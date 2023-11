escuchar

La euforia mundialista se esfumó. Las luces del imponente Stade de France ya no están encendidas y los festejos de los Springboks, que volvieron a revolucionar las calles de Sudáfrica, poco a poco se apagaron. Es hora de volver a la rutina, la vida cotidiana que hay entre Mundial y Mundial. No hay tiempo para descanso en esta nueva realidad de los jugadores de los Pumas, que ahora se deben a sus clubes. El Top 14 francés se reanudó un día después de la final del mundo, la Premiership al fin de semana siguiente y el United Rugby Championship, el torneo que agrupa a los mejores equipos de Irlanda, Sudáfrica, Gales, Escocia e Italia, empezó durante la semana de las semifinales. El rugby no frena y los clubes más importantes de Europa ya cuentan con sus mejores jugadores para afrontar una temporada, que, al arrancar más tarde, casi que no tendrá interrupciones.

En ese contexto los argentinos ya están en actividad después de afrontar el Mundial completo, llegando al anteúltimo día de competencia. Once de los 34 mundialistas armaron las valijas en busca de nuevos rumbos. Algunos por obligación y en circunstancias particulares: Agustín Creevy, Ignacio Ruiz, Juan Martín González y Lucio Cinti tuvieron que dejar London Irish porque el club entró en quiebra. Una institución con una rica historia, que había logrado clasificarse a la Champions Cup, no quedó exenta de la crisis que atraviesa el rugby inglés, cuyo torneo más importante pasó de 13 clubes a 10 en los últimos dos años.

A los 38 años, Creevy aún no le cerró la puerta al seleccionado y fue el primero que volvió a jugar apenas siete días después del partido por la medalla de bronce. Él mismo pidió estar presente en su nuevo equipo, Sale Sharks, casi sin haber realizado prácticas: “Se ha entrenado durante 18 minutos y ha jugado más rugby que en los últimos cinco meses y toda la Copa del Mundo. Estábamos en una situación desesperada con los hookers debido a las lesiones, y él dijo: ‘No hay problema´. Aunque le di la semana libre, me dijo: ‘Quiero venir y estar con ustedes’ y lo demostró, ¿no?”, expresó hace una semana Alex Sanderson, entrenador principal de Sale Sharks. En su debut en su nuevo club, el hooker apoyó un try y tuvo una actuación sobresaliente, mostrando su vigencia en la elite. El último fin de semana también fue titular en un equipo que viene de ser finalista y aspira a ganar el título más importante de Inglaterra después de 17 años.

Ignacio Ruiz encontró refugió en Perpignan, un equipo que lucha por mantener la categoría en el Top 14 y rápidamente empezó a sumar minutos. El sábado le apoyó un try a Toulouse y ratificó por qué es el candidato a reemplazar a Creevy en los próximos años. Por su parte, Juan Martín González y Lucio Cinti dieron un salto de calidad: ambos desembocaron en Saracens, uno de los clubes más poderosos de Inglaterra, el último campeón y con buena base del seleccionado local. Los dos debutaron el domingo y González apoyó su primer try. Una sana costumbre para el mendocino, acostumbrado a visitar ingoals ajenos. Enfrente estuvo Eduardo Bello que, sin continuidad en los Sarries, buscará más minutos de calidad en Newcastle Falcons.

En Francia

En el Top 14 francés, el torneo más poderoso a nivel económico y competitivo, Marcos Kremer arrancó su etapa en Clermont, un conjunto que intentará volver a los primeros planos y el sábado se llevó un buen triunfo frente a Montpellier con un try de Bautista Delguy y diez puntos de Benjamín Urdapilleta. El tercera línea, posiblemente el mejor Puma durante el Mundial, finalizó los 80 minutos con 12 tackles y fue elegido en el equipo ideal de la fecha por el diario Midi Olympique. Un caso similar al de Francisco Gómez Kodela, que fue escogido como el mejor pilar derecho de la sexta jornada. A los 38 años hizo su debut en el Stade Français en la victoria sobre Lyon y continúa su notable trayectoria en el rugby francés, al que llegó en el 2011.

En el país galo, Lucas Paulos (reemplazante de Pablo Matera durante el Mundial) y Rodrigo Bruni se mudaron de Brive a Bayonne, un club con pretensiones de volver a los playoffs que el último sábado estuvo a punto de dar el golpe como visitante frente a La Rochelle (perdieron 18-15). Hoy se anunció que Mateo Carreras llegará al conjunto vasco la próxima temporada, después de su gran etapa en Newcastle. Nicolás Sánchez también dejó Brive, aunque su destino aún es una incógnita: estuvo cerca de firmar con Miami Sharks en Estados Unidos, pero la negociación no prosperó. Después de la Copa del Mundo jugó un amistoso con los Barbarians frente a Gales y a los 35 años se encuentra en Argentina para definir su futuro. El que sí emigrará a la Major League Rugby es Tomás Cubelli, que arrancará a competir en febrero con la nueva franquicia en Miami.

En las tres principales ligas de Europa hubo 30 argentinos con actividad durante el fin de semana. Algunos tuvieron descanso: Thomas Gallo volvió a Tucumán para vivir la final del Torneo del Interior en la que su club formativo, Universitario de Tucumán, se consagró campeón. Otros se recuperan de lesiones para volver cuanto antes. Todos luchan para volver a estar en la próxima convocatoria de los Pumas, que será en julio de 2024. Todavía falta un largo camino.