal. Luego del intercambio de penales entre Ross Byrne y Antoine Hastoy llegó un héroe poco pensado: Georges Henri Colombe, pilar derecho suplente, tomó la pelota cerca del ingoal y puso en ventaja a su equipo por primera vez en el partido a nueve minutos del final.

La Rochelle se consagró campeón de la Copa de Campeones Europea de Rugby al vencer en la final a Leinster. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El otro pilar que ingresó desde el banco fue el marplatense Joel Sclavi, que logró su segunda Copa de Europa en su segundo año en el club. Un jugador importante en la estructura, para que el equipo no pierda peso y domine tanto con los titulares como con los reservas. Su pase casi se cayó, cuando tenía acordado su contrato, por un problema medular y tuvo que operarse. Hoy sigue haciendo historia con el club de una ciudad que respira rugby y continúa escribiendo páginas gloriosas en el continente. Ascendido en 2014 a la Primera División de Francia, La Rochelle fue construyendo los cimientos temporada a temporada para convertirse en un equipo rocoso y ahora dos veces Rey de Europa.

El try del título

Ronan O’Gara volvió a ratificar que es uno de los mejores entrenadores del planeta, con una ascendencia notable en sus equipos y una identidad bien clara. En diálogo con LA NACION en la previa, Joel Sclavi habló de la injerencia de O’Gara en el juego: “Plantea los partidos y siempre se dan así. Cuando no hicimos las cosas que él dice que hagamos, perdimos por lo que él decía. Está todo el día pensando en cosas nuevas. Está en todos los detalles y va armando los partidos antes de jugarlos En la final del año pasado nos dijo que teníamos que mantenernos firmes y que íbamos a ganarla en los últimos cinco minutos. Y pasó”. Una declaración que le puede valer a esta final, en la que Rochelle tuvo más resto físico y lo ganó en el último tramo. Hombre de Munster, clásico de Leinster, O’Gara tuvo una gran rivalidad como jugador y ahora como entrenador es una piedra en el zapato: los eliminó de las últimas tres ediciones . En unas semanas buscará conquistar por primera vez el Top 14, en el que ya está clasificado a la semifinal.

Lo mejor del inolvidable triunfo de La Rochelle

Habrá que ver cómo impacta esta derrota en Irlanda. Leinster es la gran base del seleccionado irlandés, el último campeón del 6 Naciones, el líder del ranking y uno de los grandes favoritos a ser campeones en el Mundial de Francia 2023. Hoy sus jugadores perdieron la compostura y fallaron en los momentos cruciales. Estuvo ausente Johnny Sexton, el capitán y talismán, que podría haber ordenado a sus compañeros si hubiese estado en la cancha. Un equipo con pocas fisuras en el juego, pero que aún deberá dar un salto en lo mental para superar la presión que implica una Copa del Mundo. La Rochelle es su kryptonita y otra vez volvió a conquistar Europa.

Síntesis

Leinster: Hugo Keenan, Jimmy O’Brien, Garry Ringrose, Robbie Henshaw y James Lowe; Ross Byrne y Jamison Gibson-Park; Jack Conan, Josh van der Flier y Caelan Doris; James Ryan (c) y Ross Molony; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Hugo Keenan, Jimmy O’Brien, Garry Ringrose, Robbie Henshaw y James Lowe; Ross Byrne y Jamison Gibson-Park; Jack Conan, Josh van der Flier y Caelan Doris; James Ryan (c) y Ross Molony; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter. Cambios: PT: 29' Jason Jenkins por James Ryan. ST: 44' Michael Ala’alatoa por Tadhg Furlong, 59'Ryan Baird por Jack Conan, 61'Charlie Ngatai por Robbie Henshaw, 68'Ronan Kelleher por Dan Sheehan, 78' Luke McGrath por Jamison Gibson-Park y Dan Sheehan por Jimmy O’Brien. Entrenador: Leo Cullen.

PT: 29' Jason Jenkins por James Ryan. ST: 44' Michael Ala’alatoa por Tadhg Furlong, 59'Ryan Baird por Jack Conan, 61'Charlie Ngatai por Robbie Henshaw, 68'Ronan Kelleher por Dan Sheehan, 78' Luke McGrath por Jamison Gibson-Park y Dan Sheehan por Jimmy O’Brien. Leo Cullen. La Rochelle: Brice Dulin, Dillyn Leyds, UJ Seuteni, Jonathan Danty y Raymond Rhule; Antoine Hastoy y Tawera Kerr-Barlow; Gregory Alldritt (c), Levani Botia y Paul Boudehent; Will Skelton y Romain Sazy; Uini Atonio, Pierre Bourgarit y Reda Wardi.

Brice Dulin, Dillyn Leyds, UJ Seuteni, Jonathan Danty y Raymond Rhule; Antoine Hastoy y Tawera Kerr-Barlow; Gregory Alldritt (c), Levani Botia y Paul Boudehent; Will Skelton y Romain Sazy; Uini Atonio, Pierre Bourgarit y Reda Wardi. Cambios: ST: 50' Thomas Lavault por Romain Sazy, 59'Joel Sclavi por Reda Wardi y Georges Henri Colombe por Uini Atonio, 65' Ultan Dillane por Paul Boudehent y Quentin Lespiaucq por Pierre Bougarit, 69'Remi Bourdeau por Levani Botia. Entrenador: Ronan O'Gara.

ST: 50' Thomas Lavault por Romain Sazy, 59'Joel Sclavi por Reda Wardi y Georges Henri Colombe por Uini Atonio, 65' Ultan Dillane por Paul Boudehent y Quentin Lespiaucq por Pierre Bougarit, 69'Remi Bourdeau por Levani Botia. Ronan O'Gara. Primer tiempo: 1' Gol de Ross Byrne por try de Dan Sheehan (L), 6' Try de Jimmy O'Brien (L), 11'Try de Dan Sheehan (L), 19'Gol de Antoine Hastoy por try de Jonathan Danty (LR), 23'Penal de Ross Byrne (L), 30'Penal de Ross Byrne (L), 38'Gol de Antoine Hastoy por try de UJ Seuteni (LR). 10'Amarilla a Tawera Kerr-Barlow (LR).

1' Gol de Ross Byrne por try de Dan Sheehan (L), 6' Try de Jimmy O'Brien (L), 11'Try de Dan Sheehan (L), 19'Gol de Antoine Hastoy por try de Jonathan Danty (LR), 23'Penal de Ross Byrne (L), 30'Penal de Ross Byrne (L), 38'Gol de Antoine Hastoy por try de UJ Seuteni (LR). 10'Amarilla a Tawera Kerr-Barlow (LR). Segundo tiempo: 43'Penal de Antoine Hastoy (LR), 46' Penal de Ross Byrne (L), 49'Penal de Antoine Hastoy (LR), 71'Gol de Antoine Hastoy por try de Henri Colombe (LR), 71' Amarilla a Ronan Kelleger (L), 74'Amarilla a Jonatha Danty (LR), 78'Roja a Michael Ala’alatoa.

43'Penal de Antoine Hastoy (LR), 46' Penal de Ross Byrne (L), 49'Penal de Antoine Hastoy (LR), 71'Gol de Antoine Hastoy por try de Henri Colombe (LR), 71' Amarilla a Ronan Kelleger (L), 74'Amarilla a Jonatha Danty (LR), 78'Roja a Michael Ala’alatoa. Cancha: Aviva Stadium.

Aviva Stadium. Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Toulon, campeón de la Challenge Cup

La segunda copa europea quedó en manos del Toulon, que venció en la final a Glasgow Warriors por 43-19. También en el Aviva Stadium de Dublín, el equipo francés fue muy superior al escocés el viernes y ganó por primera vez en su historia el torneo, en su quinta final.

Aún lejos de sus años dorados, en los que fue tricampeón de Europa entre 2013 y 2015, Toulon volvió a celebrar un título con presencia argentina. Facundo Isa ingresó en los últimos 23 minutos y gritó campeón por segunda vez en el club. En la temporada 2013/2014 había sumado un puñado de partidos en el Top 14, antes de regresar a la Argentina para representar a Pampas y a Jaguares. Además, el italoargentino Sergio Parisse también se consagró con Toulon. A los 39 años fue titular y apoyó un try en uno de sus últimos partidos como jugador profesional, tras una carrera de más de 20 años.

El try de Parisse para Toulon

En Glasgow Warriors fueron titulares Domingo Miotti y Sebastián Cancelliere, que apoyó un try. Fue el décimo en la temporada para el wing formado en Hindú, que disputó 16 partidos y fue votado por sus compañeros como el mejor jugador del año en el club. Tras irse al descanso 21-0 abajo, los escoceses nunca lograron acercarse en el tanteador y perdieron la oportunidad de ganar un título europeo.