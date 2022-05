La Rochelle le ganó a Leinster en la última jugada y conquistó con dos argentinos la Copa Europea de rugby

A las finales se las gana. Se debe ganarlas. La Rochelle lo entendió desde el minuto uno este sábado y planteó a la perfección un partido que en los papeles lo tenía lejos de ser el favorito, el decisivo por la Copa de Campeones de Europa de rugby. En el estadio Velodrome, de Marsella, Leinster presentó 18 de 23 jugadores con partidos en el seleccionado de Irlanda, uno de los más fuertes del planeta. Venía de golear a Toulouse, el campeón de Europa en 2021, y tuvo un camino arrollador en el que, por ejemplo, goleó a Montpellier, actual puntero de Francia, por 89-7. Los antecedentes no le importaron a La Rochelle que le jugó de igual a igual y lo neutralizó durante los 80 minutos.

El conjunto francés aprendió las lecciones de la temporada pasada, en la que disputó las finales de la Champions Cup y el Top 14. Los jugadores ejecutaron a la perfección un plan que incluyó enlentecer los rucks del rival para que no agarre dinámica en ataque y defender con un sistema denominado Ball defense, en el que los jugadores marcan mirando la pelota y suben rápidamente. Esa estrategia le complicó los ataques a Leinster, que se vio presionado, asfixiado y no pudo agarrar dinámica en el juego. El equipo de Dublín, que cuenta con un poder ofensivo notable, no apoyó tries y sólo sumó a través de los penales de Johnny Sexton y Ross Byrne.

Además de su defensa, La Rochelle sorprendió a su rival jugando de manos y lanzando la pelota al canal tres. Así llegó la primera conquista de la tarde apoyada por el sudafricano Raymond Rhule. Los franceses se impusieron en el aspecto físico y utilizaron bien el pie, sobre todo los cajones de Thomas Berjon, que tuvo su primera prueba de fuego por la lesión de Tawera Kerr-Barlow y rindió con creces como medioscrum.

La mente brillante del plan de la Rochelle fue la de Ronan O´Gara, su head coach. Una leyenda de Irlanda como jugador y dos veces campeón con Munster, el clásico de Leinster. Los eliminó el año pasado en las semifinales y esta vez lo volvió a repetir. Fue campeón de Francia en 2016 con Racing 92 como entrenador de defensa y de patadas. Luego viajó Christchurch para integrar el staff de Crusaders en 2018 y 2019 y en ambas se consagró campeón del Super Rugby. Fuerte personalidad y analista en los detalles del juego, forjó el carácter de un equipo convencido y decidido a hacer historia. Mientras era entrevistado después del partido, sus jugadores lo llenaron de agua y champagne.

Felipe Contepomi se volverá a la Argentina con el saldo pendiente de ganar la Copa de Europa como entrenador. La levantó como jugador en 2009, pero desde su regreso al staff liderado por Leo Cullen en 2018 fracasó en el intento. Tras los play-off del United Rugby Championship asumirá como entrenador de backs de los Pumas.

Los argentinos que celebraron en Marsella fueron Facundo Bosch y Joël Sclavi nacidos en Necochea y Mar del Plata respectivamente. Ambos primeras líneas, ingresaron en los últimos minutos críticos del partido y fueron importantes en el scrum dominante que presentó La Rochelle. Una formación que le dio réditos al conjunto marítimo. “A medida que todo se vuelve más científico, profesional y analizado hasta la saciedad, el juego vuelve a sus valores fundamentales: sin scrum no hay victoria”, publicó en redes sociales el propio O’Gara en la última final del mundo entre Sudáfrica e Inglaterra y hoy su equipo hizo escuela. Sclavi se consagró campeón de la SLAR con Jaguares XV en 2021 y esta temporada dio el gran salto a la elite. Tras una lesión en el cuello que lo pudo haber retirado, se recuperó y ahora celebra su primer título grande. Cerca de cumplir 28 años buscará hacer su debut en los Pumas en la próxima ventana de julio. Vale destacar que Ramiro Herrera también se lleva su medalla de campeón: el pilar comodorense sumó 10 minutos en la victoria frente a Glasgow Warriors en la fase de grupos.

El título de La Rochelle marca también la supremacía del rugby francés en Europa en un año en el que Les Bleus conquistó el 6 Naciones de manera invicta. Es la segunda consagración consecutiva de un club francés en Champions Cup y, además, Lyon se quedó con la Challenge Cup. Gregory Alldritt es el gran símbolo de este equipo, fue el capitán en este juego y se consolida como uno de los mejores forwards del mundo.

En la previa de la final, Bosch se había referido a lo que significaba para La Rochelle: “Queremos empezar a hacer el club grande. Más allá de que está muy bien, aún es un club chico que todavía no ganó nada y le faltan títulos. El grupo entero quiere lograr eso: empezar a escribir la historia”. Hoy marcaron la página más importante del club, que pertenece a una ciudad que respira y vive el rugby de una manera muy especial. El try de Arthur Retiere sobre la hora ya está en la historia grande.